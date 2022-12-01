2022 世足直播

世足 32 強小組賽已經快要進入尾聲，將於 12/3 開始進入 16 強。12/1 這天共有 4 場比賽，分別是 03:00 波蘭 vs 阿根廷、沙烏地阿拉伯 vs 墨西哥，23:00 克羅埃西亞 vs 比利時、加拿大 vs 摩洛哥，同一時段有兩場比賽再打，都看的話可能要拿出兩台手機才行，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，各位小賭怡情別下注太大啦。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

12/1 世足直播線上看

電視頻道：
  • 中華電信 MOD
  • 華視 (無線台第 12 台)

線上直播：

12/1 出賽隊伍及比賽時間

以下時間皆為台灣時間：
    • 03:00 波蘭 vs 阿根廷
    • 03:00 沙烏地阿拉伯 vs 墨西哥
    • 23:00 克羅埃西亞 vs 比利時
    • 23:00 加拿大 vs 摩洛哥

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2022 世足分組

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32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

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