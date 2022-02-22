你也是 BOSCH 家電的愛用者嗎？今日 (2/22) BOSCH 宣布 Home Connect 功能正式登場，這代表著 BOSCH 的智慧家電，將近入物聯網時代，這並不代表著用手機當遙控器而已，而是真正以消費的需求出發，設計出符合需求的智慧物聯功能，此次共有 8 大明星產品登場，包含有：咖啡機、烤箱、洗碗機、冰箱、排油煙機、感應爐、洗衣機、乾衣機，通通能夠透過 APP 操作，並且還有實體按鍵所無法實現的智慧功能，到底有多好用呢？我們一起來看看吧！



BOSCH 全自動咖啡機

拿起床頭櫃上的平板電腦，點選老公準備最愛的葡萄牙國民咖啡 Galao，為準備外出忙碌的先生開啟美好的一天。BOSCH 全自動咖啡機連線手機或平板，直接透過 Home Connect 介面選擇適當溫度、水量及奶量等，調配專屬自己的特色咖啡。

此外，内建咖啡世界功能，從澳洲 FlatWhite 到哥倫比亞 Cortad ，只需輕鬆一按，就能輕鬆品嘗來自多國的咖啡風味，朋友聚會時，依每位客人需求依序新增指令，一起傳送給咖啡機後，就能自動逐杯製作 ，宛若家中擁有專屬咖啡師 ，讓人人賓至如歸。

咖啡機上還會顯示朋友的名字，家裡就是咖啡廳、手機就是點餐機！我們只需要幫忙放上杯子，就能輕鬆泡全世界的咖啡給朋友喝！

BOSCH 烤箱智慧食譜持納礦充

在回家路上，拿起手機先將烤箱進行預熱，無需等待，返家後就可以直接在 Home Connect 中點選「食譜」，將食材放人烤箱中，按下啟動即可自動烹煮。

BOSCH 烤箱可藉由 Home Connect App 遠端進行預熱，更有效率運用時間，開啟食譜功能，跟著備料步驟準備食材置於烤箱中，接下來只需要一鏈就能將食譜中的烤溫及時間傳送至烤箱，美味輕鬆上桌。

BOSCH Home Connect 功能持續升級擴充 ，帶給消費者豐富多元的餐叙時光以及更多驚喜饗宴。

BOSCH 洗碗機 Easy Start 功能

餐後小酌與家人相聚，輕薄易碎的紅酒杯，一樣能安心放人洗碗機，拿起手機設定完成，系統立即提供最合適洗程，輕鬆完成清潔家務，BOSCH 洗碗機透過 App 中的「Easy Start」功能，快速設定合適的洗滌程序從挑選「餐具類型」、「清潔偏好」到點擊「推薦行程」，三個步驟即可啟動洗程，簡單易懂的介面、行程完成提醒通知、洗劑短缺警示及錯誤報告都能一目瞭然方便操作。

BOSCH 感應爐開啟即智慧連動抽油煙機

難煎的鮮魚放置平底鍋．同樣點選 App 內建菜單，自動設定最佳火力至感應爐，抽油煙機智慧連動開啟，優雅做料理等待家人相聚時光。BOSCH 感應爐精準提供料理最佳溫度，可透過 App 内建「自動烹調」提供最適合火力建議，70 種料理任意選擇，快速精準搞定一道道美味撲鼻的精緻料理；料理過程中最擔心廚房整個烏煙瘴氣，BOSCH 抽油煙機可與感應爐智慧連動 ，透過 App 也能輕鬆啟動風扇轉速及運行時間設置，且升級為無段式調整光源，更能舒適享受烹飪的樂趣。

BOSCH 洗衣機 Easy Start 最聽明的洗衣專家

對一家大小不同髒污、材質的衣物，輕鬆拿起手機簡單完成衣物最佳洗程設定，繼續享受下午茶時光追劇，BOSCH 洗衣機透過 Home Connect App 將衣物放置洗衣機中，開啟「Easy Start」功能，跟著引導從「衣物頻型」、「材質特性」、「髒污程度」及「洗滌偏好」，系統就能推薦最合適的洗涤程序，從水溫、水量、洗劑量都能精準控制 ，大大提升衣物壽命，即便是家事新手或家中長輩，都能藉由直覺式介面輕鬆完成洗衣工作，當清洗程序完成時，消費者也將接收推播通知；此外，洗滌完成後乾衣機也可透過 「Easy Start」功能，以引導式介面安排絕佳烘衣洗程，提供最合適的溫度及時間．除了能輕鬆乾衣更有效保護衣物。

BOSCH 獨立式雙門對開冰箱

出門採買晚餐食材，多種類的食材及生食海鮮需即時保鮮，回程途中拿起手機遠端預冷冰箱及冷凍櫃，回家後將食品放人冰箱急速冷凍、冷藏，延長食材保鮮期。BOSCH 獨立式雙門對開冰箱，透過 Home Connect App 調整溫度設定，趁還在購物時便可遠端操作將冷凍櫃調至 Super Freeze 模式，完整保留食材的維生素與營養素；炎熱的日子裡 ．還能將冷藏櫃設定為 Super Cooling 模式，快速將飲品冷卻以便盡快享用。當冰箱門沒有完整關閉時．也能夠過 App 提醒通知 ，節能省電也不擔心食物因此腐壞。

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