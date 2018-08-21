LG gram 升級金士頓 A1000 480GB SSD 與 DDR4 2400 8GB 記憶體

2018-08-21 09:56:14 哇哇
LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

LG gram 其實已經入手好一陣子，不過前一台 ASUS ROG 其實也耐操好用，加上忙碌的關係一直沒有將工作環境轉移到新的筆電，大概放在旁邊冷落了兩個月，前幾日終於一鼓作氣將工作環境移過去，這也順便來開箱升級的金士頓 Kingston SSD 硬碟與記憶體，原本 LG gram 15Z980-G 只有內建的 512GB 的 SSD 硬碟，記憶體為 8GB，就規格來說已經足夠使用了，不過拆開筆電發現有升級的空間，沒有升級很難受，這次加裝的硬碟是 Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0x2 SSD，新增的記憶體是 Kingston KVR24S17S8/8 DDR4 2400 8GB，速速來替大家開箱吧～


LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體
LG gram 的拆裝不難，不過拆了可能就沒有保固，其實自己升級一些硬碟與記憶體應該也還好吧！不過若對保固有疑慮的人，就不要自己拆，交給維修管道去升級會比較有保障。翻到筆電的底部，有幾個橡膠墊、墊片就有幾顆螺絲，必須每一個都拆下來才能拆解螺絲。

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都拆完之後就能將筆電拆開來，主打輕薄的 LG gram 看似金屬質感，實際上也是塑膠，這樣重量比較輕盈。

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一共有八顆螺絲，非專業的我就是隨便放放，這不是重點～

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主打 19 小時的續航力，以為電池會塞滿滿，實際上感覺還有很多空間可以放電池，主機板配置感覺還頗簡單俐落的，能兼具電力、耐用度、輕薄與效能的機種，坦白說很難不心動，我自己覺得只有質感還稍嫌不夠，不然沒什麼好挑剔的！唯一不足的地方就是沒有外接顯卡，在顯示性能上可能無法讓我打 PC 遊戲，坦白說我以前目標是電競筆電，兼具可以打電動的功能，不過近來實在真的沒有打電動的機會，不如捨去顯示卡的耗電換來更多的電池續航力。

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

主機板上空了兩個槽，代表 LG gram 是具備升級空間的，記憶體與硬碟都可以升級。

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升級就是一次升好升滿！Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0x2 SSD 硬碟與 Kingston KVR24S17S8/8 DDR4 2400 8GB 記憶體。

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原本 8GB 的記憶體其實是足夠的，不過記憶體這種東西本來就是越多越越好，剩下一個記憶體插槽其實可以擴充 16GB 的記憶體，不過據說這台 LG gram 再擴充 16GB 的記憶體會有點問題，會有無法休眠耗電與發熱問題，依照其他人經驗值擴充金士頓 8GB 比較穩當，而且加起來也有 16GB 那麼多，以平常的使用狀態來說非常的足夠。

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

記憶體部分可以相容於 LG gram，使用上沒什麼問題，至少用在現在沒有太大問題。

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

內建硬碟原本是 512GB，硬碟當然是擴充越大越好，不過就是得看荷包了！這次擴充的是金士頓 Kingston A1000 480GB M.2 2280 PCIe NVMe™ Gen 3.0x2 SSD 固態硬碟，以金士頓的 SSD 產品分類來說是比較偏便宜的款式，雖然價格便宜但是主打的還是速度！導入 3D NAND Flash 科技有更低的耗電量，很適合輕薄型筆電使用。

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

現在各種筆電、各種規格我自己也搞不清楚，畢竟也不是三天兩頭就換電腦，也不是常常幫別人組電腦，自己上網買若沒什麼信心買對的話，建議還是走賣場或是原廠，LG gram 要使用的是 PCIe NVMe™ Gen 3.0x2 的介面，別搞錯囉！

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

雖然 A1000 只是最入門的款式，只是在速度上也非常不得了，若對速度相當要求的話，使用起來會非常有感覺唷！像我下載檔案會需要解壓縮，解壓縮的速度就非常有感，就算是 5GB 要解壓縮的檔案，那個順暢度非常的棒！

LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體 LG gram 升級金士頓 SSD 與記憶體

接著來與原本的 SSD 硬碟比一比，上圖左是筆電原本的硬碟速度，上圖右是 Kingston 的硬碟速度，而且新的硬碟我已經使用到只剩 2GB 的容量，還能跑出這樣的讀取寫入速度，讀取速度達到 1606MB/s（官方數據 1500MB/s），寫入速度達到 995MB/s（官方數據 800-1000MB/s），這樣的數據雖然不是最猛最猛的，但是對我來說也算是很快很快了！！！！！

產品資訊：
https://www.kingston.com/tw/ssd/consumer/SA1000M8
https://www.kingston.com/tw/MemorySearch/MemoryType?MemoryType=Desktop%20and%20Notebook%20(Industry%20Standard)&TotalCapacity=8&Memory=DDR4&ModuleType=SODIMM


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