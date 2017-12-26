又到了一年一度的聖誕節，大家不免跟三五好友一起來個交換禮物，但是交換禮物玩之後就解散了嗎？大家還可以一起玩些什麼呢？小編推薦一款手遊「天才猜猜猜」，是一款適合多人的派對遊戲，朋友聚餐、聚會時炒熱氣氛超簡單，遊戲人人都會玩，就是傳統的比手畫腳，而且遊戲內建了多款題目，如果用餐不方便站起來比劃的話，也可以用形容的、或用英文描述都會是很棒的笑點，不管怎麼玩，小編都覺得「天才猜猜猜」是一款破冰、炒氣氛的必備手遊之一啊！
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△ 從夜市小吃到偶像劇及電影， 遊戲裡共 19 個題庫，超過 3000 張題卡，絕對玩不完～
△ 限定時間內，以比手畫腳、模仿、表演、招牌動作等方式來暗示猜題者猜出來，預設時間為 90 秒，也可自行設定至 120 秒或 180 秒設為遊戲時間，人數在 5 人以上的派對 90 秒就夠啦，太長沒辦法每個人都玩到的～
△ 答對：手機向下傾斜
△ 放棄：手機向上傾斜
△ 倒數結束後，大家可以統計答對題數，答對最少者就接受大家處罰囉！
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