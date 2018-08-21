LG gram 其實已經入手好一陣子，不過前一台 ASUS ROG 其實也耐操好用，加上忙碌的關係一直沒有將工作環境轉移到新的筆電，大概放在旁邊冷落了兩個月，前幾日終於一鼓作氣將工作環境移過去，這也順便來開箱升級的金士頓 Kingston SSD 硬碟與記憶體，原本 LG gram 15Z980-G 只有內建的 512GB 的 SSD 硬碟，記憶體為 8GB，就規格來說已經足夠使用了，不過拆開筆電發現有升級的空間，沒有升級很難受，這次加裝的硬碟是 Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0x2 SSD，新增的記憶體是 Kingston KVR24S17S8/8 DDR4 2400 8GB，速速來替大家開箱吧～
都拆完之後就能將筆電拆開來，主打輕薄的 LG gram 看似金屬質感，實際上也是塑膠，這樣重量比較輕盈。
一共有八顆螺絲，非專業的我就是隨便放放，這不是重點～
主打 19 小時的續航力，以為電池會塞滿滿，實際上感覺還有很多空間可以放電池，主機板配置感覺還頗簡單俐落的，能兼具電力、耐用度、輕薄與效能的機種，坦白說很難不心動，我自己覺得只有質感還稍嫌不夠，不然沒什麼好挑剔的！唯一不足的地方就是沒有外接顯卡，在顯示性能上可能無法讓我打 PC 遊戲，坦白說我以前目標是電競筆電，兼具可以打電動的功能，不過近來實在真的沒有打電動的機會，不如捨去顯示卡的耗電換來更多的電池續航力。
主機板上空了兩個槽，代表 LG gram 是具備升級空間的，記憶體與硬碟都可以升級。
升級就是一次升好升滿！Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0x2 SSD 硬碟與 Kingston KVR24S17S8/8 DDR4 2400 8GB 記憶體。
原本 8GB 的記憶體其實是足夠的，不過記憶體這種東西本來就是越多越越好，剩下一個記憶體插槽其實可以擴充 16GB 的記憶體，不過據說這台 LG gram 再擴充 16GB 的記憶體會有點問題，會有無法休眠耗電與發熱問題，依照其他人經驗值擴充金士頓 8GB 比較穩當，而且加起來也有 16GB 那麼多，以平常的使用狀態來說非常的足夠。
記憶體部分可以相容於 LG gram，使用上沒什麼問題，至少用在現在沒有太大問題。
內建硬碟原本是 512GB，硬碟當然是擴充越大越好，不過就是得看荷包了！這次擴充的是金士頓 Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe™ Gen 3.0x2 SSD 固態硬碟，以金士頓的 SSD 產品分類來說是比較偏便宜的款式，雖然價格便宜但是主打的還是速度！導入 3D NAND Flash 科技有更低的耗電量，很適合輕薄型筆電使用。
現在各種筆電、各種規格我自己也搞不清楚，畢竟也不是三天兩頭就換電腦，也不是常常幫別人組電腦，自己上網買若沒什麼信心買對的話，建議還是走賣場或是原廠，LG gram 要使用的是 PCIe NVMe™ Gen 3.0x2 的介面，別搞錯囉！
雖然 A1000 只是最入門的款式，只是在速度上也非常不得了，若對速度相當要求的話，使用起來會非常有感覺唷！像我下載檔案會需要解壓縮，解壓縮的速度就非常有感，就算是 5GB 要解壓縮的檔案，那個順暢度非常的棒！
接著來與原本的 SSD 硬碟比一比，上圖左是筆電原本的硬碟速度，上圖右是 Kingston 的硬碟速度，而且新的硬碟我已經使用到只剩 2GB 的容量，還能跑出這樣的讀取寫入速度，讀取速度達到 1606MB/s（官方數據 1500MB/s），寫入速度達到 995MB/s（官方數據 800-1000MB/s），這樣的數據雖然不是最猛最猛的，但是對我來說也算是很快很快了！！！！！
產品資訊：
https://www.kingston.com/tw/ssd/consumer/SA1000M8
https://www.kingston.com/tw/MemorySearch/MemoryType?MemoryType=Desktop%20and%20Notebook%20(Industry%20Standard)&TotalCapacity=8&Memory=DDR4&ModuleType=SODIMM
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