LINE 有訊息收回功能，Gmail 有沒有？人都有手殘的時候，Email 忘記上傳附檔、忘記 CC 主管，最尷尬的是寄件人填錯，只能再補第二封說抱歉嗎？其實 Gmail 也有收回功能，只不過預設的時間實在是太短了，只有 5 秒可以反應的時間，坦白說恍神一下就來不及了，更別說是發現漏打上 Email 的內容，不過最近可以修改時間囉，最長可以延到 30 秒，小編個人認為大家都可以去把這個時間調到最常，增加寄出 Email 後能夠反應時間。若有 Gmail 空間不足問題你可以參考：Gmail 空間不足怎麼辦？4 個清理容量的小技巧，不用付費購買額外空間

目前這個方法只能夠開啟電腦版網頁來設定，手機無法調整喔，開啟 Gmail 後點擊右上方「齒輪」進入設定。

接著點擊最上方「查看所有設定」。

在一般設定中，找到「取消傳送」，這裡就可以看到預設的時間僅有短短 5 秒鐘，下拉選單中有 10、20 及 30 秒可以選擇，這邊小編自己選擇的是 30 秒，選完之後，記得滑到最下面「儲存變更」。

完成設定後，來跟大家分享一下如何收回已寄出的 Gmail 郵件吧，在你送出郵件後，先不要關閉網頁視窗，在左下方會出現「取消傳送」，這個取消傳送的按鈕會在第 31 秒消失，隔壁的檢視郵件則會持續保留。

因此在 30 秒內，我們都可以點擊「取消傳送」，畫面就會跳回編輯郵件的畫面，現在想想預設的 5 秒鐘真的是眨個眼就過了呢 ~ 各位趕快開起自己的 Gmail 設定起來，為了日後的手殘做準備吧！

