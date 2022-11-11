各位還記得 2018 年的世界盃足球賽 (FIFA ) 嗎？很快的又經過四年，2022 世足賽即將開打，本次世足賽在卡達舉行，11 月 20 日為世足開幕典禮，賽程從 11/21 到 12/18，本次世足台灣電視轉播權由「中華電信 MOD (愛爾達體育台)」取得，線上看則可以在 Hami Video運動、ELTA.tv 觀看，本篇為大家整理 2022 世足線上看、時刻表、賽程表整理。
2022 FIFA 世大運主題曲
2022 世界盃足球賽主題曲 Hayya Hayya (Better Together)，由來自美國的 Trinidad Cardona、來自奈及利亞的 Davido 及來自英國的 Aisha，藉由來自各國的歌手合唱，象徵著足球能夠讓全世界的人團結再一起。
2022 FIFA 轉播時刻表資訊
2022 FIFA 電視轉播：
- 中華電信 MOD (愛爾達體育台)
2022 世界盃足球賽，隊伍分組資訊，共 A~H 組。
以下時間為台灣時間：
|星期日
|星期一
|星期二
|星期三
|星期四
|星期五
|星期六
|11/21
0:00(A組) 卡達 vs 厄瓜多
21:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗
|11/22
0:00 (A組) 賽內加爾 vs 荷蘭
3:00 (B組) 英格蘭 vs 伊朗
18:00 (C組) 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯
21:00 (D組) 丹麥 vs 突尼西亞
|11/23
0:00 (C組) 墨西哥 vs 波蘭
3:00 (D組)法國 vs 澳洲
18:00 (F組) 摩洛哥 vs 克羅埃西亞
21:00 (E組) 德國 vs日本
|11/24
0:00 (E組) 西班牙vs 哥斯大黎加
3:00 (F組)比利時 vs 加拿大
18:00 (G組) 瑞士 vs 喀麥隆
21:00 (H組) 烏拉圭 vs 南韓
|11/25
0:00 (H組) 葡萄牙 vs 迦納
3:00 (G組)巴西 vs 賽爾維亞
【小組賽第二輪】
21:00 (A組) 卡達 vs 塞內加爾
|11/26
0:00 (A組) 荷蘭 vs 厄瓜多
3:00 (B組) 英格蘭 vs 美國
18:00 (D組) 突尼西亞 vs 澳洲
21:00 (C組) 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯
|11/27
0:00 (D組) 法國 vs 丹麥
3:00 (C組) 阿根廷 vs 墨西哥
18:00 (E組) 日本 vs 哥斯大黎加
21:00 (F組) 比利時 vs 摩洛哥
|11/28
0:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 加拿大
3:00 (E組) 西班牙 vs 德國
18:00 (G組) 喀麥隆 vs 賽爾維亞
21:00 (H組) 南韓 vs 迦納
|11/29
0:00 (G組) 巴西 vs 瑞士
3:00 (H組) 葡萄牙 vs 烏拉圭
【小組賽第三輪】
23:00 (A組) 荷蘭 vs 卡達
|11/30
3:00 (B組) 伊朗 vs 美國
3:00 (B組) 威爾斯 vs 英格蘭
23:00 (D組) 突尼西亞 vs 法國
23:00 (D組) 澳洲 vs 丹麥
|12/1
3:00 (C組) 波蘭 vs 阿根廷
3:00 (C組) 沙烏地 阿拉伯 vs 墨西哥
23:00 (F組) 克羅埃西亞 vs 比利時
23:00 (F組) 加拿大 vs 摩洛哥
|12/2
3:00 (E組) 日本 vs 西班牙
3:00 (E組) 哥斯大黎加 vs 德國
23:00 (H組) 南韓 vs 葡萄牙
23:00 (H組) 迦納 vs 烏拉圭
|12/3
3:00 (G組) 賽爾維亞 vs 瑞士
3:00 (G組) 喀麥隆 vs 巴西
|12/4
16 強賽 (時間待定)
|12/5
16 強賽 (時間待定)
|12/6
16 強賽 (時間待定)
|12/7
16 強賽 (時間待定)
|12/8
|12/9
半準決賽 (時間待定)
|12/10
半準決賽(時間待定)
|12/11
半準決賽 (時間待定)
|12/12
半準決賽 (時間待定)
|12/13
|12/14
準決賽 (時間待定)
|12/15
準決賽 (時間待定)
|12/16
|12/17
季軍賽 (時間待定)
|12/18
決賽 (時間待定)
2022 FIFA 世界盃足球賽官網：https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022