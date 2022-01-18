使用 iPhone 手機的朋友，每當有新的 Gmail 信件通知時，是否都要先點開 App 才能查看呢？告訴你一個好消息，現在 Gmail App 最新版本加入了 Widget 小工具功能，讓使用 iPhone 的用戶更加方便，只要將 Gmail 小工具加到手機主畫面，便可以輕鬆查看 Gmail 最新信件與撰寫信件，讓你不用再點開 Gmail App 就能直接查看新信件，常需要查看 Gmail 信件的朋友，趕緊設置一下吧！如何申請多個 Gmail 帳號？請參考這篇：教你 1 秒創造超多合法 Gmail 信箱！

Gmail 桌面小工具安裝教學

當你將 Gmail App 更新到最新版時，便可長按 iPhone 主畫面的任一處，接著點選左上角的「+」，找到「Gmail」並點開。

點開後，你會看到裡面有「最新電子郵件」與「電子郵件快速操作」兩種版本可做選擇。（若你發現更新完開啟只有顯示「電子郵件快速操作」版本的話，請刪除 App 重新安裝一次就會出現 2 種版本了）

想查最新 Gmail 信件的朋友，就可以將「最新電子郵件」小工具加入到手機主畫面中，這樣我們就可以直接在 iPhone 的主畫面上，看到最新 Gmail 信件囉！

如何查看多個 Gmail 帳號信件？

若你有 2 到 3 個 Gmail 想同時查看信件的話，可以先到 Gmail App 中，點選右上角的大頭照，選擇「新增其他帳戶」，你就能把你其他的 Gmail 信箱帳號加入到 Gmail 中。

接著我們便可以長按手機主畫面上的 Gmail 小工具，點擊「編輯小工具」。

接著點選藍色的電子郵件，便可讓你選擇要使用哪一個 Gmail 帳號。

接下來在，我們只要在 iPhone 主畫面上設置兩個以上 Gmail 小工具，再點選「編輯小工具」就能讓你快速查看不同 Gmail 帳號信件囉！

Gmail App：App Store

Gmail App：Google Play