你有多久沒有更新電腦字體庫了呢？最近小米推出全新升級系統 MIUI 13，同時系統中也採用新字型 MiSans，而小米官方也開放 MiSans 全新字型給大家免費使用，不論個人、商業使用通通沒問題，此字體共收錄 29.093 字元，也提供 OpenType 功能，小編幫大家把載點放在文章後方，共有 10 種字重，喜愛收藏新字體的朋友，別錯過這款好用的字體囉。小米並非第一個釋出自家系統字體的廠商，之前 HUAWEI 也釋出過 HarmonyOS Sans 可免費商業使用字體開放大家下載。

MiSans 提供了多種 OpenType 功能，可根據特定需求來選擇不同形態的字元，例如某些標點符號可以根據周圍字母的形態自動調整至合適的位置。MiSans 字重齊全，層級清晰，10 個字重全部開放下載，提供大家免費商業使用。

font-feature 屬於 Opentype 中的進階排版功能，也就是可以讓字體排版更加精緻，符合實際設計、開發需求，可根據特定設計需求選擇不同的字體形態。大部分軟體都可以透過 Opentype 面板啟用此功能。（部分功能在 MIUI 系統應用中預設不會啟用）

下載字體解壓縮後可以得到 .ttf 字型安裝檔，共 10 種字重。

支援繁體中文顯示，漏字較少出現，字體設計上也以好閱讀為主，基本上算是相當百搭的字型，連結放在下方，還沒收下的朋友，趕快收藏起來吧。

https://web.vip.miui.com/page/info/mio/mio/detail?postId=33935854

下載：

MiSans 小米免費中文字型.zip（CDN下載）

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