事故地圖

想查詢租屋處、家裡、公司是否有發生過什麼事故？最近小編發現「事故地圖」APP，安裝後打開就可以看到你附近是否曾經發生過事故，像是凶宅、災難或意外事故，通通以地圖式的呈現讓大家一秒看懂，還包含了事故類型、發生日期、發生地點，甚至是消息來源通通有附上，想瞭解你附近曾經發生過什麼事故嗎？趕快下載起來看看吧。

事故地圖

目前「事故地圖」能夠在 iOS 及 Android 雙平台免費下載，打開能夠免費使用，只是相對應的繪有廣告出現，打開 APP 後點擊「我同意」即可開始使用。

凶宅查詢

進入 APP 畫面後，其實不需要任何搜尋動作，就可以在地圖上看到你附近曾經發生過的事故，而且會以黃色、綠色、紅色、藍色來分類，分別代表不同的事故類型，好比紅色是他殺、綠色是自殺、黃色是意外等...

凶宅地圖

點擊圖示之後，可以看到詳細的事故資訊，像是事故類型、日期及位置，點擊下方還可以看到附近街景、消息來源。

全台意外地圖

下方還可以幫這個事故投票，如果是正確的就投正確，錯誤則回報錯誤。除地圖檢視方式外，也可以用時間來檢索，看到各縣市最新發生的事故。

事故地圖

統計部分免費使用者只能看到事故類型、五大事故場所，更多資訊就必須要付費才能解鎖，不過免費版就能夠看到所在位置附近事故資料，或許能夠在外租屋、買房居住者一些參考。

下載：
事故地圖（App Store 下載）
事故地圖（Google Play 下載）

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「事故地圖」全台各地的意外事故、災難、凶宅地點查詢 參考資料

不來恩(@briian) Twitter
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