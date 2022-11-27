2022 世足直播

世足已經進入第七天，11/27 這天共有 4 場比賽，分別是 00:00 法國 vs 丹麥、03:00 阿根廷 vs 墨西哥、18:00 日本 vs 哥斯大黎加、21:00 比利時 vs 摩洛哥，禮拜天外面下雨在家沒事就來看球賽吧，本篇小編為大家整理 4 場世足賽事直播、LIVE 免費轉播資訊，各位小賭怡情別下注太大啦。2022 世足比賽時間表還沒收下的朋友請一起收下啦。

11/27 世足直播線上看

電視頻道：
  • 中華電信 MOD
  • 華視 (無線台第 12 台)

線上直播：

11/27出賽隊伍及比賽時間

以下時間皆為台灣時間：
  • 00:00 法國 vs 丹麥
  • 03:00 阿根廷 vs 墨西哥
  • 18:00 日本 vs 哥斯大黎加
  • 21:00 比利時 vs 摩洛哥

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2022 世足分組

2022 世足分組

32 強分為 8 組，每組 4 隊進行小組循環賽，小組前 2 名將可晉級 16 強。

世足即時比分：https://www.fifa.com/

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