Send Anywhere 跨平台傳檔網站:https://send-anywhere.com/

網路傳送檔案時我們有很多選擇,這次要推薦 Send Anywhere 線上免費跨平台傳檔工具 ,不用麻煩的註冊帳號,需要上傳檔案時開啟網頁或是安裝 Send Anywhere APP 就能上傳,上傳後會給一組隨機碼,只要將隨機碼傳給朋友同樣透過 Send Anywhere 網頁或是 APP 就能接收檔案,這隨機碼超過 10 分鐘就會失效,需要無時間限制的話另外也有 QRcode 和網址的方式可提供下載。▽ 進入網頁或是開啟 Send Anywhere APP都可以上傳檔案,網頁的部份只需要按 +Add files 就可上傳檔案,檔案內容最大可支援到 4GB。

▽ 上傳完成後按下 Send 就可以。▽ Send Anywhere 跨平台的接收方式有三種:<1> 按 Send 後會產生一組六位數的隨機碼,只要把這六位隨機碼提供給接收檔案的朋友或同事,電腦或從APP只要輸入這六位隨機碼就能直接下載檔案,但這隨機碼只有10分鐘的有效時間。Send Anywhere 支援電腦軟體安裝、Chrome瀏覽器擴充功能、Android、iOS、Mac..等跨平台檔案上傳和下載,艾倫下方的截圖是 iOS APP 接收電腦上傳的檔案,使用六位數的隨機碼接收超級方便的。<2> 產生隨機碼的同時也會產生可下載的 QRcode,如果超過10分鐘才要下載檔案的話,就提供QRcode 給對方下載檔案也可以。<3> 第三種下載的方法就是最陽春的網址下載,複製網址或是Mail給同事都可以。▽ Send Anywhere支援 Android、iOS、Windows系統軟體安裝、Mac系統軟體安裝、Chrome瀏覽器擴充功能..等。Send Anywhere Android: 這裡下載 Send Anywhere iOS: 這裡下載 Send Anywhere Wndows Store: 這裡下載 Send Anywhere Chrome APP: 這裡下載 Send Anywhere Chrome Extension: 這裡下載 Send Anywhere 跨平台軟體下載網址: https://send-anywhere.com/file-transfer