台灣三星於 2/14 舉行線上上市記者會，宣布旗下 3 款旗艦手機 Galaxy S22 Ultra / S22+ / S22 將於 3/4 正式在台灣上市，Galaxy S22 Ultra 的部分在台灣推出 12 + 256/512GB 版本，售價新台幣 38,900 元及 41,900 元 ; Galaxy S22+ 的部分為 8 + 128/256GB 版本，售價新台幣 29,900 元及 31,900 元 ; Galaxy S22 同樣為 8 + 128/256GB 版本，售價新台幣 24,900 元及 26,900 元，預購時間為 2/15~2/18，以下為大家整理開賣禮及預購禮詳細資訊：



外型

Galaxy S22 旗艦系列融入耐久工藝設計概念，以 Armor 鋁合金打造流線型機身，並領先業界率先採用最新康寧大猩猩玻璃 Gorilla® Glass Victus® Plus，為迄今最堅固的 Galaxy 機型。除了手機設計極具巧思。

Galaxy S22 系列亦體現三星永續發展願景「Galaxy for the Planet」，以回收海洋廢塑料作為手機材質，並特別開發出以漁網回收與再製的手機元件，積極響應地球永續。台灣三星另同步推出豐富的個性化配件，消費者可隨心搭配妝點手機，打造獨一無二的個人專屬風格。

Galaxy S22 Ultra 首款搭載 S Pen 的 Galaxy S 系列手機

Galaxy S22 Ultra 搭載沉浸式 6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X、智慧動態調節 120Hz 畫面更新頻率顯示螢幕，所有細節栩栩如生躍然眼前，且螢幕峰值亮度最高達 1750 尼特，為三星迄今最明亮機種。

Galaxy S22 Ultra 相機系統採用 4 主鏡頭設計，分別為：



超廣角鏡頭：12MP F2.2

廣角鏡頭：108MP F1.8

遠距鏡頭1：10MP F2.4

遠距鏡頭2：10MP F4.9

雷射自動對焦

40MP 光圈 F2.2

自拍鏡頭：

Galaxy S22 Ultra 為首款內建 S Pen 的 Galaxy S 系列手機，而機體即使在容納 S Pen 嵌入式設計下，電池容量等硬體規格依然不打折。S Pen 書寫延遲自上代的 9 毫秒直降至 2.8 毫秒，打造更貼近真實的擬真書寫體驗，靈感隨想隨寫，賦予 Galaxy S22 Ultra 高效生產力，一機在手，娛樂工作全制霸。

Galaxy S22+ / S22 相機規格

Galaxy S22 旗艦系列頂尖夜拍功能，即使處於光線不足的環境，亦能輕鬆捕捉鮮豔色彩與清晰畫面。配備三星迄今為止最智慧的相機鏡頭，除了感光元件較前代尺寸提升 23%，提供充足動力，亦搭載 10MP 前置鏡頭，將景象盡收眼底。從電影級影片到精彩動人的照片，隨心打造時下流行之作。

Galaxy S22+ / S22 相機系統採用 3 主鏡頭設計，分別為：



三主鏡頭

超廣角鏡頭：12MP F2.2

廣角鏡頭：50MP F1.8

遠距鏡頭：10MP F2.4

自拍鏡頭：

10MP 光圈 F2.4

Galaxy S22 系列攝影及拍照功能

Galaxy S22 旗艦系列搭載全新 AI 演算技術及專業級攝影功能，不論日夜，皆能將眼前所見透過手機鏡頭輕鬆紀錄，創造與眾不同的日常光景。





電影級跟焦錄影，拍攝出如電影場景的獨特畫面：Galaxy S22 旗艦系列的自動跟焦系統能使焦點跟隨移動中的人物，讓畫面呈現淺景深效果，將平凡的生活拍攝成史詩級大作。

超明亮夜幕攝影：無畏夜太黑！借助強大的感光元件及精準的 AI 辨識，於低光源環境下拍攝，不論是景色或人像，皆能有效降低雜訊使畫面更清晰鮮明，輕鬆捕捉暗夜中的細節。

超穩定動態攝影再進化：全新升級 OIS 搭配 AI 輔助自動對焦，大幅降低手震與抖動，無須三軸穩定器便能拍出穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。

Galaxy S 系列素以頂規的相機鏡頭聞名，除了擁有超高畫素鏡頭，全新 NPU 大幅提升拍照效率，結合三星深厚的 AI 技術底蘊，不論是一般用戶或是攝影高手，皆能恣意捕捉生活中的每一個精彩瞬間。

全新功能上線！細節小幫手讓美照無懈可擊：當使用最高畫素鏡頭拍攝時，系統將自動疊合多張影像，使成品保留高畫素鏡頭的細節與明亮的光線，即使弱光環境亦無需犧牲畫質。

人像棚拍模式，在家就能拍出沙龍感：無需後製照片，僅需按下快門就能擁有專業級棚拍美照。全新進化的人像棚拍模式，亦支援貓、狗攝影，為家中萌寵留下動人寫真。

效能

Galaxy S22 旗艦系列首度搭載 4nm 處理器，不僅效能速度提升，得益於新處理器優異的電力調校，Galaxy S22 Ultra｜S22+ 更能提供消費者超越一天的超強續航力。全系列螢幕支援 120Hz 動態畫面更新頻率，並藉由創新演算技術優化強光環境下的顯示效果，使螢幕不論何時何地，皆能展現舒適的視覺盛宴。

Galaxy S22 系列規格整理

Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra 5G 顏色 極光綠、雪霧粉、皎月白、星際黑 極光綠、夜暮紅、皎月白、星際黑 螢幕 6.1吋FHD+ 6.6吋FHD+ 6.8吋QHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz 網路 5G：N1／3／5／7／8／28／41／78／79

4G：LTE FDD B1／2／3／4／5／7／8／12／13／18／19／20／25／26／28／66

LTE TDD B34／38／39／40／41

3G：WCDMA B1／2／5／8

2G：GSM 850／900／1800／1900 處理器 4nm高通八核心Snapdragon 8 Gen 1處理器 記憶體 8GB RAM／128GB ROM 8GB RAM／256GB ROM 12GB RAM／256GB ROM 12GB RAM／512GB ROM 相機 前鏡頭： 10MP F2.2 三主鏡頭：

超廣角鏡頭：12MP F2.2

廣角鏡頭：50MP F1.8

遠距鏡頭：10MP F2.4 前鏡頭： 40MP F2.2 四主鏡頭：

超廣角鏡頭：12MP F2.2

廣角鏡頭：108MP F1.8

遠距鏡頭1：10MP F2.4

遠距鏡頭2：10MP F4.9

雷射自動對焦 3X 光學變焦 遠距鏡頭1：3X光學變焦

遠距鏡頭2：10X光學變焦 30X 超高倍變焦 100X 超高倍變焦 防水防塵 IP68 電力方案 3,700mAh 4,500mAh 5,000mAh 省電模式／超省電模式／無線閃充 2.0／超快速充電2.0／ 超快速充電（閃電快充 2.0）／無線電力分享 連接能力 Wi-Fi：802.11 a／b／g／n／ac／ax 2.4G + 5GHz

Bluetooth v5.2、USB Type-C、NFC、定位GPS、Glonass、Beidou、Galileo、Supporting QZSS 尺寸 70.6 x 146 x 7.6 mm 75.8 x 157.4 x 7.6 mm 77.9 x 163.3 x 8.9 mm 重量 167g 195g 228g 作業系統 Android 12 卡槽 SIM1 + SIM2 安全性 超聲波螢幕指紋辨識／臉部辨識 其他 S Pen／Samsung DeX／立體聲喇叭（AKG專業調校）／ Dolby Atmos／Samsung Pay

Galaxy S22 系列上市資訊

Galaxy S22 Ultra 5G

12GB + 256GB 售價新台幣 38,900 元

12GB + 512GB 售價新台幣 41 ,900 元

Galaxy S22+/S22

Galaxy S22+ 8GB + 128GB 售價新台幣 29,900 元

Galaxy S22+ 8GB + 256GB 售價新台幣 31,900 元

Galaxy S22 8GB + 128GB 售價新台幣 24,900 元

Galaxy S22 8GB + 256GB 售價新台幣 26,900 元

Galaxy S22 系列預購禮及開賣禮

Galaxy S22 全系列於 2/15 中午 12:00 起至 2/28 23:59 止開放預購，以下為預購禮及開賣禮詳細資訊：

「三星智慧館」全通路預購優惠

Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機 ( 價值 6,990 元 ) 矽膠薄型背蓋 ( 價值 1,290 元 ) 聯名指環帶驚喜包 ( 價值 7,90 元 )

「三星智慧館」專屬預購優惠

除全通路優惠外，至三星智慧館預約再享：



指定機型舊換新 享免費延長保固一年 原廠配件購物金 購新機 0 負擔 指定銀行刷卡購機最高 2000 元回饋 Galaxy Store 優惠券 500 元

「三星商城」專屬預購優惠

同時預購 S22 Ultra 及 Galaxy Tab S8 Ultra 鍵盤套裝組，加碼送 27 吋 Odyssey G5 1000R 曲面電競顯示器

S22 Ultra 及 S22+ 開賣禮

3/4～4/30 期間，於全通路購買 Galaxy S22+ 及 S22 Ultra 上網登錄即可獲得：



9W 無線閃充充電板 ( 價值 1,890 元 ) Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器 ( 價值 990 元 ) 45W 快充旅充組 ( 價值 1,690 元 )

Samsung Pay 悠遊卡開卡回饋加值金

Samsung Pay 悠遊卡開卡優惠，3/2~4/30 其間購買 S22 系列手機，並完成 Samsung Pay 悠遊卡開卡，即可獲贈 Samsung Pay 悠遊卡加值優惠 300 元，限額 1 萬名額滿為止。

追星禮遇

購買 Galaxy S22 旗艦系列，並加購 Samsung Care+ 三星全星守護保險，可享有「追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案」，更多 Galaxy S22 系列手機資訊，請至 Samsung 官網：

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-s22-ultra/