每天都在電腦前工作的我，這次要替大家來開箱最近我常看到廣告的 Keychron C1/C2 機械鍵盤，好的鍵盤對電腦工作來說是十分重要的！螢幕、鍵盤和滑鼠是我在意的電腦配備，甚至我在不同的地方工作，也會準備相同的配備，譬如我有兩個一樣的小米 34 吋螢幕、兩個一樣的小米遊戲鍵盤，還有兩把羅技的 MX Master 3 無線滑鼠，就是要維持工作的習慣性。這次看到 Keychron C2 機械鍵盤特別的吸引我，第一應該是配色的關係，好像回到舊時代的那種特色，第二因為是機械鍵盤，還有種種的優點繼續看開相繼紹吧！

我以前也經歷過百元鍵盤打天下的時刻，想說鍵盤可以打就好，便宜的鍵盤跟貴的鍵盤有差嗎？我只能說對電腦工作者來說，機械鍵盤是一種爽度的感覺，那種俐落的鍵盤敲打，和普通鍵盤就是不同。Keychron 這次推出 C1 和 C2 分別是 87 鍵的經典 80% 有線機械鍵盤和 104 鍵全尺寸有線機械鍵盤，對我來說工作上我是習慣全尺寸鍵盤，習慣數字鍵是分開的，但是每個人喜好不同，大家可以自己做選擇唷！

開箱內容物包含有 Keychron C2 全尺寸的鍵盤、USB Type-C 連接線、拔鍵器與替換的鍵帽，這款鍵盤可以同時支援 Windows、Mac 與 Android，因此有幾個鍵帽可以體換，甚至連軸體都可以自己更換，只是我想應該不會有人這樣做吧？

鍵盤的尺寸與大小是我所習慣的，坦白說整體外形和配置都是非常習慣的，應該說大部分鍵盤都是相同的，如果是使用筆電才會有需要適應的問題，在鍵帽上使用符合人體工學的曲面鍵帽，因此打字的舒適性相當的不錯，像我編寫文章的同時就是使用這把鍵盤，感覺非常的舒服啊！最早以前我的鍵盤都是選擇羅技的，因為鍵帽上的字母不會磨損，而這款鍵盤採用透明雙色射出技術打造鍵帽，也具備有長久不磨損的特色。

Keychron C1 和 C2 分別是 87 鍵和 104 鍵，我會選擇有數字鍵盤是因為使用的比率高，而且敲打數字順手的習慣，也習慣打字的時候兩隻手不要一直靠在一起，坦白說我第一把鍵盤就是 87 鍵的，因為覺得機械鍵盤就是要那樣才酷啊～不過用了一段時間之後真的不是太順手，哈哈哈！當然不是說 87 鍵不好，是大家要選擇自己所習慣的唷！

這款鍵盤一共有販售三種軸體。分別是紅軸、青軸與茶軸，若非對鍵盤熟悉的玩家，應該都不會知道各種軸體的差別，我之前用的小米遊戲鍵盤，是介於黑軸與紅軸之間，坦白說我之前也沒有比較過差異，因為當大家第一次入手機械鍵盤的時候，不可能每種軸都同時購買，更別說使用後才感受出不同軸體的差異。青軸的敲打聲是最輕脆的，若你喜歡有那種打字機的感覺，青軸會是不錯的選擇，不過也得顧慮到周遭人的感受唷！紅軸是比較安靜的選擇，比較適合辦公室的族群，而我這次選擇茶軸，敲打下去的聲音比較沉穩的感覺，我覺得相當相當舒服，具備打字的爽度，感覺也不會對他人太多干擾。

預設鍵盤的配置是 Mac 的鍵帽，能替換的是 Windows 的 ALT 鍵與 WIN 鍵，ESC 和燈光鍵有橘色的鍵帽可以替換。所有季帽預設都是全英文的鍵帽，若是習慣看注音的可以額外選擇注音鍵帽，我以前打字也是會習慣瞄一下注音，不過後來也是換了全英文鍵盤之後開始習慣盲打，坦白說這對自己來說也是一種鍛鍊，也推薦大家可以試試看全英文鍵盤唷！

大家打字的時候應該會習慣鍵盤有一點點角度，長久打字也會比較舒適，Keychron C1/C2 鍵盤的底座提供了 9° 與 6° 的兩階段可折疊式鍵盤支架，我自己覺得 9 度的比較適合自己，但是也有人說 6 度剛剛好，看大家自己的使用習慣囉！

在鍵盤的使用上我喜歡使用有線鍵盤，避免有任何延遲感，雖然說現在無線技術提升不少，無線滑鼠延遲都會讓人發火了，如果鍵盤都有延遲的話我應該會瘋掉，所以目前在鍵盤的選擇上都還是有線的，這款鍵盤是使用 Type-C 的連線，而且鍵盤端也是一個插槽，這樣在攜帶有更好的方便性，一旁有有切換 Windows 與 Mac 鍵盤的設計，這是少數具備 macOS Media Key 功能，也兼顧 Windows 系統鍵位設計的機械式鍵盤。

最後來跟大家說到鍵盤的燈光效果，坦白說這真的是一個爽度！鍵盤背光不夠看，七彩的燈光才夠炫麗，不過這真的是一個心理上的滿足程度，就算夜晚不關機讓鍵盤亮著燈，也會覺得賞心悅目！

鍵盤燈光效果一共有 15 種以上，大家可以自己做切換，Keychron C1/C2 有分「純淨白光，非熱插拔」和「炫彩 RGB + 熱插拔」兩種選擇，若覺得炫彩的燈光在辦公室使用太過囂張，但是又想有舒適的打字感，那麼就可以選擇純淨白光的版本。

最後來看看我原本的工作環境，現在大多沒有時間去我的工作室工作，因為三級警戒的關係都只能在家裡辦公，大多時間我都在床邊工作，最簡單的配備就是一台筆電，雖然說大多筆電的鍵盤也有做過舒適度的優化，但是敲打起來還是很難與一般鍵盤相比，在打字的習慣上也需要調整。

為了要讓工作有更好的舒適性，這次選擇了 Keychron C2 104 鍵全尺寸機械鍵盤，然後讓筆電外接上電腦螢幕，提高工作的舒適度，大螢幕還是比較爽，能用機械鍵盤來工作舒適度也更好唷！這就是我目前日常工作的配備！！！

最後簡單整理一下使用這款鍵盤的心得，在我到這款鍵盤之後，我一直都是使用這款鍵盤在工作，茶軸那種俐落沉穩的感覺讓我感到非常的滿意，舒適度非常非常的不錯，在編寫文章的同時我有換上其他鍵盤來比較，換走之後一整個不是很適應，讓我對於這把 Keychron C2 感到越來越喜歡，看來我一式三份的工作環境，要再多準備兩把 Keychron C2 鍵盤囉！

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