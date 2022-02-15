你最近被 LG StanbyME 閨蜜機洗版了嗎？LG 於嘖嘖推出的第一波早鳥「無線可移式 27 吋 IPS 觸控螢幕」不到一個月就賣超過 1000 台，詢問度爆表！如果你沒有跟到的話，LG 應大眾要求於 2/15 推出第二波官方獨家 100 台限量預購，搭配情人節活動指定序號「LG1314」就能夠現折 1,314 元，下面替大家整理 LG StanbyME 功能及限量預購資訊。

LG StanbyME 閨蜜機具備可移動、真無線、多角度調整與螢幕旋轉橫直式、觸控螢幕及 iOS 及 Android 雙系統無線投放等功能，讓喜歡追劇的消費者、透過螢幕學習或工作的上班學生族、實踐居家運動計畫還是外出露營，享受露天電影院樂趣，都能透過 LG StanbyME 閨蜜機滿足多樣化使用需求，為消費者量身打造專屬的沉浸式娛樂體驗。

27 吋 IPS 觸控螢幕、獨家 AI 音質及內建人氣串流影音平台

LG StanbyME 閨蜜機具備 27 吋高規格的 IPS 螢幕、支援 HDR10 Pro 高動態對比以及第四代 α7 AI 影音處理晶片，畫面更細膩，呈現影像細節。此外，搭載 LG 獨家 AI 音質技術混合兩聲道的聲音，模擬極具臨場感的環繞音效，帶消費者沉浸於影音中。而絕佳的音質表現，在未使用螢幕的狀況下，可作為藍芽喇叭使用。

LG StanbyME 閨蜜機的觸控式螢幕，靈敏度高，介面簡單好操作，不用特別花時間學習使用，一機啟動，即刻上手，例如使用 LG StanbyME 閨蜜機在廚房觀看食譜或線上料理教學，大螢幕能清楚掌握每一重點外，同時，忙碌的雙手也能輕鬆觸控滑動螢幕，可隨時暫停、倒轉、搜尋等。

StanbyME閨蜜機內建多款人氣串流影音平台，例如YouTube、Netflix 、Disney+、U+ Idol Live 或美劇大宗 Amazon Prime 等，除了可透過觸控螢幕點選操作外，也能使用遙控器上的專屬按鍵，一鍵連入觀看；此外，若天冷不想將手離開溫暖的毛毯還是距離螢幕太遠無法操作轉換頻道等，可透過專屬遙控器進行操作。

從此不再受「線」的真無線設計，走到哪 看到哪

LG StanbyME 閨蜜機內建可充式電池，單次充電續航力 3 小時，消費者可以將閨蜜機移動至家中任何地方使用，甚至是戶外空間，走到哪看到哪，影音體驗不中斷，打造不受「線」制的使用體驗。

LG StanbyME閨蜜機可調整 50° 傾斜及 20 公分的視角幅度、高度到絕佳觀看角度；而螢幕可依照使用需求，180° 垂直翻轉、130° 水平旋轉調整螢幕成直式或橫式；五輪式底座設計，移動順暢，隨心所欲享受影音娛樂。

日前LG官方舉辦體驗會，消費者親自使用後，非常喜歡閨蜜機的五輪式底座及電池設計，因具備高度機動性且可搭配任何場所及使用情境，成為購買最大主因，例如若想追劇或是來場燃脂居家運動等，不用屈就單一地點或是與家人分配觀看電視時間，恣意移動，開心使用，輕鬆打造專屬的個人視聽空間。

支援手機雙系統投放

消費者常藉由個人行動裝置蒐集資料、儲存照片、影片等，若需要像家人分享旅遊圖影片，或是開會臨時需要的資料在裝置裡，無法立即取得，還需透過通訊軟體、MAIL 等繁雜方式將內容輸出，不但消耗時間更沒有辦法即時享受分享之樂趣，LG StanbyME 閨蜜機支援手機 iOS 及 Android 雙系統無線投放、NFC、USB 及 HDMI 2.0 裝置等螢幕分享功能，消費者輕鬆透過更大的螢幕呈現行動裝置的內容。此外，工作視訊或遠端教學，也能投放到 27 吋的 StanbyME 閨蜜機使用，降低眼睛疲勞，增加學習及工作效率。

LG StanbyME 閨蜜機搭載 LG ThinQ® 智慧家庭連網服務，輕鬆串聯家中 LG 家電產品，能透過 StanbyME 來查看或開關家中其它 LG 家電產品，也能藉由手機上的 ThinQ® App 操控閨蜜機。

LG StanbyME 第二波官方限量預購資訊

LG StanbyME 閨蜜機於年前與募資平台「嘖嘖」獨家合作啟動預購，首波早鳥預購超過 1,000 台、突破 2,000 萬元銷售額，搶先體驗的名人也紛紛給予好評，挾帶熱銷氣勢，LG StanbyME 以新世代娛樂好閨蜜之姿於 2 月 15 日 LG 官方線上商城展開第二波獨家限量 100 台預購，預購即可參與抽獎活動，有機會獲得 Apple Home pod Mini。此外，2 月 15 日至 3 月 14 日 23:59 止，配合白色情人節活動，結帳輸入優惠序號「LG1314」現折 1,314 元，而加入 LG 線上商城會員，再享全館 2% 優惠和 1,000 元購物金。更多活動詳情請至活動官網查詢：https://bit.ly/3Joi7cV