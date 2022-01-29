農曆春節又到啦，過年總不能只會講「恭喜發財」吧？今年 12 生肖輪到「虎」年啦，當然要用「老虎」來說吉祥話、老虎祝福語及老虎拜年用語，這邊幫大家整理「虎」年祝福語，從四個字~六個字以上虎年拜年賀詞通通有，趕快挑幾個，拜年跟親戚朋友拜年時可以用！太久沒見面的親戚，或是有小朋友不知道怎麼稱呼長輩的話，請用「稱謂計算機」算一下吧。
四字虎年吉祥話
- 虎虎平安
- 虎虎幸福
- 虎來運轉
- 虎到吉祥
- 虎運亨通
- 虎運當頭
- 虎轉新運
- 虎轉新機
- 虎勢暢旺
- 虎年大吉
- 金虎報喜
- 虎年快樂
- 虎虎生風
- 虎你歡喜
- 虎你最帥
- 虎你最旺
- 天天幸虎
- 虎哩幸虎
- 虎哩發財
- 虎哩健康
- 虎哩平安
- 生龍活虎
- 福虎賀歲
- 福虎生風
- 如龍似虎
- 虎運連年
五字虎年吉祥話
- 虎年行大運
- 虎年賺大錢
- 虎年睡飽飽
- 虎歲喜臨門
- 虎哩賺大錢
- 虎年報福音
- 虎哩炭大錢
- 虎年大豐收
- 虎年旺旺來
- 福虎賀新春
六字以上虎年吉祥話
- 虎年到好運到
- 虎滿乾坤虎滿門
- 虎哩今年發大財
- 虎哩健康呷百二
- 虎轉乾坤行大運
- 虎哩好運笑嗨嗨
- 福虎祈福，闔家幸福
- 福虎敲門，五福臨門