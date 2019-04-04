你每天都會使用 Gmail 嗎？Google 的 Gmail 服務已經邁入第 15 週年，推出全新 Gmail 「排程發信」功能，對於橫跨時區工作的團隊，可以指定 Email 寄出的時間，以提高重要 Email 的開信率，也可以避免在收件者休假時，打擾到對方的悠閒時光，趕快來看看這個「Email 排程」功能藏在哪裡？

△ Gmail 已經誕生 15 週年啦，在滿 15 歲時推出了「排程發信」功能，進入 Gmail 時可以發現上圖的慶祝畫面。

△ 在寄信介面時，可以看到有新增的「排成寄信」功能，目前 9M87 的帳戶打開還沒有此項功能，應該是我的帳號還沒有接收到更新，相信 Google 應該很快就會慢慢推波更新到各 Gmail 帳戶。

△ 按下排成發信後，可以看到有幾個預設的時間，當然也可以自己輸入指定日期。

△ 選定日期後按下發送，就可以看到下方 Email 會在排定的日期送出啦～大家趕快打開自己的 Email 看看是否已收到此項更新，讓寄送 Email 時間可以更精準～

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/15-years-and-counting-making-gmail-work-faster-and-smarter-for-businesses