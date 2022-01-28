Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

相信很多人工作的型態以電腦為主，大部分的工作時間都是摸著滑鼠和鍵盤，甚至需要透過文字創作，或是敲打著鍵盤撰寫程式，只要和鍵盤有長時間的親密接觸，那麼你就值得好好買一把鍵盤，因為好鍵盤的手感和回饋，會讓你沉醉在敲擊鍵盤的世界當中，這次要來和大家分享的是 Keychron K10 / Keychron K8 無線機械鍵盤，K10 是標準的 104 鍵無線機械鍵盤，K8 是 87 鍵無線機械鍵盤，都能選配紅軸、青軸或茶軸；4000 mAh 的大電量是目前市面上無線鍵盤最大的一款，續航力高達四週；可以切換 Windows、Android、Mac 或 iOS 不同的鍵盤配置，是少數具備 macOS Media Key 功能，且同時兼顧 Windows 鍵位設計的機械式鍵盤，本篇文章就來推薦給大家囉！（直接購：https://bit.ly/33rpOQo

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

之前我曾經介紹過 Keychron C1/C2 機械鍵盤，它們家還有一系列的鍵盤，坦白說若沒有認真看，還真的會不清楚不同型號的差異，有輕薄型的、有整體縮小的等等，坦白說若不是每一把都自己試過的話，還真的會有些許的選擇障礙，對我來說用過了 104 鍵的 Keychron C2 之後，心裡又有其他渴望，那就是想要有藍牙無線的啦！為什麼呢？因為我都是用筆記型電腦，現在只有三個 Type-C 的連接埠，外接螢幕、硬碟與電源，好多線一點都不俐落，而且我會在不同的地方工作，每次都要接一堆線也覺得很阿紮啊～

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

在意鍵盤的手感，也在意鍵盤的質感，這次入手的 K10 有簡潔俐落的外型，深灰與淺灰的復古鍵盤配色，而且具備有質感的 CNC 鋁合金邊框，加上內建的大容量電池，拿起來有一定的份量與質感，鋁合金機身的質感比想像中還要好，K10 與 K8 的質感我是相當相當的滿意，用在工作上真的多了一分專業的感覺，用在遊戲上也多了心理層面的爽度，我算是挺推薦的！

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

Keychron 鍵盤有個特色，就是他能兼容 Windows 與 Mac 系統，側邊就可以方便的切換，也有提供替換的 Win 鍵帽（預設都是 Mac 配置），除此之外他也具備有傳輸線與藍牙的模式選擇，若是比較舊款的電腦沒有具備藍牙，那麼也可以透過 USB 傳輸線來連接，不過真的還是建議大家使用藍牙的連線方式，因為沒有傳輸線的桌面真是俐落，喜歡這種感覺！5.1 無線藍牙使用起來穩定而且快速，而且還可以同時記憶連接三台不同的裝置，能搭配熱鍵快速切換使用。

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

對遊戲玩家來說，鍵盤不能有任何的怠慢，可以透過更可靠的 USB Type-C 的方式來連線，會比藍牙更加穩定，同時具備有 N-Key Rollover (NKRO) 的設計，多鍵齊發都可以清楚辨識。

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

傳輸線和鍵盤機身是可以分開的，這樣在收納上或是攜帶也會更加方便，真心覺得要給背包挪個空間放鍵盤，好用的鍵盤真的會想要隨時維持好的手感。

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

經典 Gateron 熱插拔軸體，可以選擇青軸（清脆響亮 | 回饋明顯 | 爽快敲擊不可少）、茶軸（中庸穩健 | 回饋適中 | 入門建議萬用款）與紅軸（低調安靜 | 輕巧迅速 | 遊戲文書超省力），我上次是選擇茶軸，因為想要打字的感覺比較沉穩，坦白說敲打起來的感覺真的不錯，這次特別選了紅軸來體驗，在聲音上的確是更安靜的，感覺更是沉穩，而茶軸相對紅軸更是清脆，那種爽度又是不同的，真的需要長時間敲打比較才知道，各有各的美好啦！感覺深夜加班適合紅軸，白天振奮適合茶軸，若覺得很難選擇的話，各買一把就是啦！！！

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

鍵盤具備了 6 度與 9 度兩種角度的腳架，取決大家的使用習慣，我個人喜歡比較高的 9 度角，覺得更符合我自己的使用習慣，長久使用也能調整到最佳的舒適度，這對長期使用電腦工作的用戶來說，這點是十分重要的！

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K10 是 104 鍵 100% 的鍵位，應該是大家最熟悉的使用大小與間距；而另外一款 K8 是無數字鍵設計的 87 鍵，非常習慣直接使用筆電的用戶，或許 87 鍵的也可以輕易上手，或是桌面比較狹小的話，也能挪出更多的滑鼠使用空間。

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

要怎麼選擇的確是看大家習慣的方式，像我自己比較習慣使用 104 鍵，也更習慣數字鍵盤的存在，當我使用 K8 的時候，坦白說要整體往左移來使用，若是刻意地放在正前方，好像打字就沒有那麼順暢，不過我個人覺得機械鍵盤就是 87 鍵才更具備特色，真的兩難！

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

無論是 K10 或是 K8 的鍵盤，都支援軸體熱插拔，代表軸體都是可以自己更換的，若是想要敲打不同的感受，直接換軸體就可以搞定，也是這款鍵盤的一大特色。不過我覺得光換鍵帽就很需要耐心了，若是軸體都要更換就得自己花點時間囉！此外鍵盤預設都是沒有注音鍵，對還無法盲打的用戶來說需要時間習慣，或是可以加價 290 元來選購注音鍵帽，不過單純的英文鍵盤感覺更好看是真的。

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

自從選購機械鍵盤以來，RGB 的燈光效果是讓我相當在意的，簡單來說就是多了一點視覺效果，或是讓鍵盤在夜晚看起來更加迷人，內建了 15 種以上的炫彩 RGB 燈光效果，坦白說讓人可以感受到不同效果，像我也很喜愛敲打才發光的那種感覺，可以觸發單鍵發光、整排發光或發散發光等等，視覺效果十足，我個人相當的推薦唷！

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

最後大家推薦搭配選擇的特製胡桃木掌托，我以前大多都是習慣軟的鍵盤手靠，長期打字比較舒適，但是這段期間我特別換上了胡桃木掌托，不僅讓我感到非凡的質感，在舒適度上竟然也沒有任何的影響，以前覺得軟墊增加了舒適度，但是木頭的也不會覺得不舒適，或是增高的手托的位置才是最重要的，重點是這款手托真的很好看！

Keychron K10 104 鍵無線機械鍵盤 / Keychron K8 87 鍵無線機械鍵盤

文章最後來給大家一個簡易的總結，這篇文章我是交替使用 K10 與 K8 來完成的，坦白說是來體驗紅軸與茶軸的差異，敲打起來的感受的確不同，不過我都很能適應，如果希望俐落一點茶軸是比較好的選擇，讓人有一種打字很快的感覺，有種文詩泉湧的創作感；紅軸相對安靜，我覺得更適合在辦公室使用，或是喜歡機械鍵盤的手感，但又不喜歡太大聲，那麼紅軸就會是不錯的選擇。總之不管你選擇哪一款，我覺得鋁合金機屬機身質感真的加分許多，低調的沉穩的深灰色當中，卻又帶著專業的感覺，也從 RGB 燈效果中透露出玩家的氣息，推薦大家過年期間買把好鍵盤犒賞自己吧！！！

官方介紹：https://www.keychron.com.tw/k8k10
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2012/4/15 · 說真的如果k8拿去車商那裏收,臉色鐵青的程度可能也不輸k10吧,02年的k10已經差不多10年了,但是k8的話少說也12年了,假設說k8真的比較好,說不定也能賣到好價錢,那如果說賣掉k8後再補一些錢(5萬以內)可以換一台新一點的,我認為是可行的,但是如果超過5萬的話那就算了,稍 ...
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K10 100% 無線機械式鍵盤. 鍵帽數量, 104. 鍵帽Profile, OEM. 鍵位, ANSI. 軸體種類, 機械式. 軸體選擇, Gateron 軸：青/ 紅/ 茶軸. 媒體鍵數量, 12. 電池, 4,000 mAH.
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