大陸有許多影音網站，像是優酷、土豆、騰訊視頻等，在台灣連上去都是「這個頁面不存在」、「無法播放」等提示，但其實不是無法播放，而是台灣的 IP 被對岸封鎖啦！因此今天要跟大家分享這款「Unblock Youku」Chrome 擴充工具，讓你可以不用額外開啟 VPN 工具，沒有流量上限、速度相當快，新增到 Chrome 之後就可以突破對岸網站的封鎖限制，自由觀看影片啦！如果你是百度網盤無法下載可以參考：Pandownload 突破百度網盤下載限制，不需要 VPN 就可以下載檔案

△ 不知道你對上面的畫面是否覺得似曾相似呢？實際上並不是因為頁面不存在，而是許多大陸網站，都封鎖了來自台灣的 IP，所以坦白說頁面是存在的，只是我們被封鎖啦！其實不只影音網站，有許多的服務也都被封鎖啦~~~不過今天討論的範疇還是鎖定在影音這個部分就好，其它工具有其它工具的解法。

△ 所以今天就要用我們的主角 Unblock Youku 這款 Chrome 擴充程式來解除封鎖，進入 Chrome 下載頁面之後，點擊右上方將這款擴充加到 Chrome 中。

△ 新增完畢之後，點擊瀏覽器右上方，可以看到三種執行模式，分別是關閉、精簡與標準三種模式。關閉就是不啟用任何功能啦，精簡則是對個別網站啟用，但可與其它 VPN 同時使用，但因這個模式需要運行的是 Unblock Youku 自己的伺服器並對連結進行轉發，所以速度有可能略慢一點。標準模式支援的網站最多，連接速度也最快，所以基本上都用這個模式就可以。

△ 開啟之後，原本不存在的騰訊視頻就神奇地存在了！而且觀看速度還相當不錯。

△ 原本不能觀看的土豆網，現在也都可以觀看啦！我覺得 Unblock Youlu 擴充程式最大的好處就是不用在另外找 VPN 工具，而且比起一般的 VPN 速度要快上很多，觀看體驗會比較好，最棒的是沒有流量限制，如果你常常看對岸網站的影片，不彷把這款擴充程式安裝起來吧！

申裝：Unblock Youku（GOOGLE下載）