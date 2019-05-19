你的字體能商用嗎？360 查字體 幫你找出可以用的字型

2019-05-19 06:04:15 9M87

360 查字體

字體百百款，我怎麼知道電腦中哪款字體可以商用？這讓我回想到之前華康字體到底能不能商用的事件，雖然在下載字體時，就可以自己注意能否商用，但是時間一久，電腦中字型越來越多，難免會忘記哪款能商用、哪款不能商用！今天就來跟大家分享「360 查字體」，它是一款線上工具，會檢測你電腦中的字體，並告訴你哪些字體是可以商用的，哪些是不行的，過程中全自動，完全不需要複雜的步驟，趕快來複習一下你電腦中的可商用字體吧～可商用字體請參考：清松手寫體可商用免費下載，台灣人自己開發的字體支持起來！

360 查字體

△ 進入「360 查字體」頁面後，就會自動執行檢測，等待檢測完畢，就會跑出你電腦中的可商用、不可商用字體，如果你安裝字體比較多的話就多等待一下子吧！

可商用字體怎麼找

△ 檢測完畢後，就可以看到下面陳列出字體清單，右邊可以看到可否商用，如果被標示為「商用需授權」，就代表需要付費或是使用時須標註作者資訊、來源等，每款字體不同大家使用時必須多多留意。我實測過後發現 360 查字體目前支援的字型可能還沒有到很齊全，因此我電腦中的字體並沒有完全被列出來，希望日後更新可以越來越完整。

商用字體查詢

△ 除了電腦中的字體以外，你也可以輸入字體名稱，直接查詢字體能否商用，有些人擔心日後忘記，所以乾脆不是可以商用的都不下載 XD，就可以使用這個功能，還沒安裝前先確認一下能否商用，若可以商用的話，就直接給它下載下來，不用考慮啦，這邊同樣支援的字體數量還沒有很齊全，所以目前會有輸入字體名稱查不到的情形，字體會慢慢在被加進去，以後越來越齊全的時候，就是非常好用的工具啦，趁現在先儲存起來吧~

360 查字體：https://fonts.safe.360.cn/

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