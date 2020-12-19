你知道 Gmail 信箱中，可以透過修改 Google 帳戶名稱，讓對方快速認出你的信件嗎？今天就來教大家如何在 Gmail 信箱中修改電子郵件名稱！當你要回寄面試資料給對方人資或是業配廠商時，是否希望對方能一眼認出你的來信，好盡快回復你的訊息呢？很簡單，只要打開你的 Gmail 設定，在「帳戶和匯入」介面中便可將你的 Google 帳戶名稱，修改成讓對方一眼就認出的名字！就讓我們往下看要如何設定吧！更多 Gmail 教學可以參考這篇：手殘誤發 Gmail 信件嗎？教你在 30 秒內收回信件！

如何修改 Google 帳戶名稱？

進到 Gmail 之後，點選右上角的「設定」圖示。

接著在 Gmail 設定頁面中，點擊「帳戶和匯入」，在「選擇寄件地址」這部分中，點選「修改資訊」。

接著便可在「名稱」的地方修改你的 Google 帳戶名稱，你可以改成對方好認的名稱，像是姓名、暱稱、公司名稱、職位、英文名字等等之類的都行，修改好之後記得按「儲存變更」。

修改完成寄出之後，對方就會收到你修改過後的電子郵件了！是不是很有趣又方便呀！

如何建立多組可切換的帳戶名稱？

若你想寄給家人、朋友、公司、廠商時，是不是可分別建立多對方好辨識的帳戶名稱呢？答案是可以的！我們一樣到「帳戶和匯入」的頁面中，在「選擇寄件地址」的地方，點選「新增另一個電子郵件地址」。

接著就可在「電子郵件地」的地方，輸入你原本的郵件地址＋對方好辨識的名稱，例如要寄給家人話可以這樣打「a36535（郵件地址）+family（名稱）@gmail.com」，輸入好名稱後，按下「下一步」便可完成。

建立好後便會像上圖這樣，不管是在寄信或回信時，都可以在寄件者的地方，選擇適合對方的寄件名稱寄給對方囉！對於能修改預設 Google 帳戶名稱這項功能有興趣的朋友，可以藉由以上教學來讓對方收信時快速辨認出你喔！快來試試看吧！