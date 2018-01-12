姨媽姑姐家族稱謂計算機，今年最冷的冷氣團來臨，冷冷的氣溫好像嗅到農曆新年的氣息，我曾經有一次尷尬的經驗，農曆過年時，突然間看到好久好久好久沒見的親戚，腦袋也自動忘記怎麼叫，幸好旁邊的兄弟姐妹提醒了一下，今天剛好看到這款成為計算機，也真是來的夠應景，剛好農曆新年快到了，大家趕緊打開複習一下吧，操作起來就跟一般的數學計算機沒啥兩樣～同類工具也可以參考：對不起你哪位？親戚稱謂計算機，到底誰的誰的誰的誰要怎麼稱呼呢？
姨媽姑姐 iOS：載點
姨媽姑姐 Android：載點
△ 直接輸入要查詢的人按下等於就可以查到，後來發現長輩比較會叫，晚輩還蠻不會叫稱謂的，因為都直接叫名字XD
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