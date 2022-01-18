Gmail 終於在 iOS 出了超方便的桌面小工具！無須開啟 App 就能立即查看信件！

使用 iPhone 手機的朋友，每當有新的 Gmail 信件通知時，是否都要先點開 App 才能查看呢？告訴你一個好消息，現在 Gmail App 最新版本加入了 Widget 小工具功能，讓使用 iPhone 的用戶更加方便，只要將 Gmail 小工具加到手機主畫面，便可以輕鬆查看 Gmail 最新信件與撰寫信件，讓你不用再點開 Gmail App 就能直接查看新信件，常需要查看 Gmail 信件的朋友，趕緊設置一下吧！如何申請多個 Gmail 帳號？請參考這篇：教你 1 秒創造超多合法 Gmail 信箱！

Gmail 桌面小工具安裝教學

Gmail 終於在 iOS 出了超方便的桌面小工具！無須開啟 App 就能立即查看信件！

當你將 Gmail App 更新到最新版時，便可長按 iPhone 主畫面的任一處，接著點選左上角的「+」，找到「Gmail」並點開。

Gmail 終於在 iOS 出了超方便的桌面小工具！無須開啟 App 就能立即查看信件！

點開後，你會看到裡面有「最新電子郵件」與「電子郵件快速操作」兩種版本可做選擇。（若你發現更新完開啟只有顯示「電子郵件快速操作」版本的話，請刪除 App 重新安裝一次就會出現 2 種版本了）

Gmail 終於在 iOS 出了超方便的桌面小工具！無須開啟 App 就能立即查看信件！

想查最新 Gmail 信件的朋友，就可以將「最新電子郵件」小工具加入到手機主畫面中，這樣我們就可以直接在 iPhone 的主畫面上，看到最新 Gmail 信件囉！

如何查看多個 Gmail 帳號信件？

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若你有 2 到 3 個 Gmail 想同時查看信件的話，可以先到 Gmail App 中，點選右上角的大頭照，選擇「新增其他帳戶」，你就能把你其他的 Gmail 信箱帳號加入到 Gmail 中。

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接著我們便可以長按手機主畫面上的 Gmail 小工具，點擊「編輯小工具」。

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接著點選藍色的電子郵件，便可讓你選擇要使用哪一個 Gmail 帳號。

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接下來在，我們只要在 iPhone 主畫面上設置兩個以上 Gmail 小工具，再點選「編輯小工具」就能讓你快速查看不同 Gmail 帳號信件囉！

Gmail App：App Store
Gmail App：Google Play

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