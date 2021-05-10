word目錄連結

Word 如何製作有超連結的目錄？之前本站曾經分享過「如何自動產生 Word 目錄」文章，不過對於學生來說，寫論文、做報告如果能夠在「目錄上」加入超連結，學生自己在寫論文時就能一秒跳到自己還在努力的章節，對於教授、指導老師來說，用電子檔也能夠快速審核上次編修的內容。因此學會設定 Word 目錄超連結，不論是對自己或對讀者來說都是有好處的，還不會的朋友請趕快跟著小編做一遍吧。

Word 目錄超鏈結

開啟 Word 點擊頂端的「參考資料」>「目錄」裡面選擇「自動目錄」。

word目錄超連結pdf

新增自動目錄成功的話就會看到如上圖畫面。

Word 目錄超鏈結

然後手動輸入你的目錄標題。

word目錄連結修改

標題反白後按下滑鼠右鍵，點選「段落」來設定大綱階層。

Word 目錄格式

在大綱階層的地方，大標請選擇「階層 1」、次標請選擇「階層二」...以此類推，請記得標題裡面的內文，也要一併設定為「本文」。

Word 目錄超鏈結

設定好「大綱階層」之後，在 Word 頂端剛剛插入的目錄按下「更新目錄」。

word圖目錄連結

點選「更新整個目錄」按下確定，就可以看到剛剛編輯的「大綱階層」Word 已經辨識出來囉，全部都已經乖乖排列整齊啦。

Word 目錄超鏈結

本文要教學的「超連結目錄」也已經自動建立完成，只需要按住 Ctrl 點選章節，就會自動跳到該章節的內容囉！一篇論文肯定要花費好幾個月完成，每天可能會一點一點慢慢增加，如此一來每天在增加內容時，就可以一鍵跳到前一天編輯的位置，繼續埋頭苦幹囉～學起來了嗎？手邊沒有檔案的話，下面範本檔下載起來跟著小編設定一次，論文從此一勞永逸唷！

範本下載：Word 目錄-空白格式 範本.docx（GOOGLE下載）

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Word 如何製作論文目錄？目錄加入超連結超方便 參考資料

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