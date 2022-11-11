2022 世界盃足球 轉播時刻表資訊

各位還記得 2018 年的世界盃足球賽 (FIFA ) 嗎？很快的又經過四年，2022 世足賽即將開打，本次世足賽在卡達舉行，11 月 20 日為世足開幕典禮，賽程從 11/21 到 12/18，本次世足台灣電視轉播權由「中華電信 MOD (愛爾達體育台)」取得，線上看則可以在 Hami Video運動、ELTA.tv 觀看，本篇為大家整理 2022 世足線上看、時刻表、賽程表整理。

2022 FIFA 世大運主題曲


2022 世界盃足球賽主題曲 Hayya Hayya (Better Together)，由來自美國的 Trinidad Cardona、來自奈及利亞的 Davido 及來自英國的 Aisha，藉由來自各國的歌手合唱，象徵著足球能夠讓全世界的人團結再一起。

2022 FIFA 轉播時刻表資訊

2022 FIFA 電視轉播：

  • 中華電信 MOD (愛爾達體育台)
2022 世足直播線上看：

2022 FIFA 世界盃足球賽

2022 世界盃足球賽，隊伍分組資訊，共 A~H 組。

以下時間為台灣時間：

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  11/21
0:00(A組) 卡達 vs 厄瓜多

21:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗

 11/22
0:00 (A組) 賽內加爾 vs 荷蘭

3:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗

18:00 (C組) 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯

21:00 (D組) 丹麥 vs 突尼西亞

 11/23
0:00 (C組) 墨西哥 vs 波蘭

3:00 (D組)法國 vs 澳洲

18:00 (F組) 摩洛哥 vs 克羅埃西亞

21:00 (E組) 德國 vs日本

 11/24
0:00 (E組) 西班牙vs 哥斯大黎加

3:00 (F組)比利時 vs 加拿大

18:00 (G組) 瑞士 vs 喀麥隆

21:00 (H組) 烏拉圭 vs 南韓

 11/25
0:00 (H組) 葡萄牙 vs 迦納

3:00 (G組)巴西 vs 賽爾維亞

【小組賽第二輪】
18:00 (B組) 威爾斯 vs 伊朗

21:00 (A組) 卡達 vs 塞內加爾

 11/26
0:00 (A組) 荷蘭 vs 厄瓜多

3:00 (B組) 英格蘭 vs 美國

18:00 (D組) 突尼西亞 vs 澳洲

21:00 (C組) 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯
11/27
0:00 (D組) 法國 vs 丹麥

3:00 (C組) 阿根廷 vs 墨西哥

18:00 (E組) 日本 vs 哥斯大黎加

21:00 (F組) 比利時 vs 摩洛哥

 11/28
0:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 加拿大

3:00 (E組) 西班牙 vs 德國

18:00 (G組) 喀麥隆 vs 賽爾維亞

21:00 (H組) 南韓 vs 迦納

 11/29
0:00 (G組) 巴西 vs 瑞士

3:00 (H組) 葡萄牙 vs 烏拉圭

【小組賽第三輪】
23:00 (A組) 厄瓜多 vs 賽內加爾

23:00 (A組) 荷蘭 vs 卡達

 11/30
3:00 (B組) 伊朗 vs 美國

3:00 (B組) 威爾斯 vs 英格蘭

23:00 (D組) 突尼西亞 vs 法國

23:00 (D組) 澳洲 vs 丹麥

 12/1
3:00 (C組) 波蘭 vs 阿根廷

3:00 (C組) 沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥

23:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 比利時

23:00 (F組) 加拿大 vs 摩洛哥

 12/2
3:00 (E組) 日本 vs 西班牙

3:00 (E組) 哥斯大黎加 vs 德國

23:00 (H組) 南韓 vs 葡萄牙

23:00 (H組) 迦納 vs 烏拉圭

 12/3
3:00 (G組) 賽爾維亞 vs 瑞士

3:00 (G組) 喀麥隆 vs 巴西
12/4
16 強賽 (時間待定)		 12/5
16 強賽 (時間待定)		 12/6
16 強賽 (時間待定)		 12/7
16 強賽 (時間待定)		 12/8 12/9
半準決賽 (時間待定)		 12/10
半準決賽(時間待定)
12/11
半準決賽 (時間待定)		 12/12
半準決賽 (時間待定)		 12/13 12/14
準決賽 (時間待定)		 12/15
準決賽 (時間待定)		 12/16 12/17
季軍賽 (時間待定)
12/18
決賽 (時間待定)		            

2022 FIFA 世界盃足球賽官網：https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022

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