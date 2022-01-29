虎年吉祥話

農曆春節又到啦，過年總不能只會講「恭喜發財」吧？今年 12 生肖輪到「虎」年啦，當然要用「老虎」來說吉祥話、老虎祝福語及老虎拜年用語，這邊幫大家整理「虎」年祝福語，從四個字~六個字以上虎年拜年賀詞通通有，趕快挑幾個，拜年跟親戚朋友拜年時可以用！太久沒見面的親戚，或是有小朋友不知道怎麼稱呼長輩的話，請用「稱謂計算機」算一下吧。


四字虎年吉祥話

  • 虎虎平安
  • 虎虎幸福
  • 虎來運轉
  • 虎到吉祥
  • 虎運亨通
  • 虎運當頭
  • 虎轉新運
  • 虎轉新機
  • 虎勢暢旺
  • 虎年大吉
  • 金虎報喜
  • 虎年快樂
  • 虎虎生風
  • 虎你歡喜
  • 虎你最帥
  • 虎你最旺
  • 天天幸虎
  • 虎哩幸虎
  • 虎哩發財
  • 虎哩健康
  • 虎哩平安
  • 生龍活虎
  • 福虎賀歲
  • 福虎生風
  • 如龍似虎
  • 虎運連年

五字虎年吉祥話

  • 虎年行大運
  • 虎年賺大錢
  • 虎年睡飽飽
  • 虎歲喜臨門
  • 虎哩賺大錢
  • 虎年報福音
  • 虎哩炭大錢
  • 虎年大豐收
  • 虎年旺旺來
  • 福虎賀新春

六字以上虎年吉祥話

  • 虎年到好運到
  • 虎滿乾坤虎滿門
  • 虎哩今年發大財
  • 虎哩健康呷百二
  • 虎轉乾坤行大運
  • 虎哩好運笑嗨嗨
  • 福虎祈福，闔家幸福
  • 福虎敲門，五福臨門

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