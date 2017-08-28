又到了 NAS 升級的時刻了，這是升級到 Synology DS1517+，先來說說之前的進化史，最早之前使用 DS1813+，那時候硬碟都是 500GB、1TB 的組合，所以加起來總容量並不大，後來因為硬碟數量多的耗電問題而換成 DS1515+，前陣子因為我家的 ESXi 掛點了，想說趁機來試試看 Synology VMM（Virtual Machine Manager），這才發現 DS1515+ 的記憶體實在太小，然後在決定好 DS1517+ 之後我的 DS1515+ 就剛好掛點了，有沒有那麼巧的事情啊？總之本篇文章來開箱一下，上圖是全新盒裝 DS1517+ 與即將被淘汰的 DS1515+。
來比較 DS1517+ 與 DS1515+ 外觀上的差異，前者身高比較高，前方底部多了一個 USB 3.0 的插槽，後方的差異比較大，網路孔與 USB 插槽都移到下方，側邊留給 PCIe 卡使用，首度支援 M.2.SSD 硬碟，搭配上 M.2 SATA SSD 轉接卡讓系統快取的能有大幅度的提升，我覺得這是這台機型最大的優勢。DS1515+ 雖然也是中高階幾種，但是記憶體只有 2GB，跑 VMM 根本開不起來，而 DS1517+ 內建 8GB 記憶體，這也是我升級很重要的一點。
什麼時候會有需求 SSD 快取呢？第一就是我所需求的 VMM 服務，因為會讓虛擬主機在上面運行；第二種狀況就是有資料庫在運行，當存取頻繁的時候，就可以感受到快取的差異。而 SSD 的好壞也是會有讀取效能的差異，像我這次所要用的 Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB 就是效能很強勁的選擇。
來看看機身後方的配置，企業級的機種具備有四個網路，可以使用 Link Aggregation 網路聚合技術來提升網路速度，譬如說兩個 1Gbps 的網路，加起來就具備有 2Gbps 的速度，當伺服器遇到正在網路備份消耗大量頻寬的時候，也比較不會影響到一般網路服務的使用，這點相當重要唷！USB 3.0 插槽一共有 4 個，機身後方有三個，機身前方有一個，可以搭配上印表機或是外接儲存裝置使用。
eSATA 的插槽左右各一個，可以搭配上 DX517 可以擴充 5 顆硬碟，擴充兩台一共可以擴充 10 顆硬碟，加上 DS1517+ 本身的 5 顆硬碟，一共就有 15 顆硬碟可以做規畫使用，適合成長中的中小型公司，NAS 的使用的確會有慢慢擴充的需求。
兩顆大風扇在後面散熱，主要由前方與側邊進風，從 DSM 當中也可以看到硬碟的溫度，也能調整風扇的轉速。
新舊機身側邊比一比，DS1515+ 的機身旁邊的都是灰塵，機器運作久了都是如此，又不可能在家裡打造機房環境，常常清理灰塵是必要的，只是我都很久才會清理一次啦！
DS1517+ 是 5 Bay 的機種，市面上大多 4 Bay 機種居多，我覺得主要是可以達成 4 顆硬碟 RAID 5 的磁碟陣列檔案保護，不過坦白說 RAID 5 的死亡案例也不少，所以相對 5 顆硬碟打造的 RAID 6 更加有保障，有兩顆硬碟容錯的保護，為什麼要選擇 5 BAY 機種，大家可以回顧 DS1515+ 的開箱文。
Synology M.2 SSD 轉接卡 M2D17，這張卡片也很重要，大家都知道 SSD 的硬碟讀取速度很快，大家都會使用 SSD 硬碟當成快取硬碟，而 5 Bay 的機種若要使用 SSD 硬碟快取，那能就只剩下三顆硬碟使用，搭配上這張 M2D17 的話，就可以將 M.2 SATA SSD 安裝在 M2D17 上面，不佔據原本 5 Bay 的硬碟數量，這是非常有優勢的一個優點。
M2D17 的卡片如上圖，可以安裝兩條 M.2 SATA SSD，不是 M.2 PCIe SSD，大家不要買錯啦～安裝兩條 M.2 SATA SSD 才能同時增加讀取與寫入效能，若是只安裝單條 M.2 SATA SSD 的話只能增加讀取效能唷！
這次準備了兩條金士頓 M.2 2280 SATA 240GB 固態硬碟，480GB 的快取暫時對我來說應該是綽綽有餘，等 VMM 上線之後才知道是否足夠，其實應該是很夠的啦！！！我還打算之後一條拿來擴充我的筆電主硬碟，不然 128GB 的 SSD 真的使用空間有限！（開箱在這：Kingston 金士頓 M.2 2280 SSD 240GB，筆電系統碟來升級！）
安裝過程其實算是非常簡單，將兩條金士頓 M.2 2280 SATA 240GB 固態硬碟安裝在 M2D17 轉卡上。
後方需要鎖上螺絲來固定，不然應該很容易就鬆脫。
鎖上螺絲組合完成，接下來就準備安裝到 Synology DS1517+ 裡面，480GB 就這樣當成快取，坦白說心很痛啊！！
拆開機殼後方的螺絲，整個機殼就可以往後推，再往上就可以很輕鬆的拆卸機殼。
主機板還特地留一塊 PCIe 插槽在外面，就是留給大家方便擴充使用，以前的主機幾乎是連主機板都看不到，基本上根本不會把機殼給拆開啦！
板子固定鎖螺絲的地方，還有設計可以從上方夾起來，之後再鎖上螺絲。
基本上這樣安裝就大功告成，接下來就是來看看實際的異機轉移與 SSD 快取的使用，VMM 的虛擬機器應用之後會再額外撰寫一篇與大家分享。
DS1515+ 移機 DS1517+
△ DS1515+ 移機到 DS1517+ 算是非常簡單的一件事情，因為同樣都是五顆硬碟的機種，所以只要將五顆硬碟都移過去，然後再透過 Web Assistant 進行移轉的動作。
△ Web Assistant 會自動偵測到先前的機種，也沒有其他的選項，就開始移轉吧！我只能說 DSM 的移轉就是那麼方便，當然主要是相同硬碟數量的移轉，或是硬碟少移到硬碟多的狀況，多到少的話應該是不行啦，除非空間配置允許的狀態下。
△ 移轉時可以選擇保留大部分設定，或是全新安裝新的 DSM，不管是使用哪一種模式，你的檔案都會存在，這也是最基本的保障。
△ 設定完成就開始移轉，基本上沒有遇到任何問題，Synology 的NAS 要移機真是非常方便！
SSD 快取設定
△ 前文開箱有介紹到 PCIe M2D17 轉卡搭配上了兩條金士頓 M.2 2280 SATA 240GB 固態硬碟，在 HDD/SSD 列表當中可以看到兩顆快取裝置，不過這兩顆 SSD 並不能建立儲存空間，不能建立儲存空間很可惜，只能用在 SSD 快取上，不過若你對指令模式很熟悉，要直接取用也並非不可以。
△ 切換到 SSD 快取有一個功能叫做 SSD 快取建議，若是大家還沒開始使用 SSD 快取之前，可你先跑這個工具，看看是否需要替 NAS 建立 SSD 快取。
△ 分析時會花一些時間，請稍微等一下，是說可能會到十分鐘，其實我的還頗快的，可能我的資料根本沒有在動吧！！！
△ 他會檢視近期 NAS 運作的存取的檔案數量與大小，這都會被列為 SSD 快取的首要對象，若你的 NAS 本身就是非常繁忙的狀態，不妨跑跑這個快取建議的功能，跑出來的數據就可以跟老闆申請 $$$ 來增加 SSD 快取硬碟，Synology 做的還真是貼心！
△ SSD 快取的建立分成兩種，兩顆成為一組才具備「讀寫快取」的能力，若是單顆的話只能夠使用「唯讀快取」的功能，兩種在使用方式上大大的不同，讀寫快取是儲存空間的一部分，所以若有需求要移除 SSD 快取之前，千萬不能直接實體移除 SSD。相對單顆 SSD 快取看起來相對簡單，雖然只有讀取快取，但是也能提升讀取儲存空間的速度，寫入速度重要嗎？坦白說以我的環境 RAID 6 來看，寫入速度 479MB/s 不輸給 SSD 啊！
或許有人會想問說，那若是 SSD 壞掉的時候，是否資料會有遺失的風險？？？不論是唯讀快取或是讀寫快取，當 SSD 損毀的時候對原本 NAS 硬碟上的資料都不會有影響，不過若是讀寫快取的情況，寫在 SSD 快取上的新資料可能會有遺失的風險。
△ 來建立兩顆的 SSD 試試看，一定要勾選兩顆才能下一步。（若是唯讀快取選擇一顆就可以了）
△ 若是系統中有運行 VMM 的話必須先停止所有虛擬主機，我想會選擇 DS1517+ 大多可能都會考量到 VMM 的使用，因為記憶體變大了，可以跑些簡單的伺服器在上面運作，有伺服器持續運作，SSD 快取相對重要，雖然實際上我們或許不會知道哪些資料被快取，不過就是會被用到。實際上應該會影響到 NAS 上的服務，包含有共用資料夾、安裝的套件與連線等等。
△ 兩顆 SSD 的快取只能建立成 RAID 1 的模式，兩顆 SSD 建立成 RAID 1 的話在寫入速度上不一定會有優勢，在讀取上或許可以快那麼一些，到底有沒有需要使用到可讀寫的 RAID 1 SSD 快取，我想會是網管人員傷腦筋的一個點。
△ 每 1GB 的 SSD 快取會使用到 416 KB 的記憶體，240 GB 硬碟能使用的空間為 223 GB，需要 90.6 MB 的記憶體，坦白說還可以接受。此外有個選項是略過循序 IO 的設定，這項設定能夠延長 SSD 的壽命，意思就是說若是檔案在硬碟上若是連續的，就會跳過使用 SSD 來讀取，不只能保有效能，也能減少 SSD 讀取來延長壽命。
△ 開始製作之前會最後確認，SSD 硬碟上的資料都會被刪除唷！
△ 開始運行後可以很清楚明白知道即時的讀取命中率狀態，長期下來也能觀察 SSD 快取的使用量，不過對使用者來說，好像從服務的速度也體會不出什麼太大變化，有可能目前用量都還不大，詢問過官方表示就連使用者都會有相當大的感受^^。不管如何，對 NAS 管理者來說應該是頗有成就感的一種使用！
官方資訊：https://www.synology.com/zh-tw/products/DS1517+
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
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