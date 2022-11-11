各位還記得 2018 年的世界盃足球賽 (FIFA ) 嗎？很快的又經過四年，2022 世足賽即將開打，本次世足賽在卡達舉行，11 月 20 日為世足開幕典禮，賽程從 11/21 到 12/18，本次世足台灣電視轉播權由「中華電信 MOD (愛爾達體育台)」取得，線上看則可以在 Hami Video運動、ELTA.tv 觀看，本篇為大家整理 2022 世足線上看、時刻表、賽程表整理。

2022 FIFA 世大運主題曲

2022 世界盃足球賽主題曲 Hayya Hayya (Better Together)，由來自美國的 Trinidad Cardona、來自奈及利亞的 Davido 及來自英國的 Aisha，藉由來自各國的歌手合唱，象徵著足球能夠讓全世界的人團結再一起。

2022 FIFA 轉播時刻表資訊

2022 FIFA 電視轉播：



中華電信 MOD (愛爾達體育台)

2022 世足直播線上看：

2022 世界盃足球賽，隊伍分組資訊，共 A~H 組。

以下時間為台灣時間：

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 11/21

0:00(A組) 卡達 vs 厄瓜多 21:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗 11/22

0:00 (A組) 賽內加爾 vs 荷蘭 3:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗 18:00 (C組) 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯 21:00 (D組) 丹麥 vs 突尼西亞 11/23

0:00 (C組) 墨西哥 vs 波蘭 3:00 (D組)法國 vs 澳洲 18:00 (F組) 摩洛哥 vs 克羅埃西亞 21:00 (E組) 德國 vs日本 11/24

0:00 (E組) 西班牙vs 哥斯大黎加 3:00 (F組)比利時 vs 加拿大 18:00 (G組) 瑞士 vs 喀麥隆 21:00 (H組) 烏拉圭 vs 南韓 11/25

0:00 (H組) 葡萄牙 vs 迦納 3:00 (G組)巴西 vs 賽爾維亞 【小組賽第二輪】

18:00 (B組) 威爾斯 vs 伊朗 21:00 (A組) 卡達 vs 塞內加爾 11/26

0:00 (A組) 荷蘭 vs 厄瓜多 3:00 (B組) 英格蘭 vs 美國 18:00 (D組) 突尼西亞 vs 澳洲 21:00 (C組) 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯 11/27

0:00 (D組) 法國 vs 丹麥 3:00 (C組) 阿根廷 vs 墨西哥 18:00 (E組) 日本 vs 哥斯大黎加 21:00 (F組) 比利時 vs 摩洛哥 11/28

0:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 加拿大 3:00 (E組) 西班牙 vs 德國 18:00 (G組) 喀麥隆 vs 賽爾維亞 21:00 (H組) 南韓 vs 迦納 11/29

0:00 (G組) 巴西 vs 瑞士 3:00 (H組) 葡萄牙 vs 烏拉圭 【小組賽第三輪】

23:00 (A組) 厄瓜多 vs 賽內加爾 23:00 (A組) 荷蘭 vs 卡達 11/30

3:00 (B組) 伊朗 vs 美國 3:00 (B組) 威爾斯 vs 英格蘭 23:00 (D組) 突尼西亞 vs 法國 23:00 (D組) 澳洲 vs 丹麥 12/1

3:00 (C組) 波蘭 vs 阿根廷 3:00 (C組) 沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥 23:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 比利時 23:00 (F組) 加拿大 vs 摩洛哥 12/2

3:00 (E組) 日本 vs 西班牙 3:00 (E組) 哥斯大黎加 vs 德國 23:00 (H組) 南韓 vs 葡萄牙 23:00 (H組) 迦納 vs 烏拉圭 12/3

3:00 (G組) 賽爾維亞 vs 瑞士 3:00 (G組) 喀麥隆 vs 巴西 12/4

16 強賽 (時間待定) 12/5

16 強賽 (時間待定) 12/6

16 強賽 (時間待定) 12/7

16 強賽 (時間待定) 12/8 12/9

半準決賽 (時間待定) 12/10

半準決賽(時間待定) 12/11

半準決賽 (時間待定) 12/12

半準決賽 (時間待定) 12/13 12/14

準決賽 (時間待定) 12/15

準決賽 (時間待定) 12/16 12/17

季軍賽 (時間待定) 12/18

決賽 (時間待定)

2022 FIFA 世界盃足球賽官網： https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022