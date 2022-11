11/27

0:00 (D組) 法國 vs 丹麥 3:00 (C組) 阿根廷 vs 墨西哥 18:00 (E組) 日本 vs 哥斯大黎加 21:00 (F組) 比利時 vs 摩洛哥

11/28

0:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 加拿大 3:00 (E組) 西班牙 vs 德國 18:00 (G組) 喀麥隆 vs 賽爾維亞 21:00 (H組) 南韓 vs 迦納

11/29

0:00 (G組) 巴西 vs 瑞士 3:00 (H組) 葡萄牙 vs 烏拉圭 【小組賽第三輪】

23:00 (A組) 厄瓜多 vs 賽內加爾 23:00 (A組) 荷蘭 vs 卡達

11/30

3:00 (B組) 伊朗 vs 美國 3:00 (B組) 威爾斯 vs 英格蘭 23:00 (D組) 突尼西亞 vs 法國 23:00 (D組) 澳洲 vs 丹麥

12/1

3:00 (C組) 波蘭 vs 阿根廷 3:00 (C組) 沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥 23:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 比利時 23:00 (F組) 加拿大 vs 摩洛哥

12/2

3:00 (E組) 日本 vs 西班牙 3:00 (E組) 哥斯大黎加 vs 德國 23:00 (H組) 南韓 vs 葡萄牙 23:00 (H組) 迦納 vs 烏拉圭