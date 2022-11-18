2022 世足手機直播

企鵝直播支援各種國際體育賽事線上看，像是 2022 FIFA 世界盃足球賽，或是 NBA 賽事 ， 電視體育轉播每天只會播一隊，如果要看其他隊伍的話，只能看新聞重點摘要，這時只能靠企鵝直播了，除了每天每場的賽事直播，還支援錯過的比賽回看，畫質也相當不錯，要說缺點的話，就是要忍受大陸人的口音，因為這畢竟是大陸的直播工具，不過以體育賽事為主，所以小編都選女生直播主，私心推薦奶油妹。

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△ 進入 APP 後點選下方的賽事

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△ 選擇想要看的賽事，包含 NBA、MLB、CBA、冰球、各種足球等，往上滑還可以回看每一場錯過的賽事。右圖下方可以選擇直播主，都是大陸口音，小編私心推薦奶油妹，直播一級棒，大家不要誤會，不用送花，也不用送法拉利就能直接看喔！

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△ 點進去後可以選擇畫質，當然是選擇超清！接下來就開始享受球賽啦。

若無法接受大陸的直播，其實中華電信 MOD 直播更方便，設定多螢播放就可以在手機上看了~~~

企鵝直播： https://live.qq.com/

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