台灣三星於 2/14 舉行線上上市記者會，宣布旗下 3 款旗艦手機 Galaxy S22 Ultra / S22+ / S22 將於 3/4 正式在台灣上市，Galaxy S22 Ultra 的部分在台灣推出 12 + 256/512GB 版本，售價新台幣 38,900 元及 41,900 元 ; Galaxy S22+ 的部分為 8 + 128/256GB 版本，售價新台幣 29,900 元及 31,900 元 ; Galaxy S22 同樣為 8 + 128/256GB 版本，售價新台幣 24,900 元及 26,900 元，預購時間為 2/15~2/18，以下為大家整理開賣禮及預購禮詳細資訊：
外型
Galaxy S22 旗艦系列融入耐久工藝設計概念，以 Armor 鋁合金打造流線型機身，並領先業界率先採用最新康寧大猩猩玻璃 Gorilla® Glass Victus® Plus，為迄今最堅固的 Galaxy 機型。除了手機設計極具巧思。
Galaxy S22 系列亦體現三星永續發展願景「Galaxy for the Planet」，以回收海洋廢塑料作為手機材質，並特別開發出以漁網回收與再製的手機元件，積極響應地球永續。台灣三星另同步推出豐富的個性化配件，消費者可隨心搭配妝點手機，打造獨一無二的個人專屬風格。
Galaxy S22 Ultra 首款搭載 S Pen 的 Galaxy S 系列手機
Galaxy S22 Ultra 搭載沉浸式 6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X、智慧動態調節 120Hz 畫面更新頻率顯示螢幕，所有細節栩栩如生躍然眼前，且螢幕峰值亮度最高達 1750 尼特，為三星迄今最明亮機種。
Galaxy S22 Ultra 相機系統採用 4 主鏡頭設計，分別為：
- 超廣角鏡頭：12MP F2.2
- 廣角鏡頭：108MP F1.8
- 遠距鏡頭1：10MP F2.4
- 遠距鏡頭2：10MP F4.9
- 雷射自動對焦
自拍鏡頭：
- 40MP 光圈 F2.2
Galaxy S22 Ultra 為首款內建 S Pen 的 Galaxy S 系列手機，而機體即使在容納 S Pen 嵌入式設計下，電池容量等硬體規格依然不打折。S Pen 書寫延遲自上代的 9 毫秒直降至 2.8 毫秒，打造更貼近真實的擬真書寫體驗，靈感隨想隨寫，賦予 Galaxy S22 Ultra 高效生產力，一機在手，娛樂工作全制霸。
Galaxy S22+ / S22 相機規格
Galaxy S22 旗艦系列頂尖夜拍功能，即使處於光線不足的環境，亦能輕鬆捕捉鮮豔色彩與清晰畫面。配備三星迄今為止最智慧的相機鏡頭，除了感光元件較前代尺寸提升 23%，提供充足動力，亦搭載 10MP 前置鏡頭，將景象盡收眼底。從電影級影片到精彩動人的照片，隨心打造時下流行之作。
Galaxy S22+ / S22 相機系統採用 3 主鏡頭設計，分別為：
- 三主鏡頭
- 超廣角鏡頭：12MP F2.2
- 廣角鏡頭：50MP F1.8
- 遠距鏡頭：10MP F2.4
自拍鏡頭：
- 10MP 光圈 F2.4
Galaxy S22 系列攝影及拍照功能
Galaxy S22 旗艦系列搭載全新 AI 演算技術及專業級攝影功能，不論日夜，皆能將眼前所見透過手機鏡頭輕鬆紀錄，創造與眾不同的日常光景。
- 電影級跟焦錄影，拍攝出如電影場景的獨特畫面：Galaxy S22 旗艦系列的自動跟焦系統能使焦點跟隨移動中的人物，讓畫面呈現淺景深效果，將平凡的生活拍攝成史詩級大作。
- 超明亮夜幕攝影：無畏夜太黑！借助強大的感光元件及精準的 AI 辨識，於低光源環境下拍攝，不論是景色或人像，皆能有效降低雜訊使畫面更清晰鮮明，輕鬆捕捉暗夜中的細節。
- 超穩定動態攝影再進化：全新升級 OIS 搭配 AI 輔助自動對焦，大幅降低手震與抖動，無須三軸穩定器便能拍出穩定流暢、媲美專業的高畫質攝影作品。
Galaxy S 系列素以頂規的相機鏡頭聞名，除了擁有超高畫素鏡頭，全新 NPU 大幅提升拍照效率，結合三星深厚的 AI 技術底蘊，不論是一般用戶或是攝影高手，皆能恣意捕捉生活中的每一個精彩瞬間。
- 全新功能上線！細節小幫手讓美照無懈可擊：當使用最高畫素鏡頭拍攝時，系統將自動疊合多張影像，使成品保留高畫素鏡頭的細節與明亮的光線，即使弱光環境亦無需犧牲畫質。
- 人像棚拍模式，在家就能拍出沙龍感：無需後製照片，僅需按下快門就能擁有專業級棚拍美照。全新進化的人像棚拍模式，亦支援貓、狗攝影，為家中萌寵留下動人寫真。
效能
Galaxy S22 旗艦系列首度搭載 4nm 處理器，不僅效能速度提升，得益於新處理器優異的電力調校，Galaxy S22 Ultra｜S22+ 更能提供消費者超越一天的超強續航力。全系列螢幕支援 120Hz 動態畫面更新頻率，並藉由創新演算技術優化強光環境下的顯示效果，使螢幕不論何時何地，皆能展現舒適的視覺盛宴。
Galaxy S22 系列規格整理
|Galaxy S22 5G
|Galaxy S22+ 5G
|Galaxy S22 Ultra 5G
|顏色
|極光綠、雪霧粉、皎月白、星際黑
|極光綠、夜暮紅、皎月白、星際黑
|螢幕
|6.1吋FHD+
|6.6吋FHD+
|6.8吋QHD+
|Dynamic AMOLED 2X 120Hz
|網路
|5G：N1／3／5／7／8／28／41／78／79
4G：LTE FDD B1／2／3／4／5／7／8／12／13／18／19／20／25／26／28／66
LTE TDD B34／38／39／40／41
3G：WCDMA B1／2／5／8
2G：GSM 850／900／1800／1900
|處理器
|4nm高通八核心Snapdragon 8 Gen 1處理器
|記憶體
|8GB RAM／128GB ROM
8GB RAM／256GB ROM
|12GB RAM／256GB ROM
12GB RAM／512GB ROM
|相機
|前鏡頭：
10MP F2.2
三主鏡頭：
|
前鏡頭：
40MP F2.2
四主鏡頭：
|3X 光學變焦
|遠距鏡頭1：3X光學變焦
遠距鏡頭2：10X光學變焦
|30X 超高倍變焦
|100X 超高倍變焦
|防水防塵
|IP68
|電力方案
|3,700mAh
|4,500mAh
|5,000mAh
|省電模式／超省電模式／無線閃充 2.0／超快速充電2.0／
超快速充電（閃電快充 2.0）／無線電力分享
|連接能力
|Wi-Fi：802.11 a／b／g／n／ac／ax 2.4G + 5GHz
Bluetooth v5.2、USB Type-C、NFC、定位GPS、Glonass、Beidou、Galileo、Supporting QZSS
|尺寸
|70.6 x 146 x 7.6 mm
|75.8 x 157.4 x 7.6 mm
|77.9 x 163.3 x 8.9 mm
|重量
|167g
|195g
|228g
|作業系統
|Android 12
|卡槽
|SIM1 + SIM2
|安全性
|超聲波螢幕指紋辨識／臉部辨識
|其他
|S Pen／Samsung DeX／立體聲喇叭（AKG專業調校）／
Dolby Atmos／Samsung Pay
Galaxy S22 系列上市資訊
Galaxy S22 Ultra 5G
- 12GB + 256GB 售價新台幣 38,900 元
- 12GB + 512GB 售價新台幣 41,900 元
Galaxy S22+/S22
- Galaxy S22+ 8GB + 128GB 售價新台幣 29,900 元
- Galaxy S22+ 8GB + 256GB 售價新台幣 31,900 元
- Galaxy S22 8GB + 128GB 售價新台幣 24,900 元
- Galaxy S22 8GB + 256GB 售價新台幣 26,900 元
Galaxy S22 系列預購禮及開賣禮
Galaxy S22 全系列於 2/15 中午 12:00 起至 2/28 23:59 止開放預購，以下為預購禮及開賣禮詳細資訊：
「三星智慧館」全通路預購優惠
- Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機 ( 價值 6,990 元 )
- 矽膠薄型背蓋 ( 價值 1,290 元 )
- 聯名指環帶驚喜包 ( 價值 7,90 元 )
「三星智慧館」專屬預購優惠
除全通路優惠外，至三星智慧館預約再享：
- 指定機型舊換新
- 享免費延長保固一年
- 原廠配件購物金
- 購新機 0 負擔
- 指定銀行刷卡購機最高 2000 元回饋
- Galaxy Store 優惠券 500 元
「三星商城」專屬預購優惠
同時預購 S22 Ultra 及 Galaxy Tab S8 Ultra 鍵盤套裝組，加碼送 27 吋 Odyssey G5 1000R 曲面電競顯示器
S22 Ultra 及 S22+ 開賣禮
3/4～4/30 期間，於全通路購買 Galaxy S22+ 及 S22 Ultra 上網登錄即可獲得：
- 9W 無線閃充充電板 ( 價值 1,890 元 )
- Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器 ( 價值 990 元 )
- 45W 快充旅充組 ( 價值 1,690 元 )
Samsung Pay 悠遊卡開卡回饋加值金
Samsung Pay 悠遊卡開卡優惠，3/2~4/30 其間購買 S22 系列手機，並完成 Samsung Pay 悠遊卡開卡，即可獲贈 Samsung Pay 悠遊卡加值優惠 300 元，限額 1 萬名額滿為止。
追星禮遇
購買 Galaxy S22 旗艦系列，並加購 Samsung Care+ 三星全星守護保險，可享有「追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案」，更多 Galaxy S22 系列手機資訊，請至 Samsung 官網：
https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-s22-ultra/