Gmail 機密模式登場，如同「不可能的任務」自動銷毀信件

2018-08-23 09:34:44 9M87
Gmail機密模式

Email 往來間肯定會有機密文件，這些敏感的信件怎麼處理？Gmail 悄悄推出了「機密模式」功能，可以在寄出 Email 時，選擇以機密信件寄出，可以選擇這封 Email 將在多久之後銷毀，來無影去無蹤，這麼一來 Email 也有保存期限了，讓敏感的機密文件就好像從未存在過一般，保存期限最短一天，最長為期 5 年，此外還可以為此 Email 設定簡訊驗證碼，達到真正的機密模式，沒有驗證碼的人還沒有辦法開啟這封 Email！


Gmail機密模式
△ 打開電腦版的 Gmail，在新增新郵件下方，Google 悄悄的增加了一個小圖示，右下角一個小小的鎖與時鐘圖示，這就是 Gmail 全新的「機密模式」啦！

Gmail機密信件設定

△ 點擊進去後，可以直接設定多久後將這封 Email 銷毀，最短一天的時間就可以銷毀，最長則是 5 年，下方還可以選擇是否設定簡訊驗證碼，讓這封 Email 更安全，按下下方的 Save 按鈕就設定完成啦！

Email到期自動刪除

△ 測試一下，寄出去的機密模式 Email 長什麼模樣，就像是上圖這樣啦，會特別標示出這封 Email 是機密文件，並且秀出到期時間！如此一來收到信的人，就可以用更嚴謹的心態，來看待這封 Email 的內容，並且同時明白，這封信件何時會自動銷毀，目前想到有趣的應用是在 Email 銷毀前，完成某某工作，聽起來特別像 007 電影中的特務啊！

Gmail機密模式

Gmail機密模式

△ Android 與 iOS 系統經過實測，也全面新增了這個機密模式，大家趕緊打開手機，玩玩看這個全新的機密模式吧，雖然 Gmail 全新的機密模式，看起來相當安全，但我個人覺得，不管多安全，不能外流的檔案、照片、文件還是別丟到線上，因為不管在怎麼安全的模式，只要上了網路，就會大大增加曝光的風險啊！
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