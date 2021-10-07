你知道 Messenger App 推出有趣的新功能嗎？那就是 Soundmoji「聲音表情符號」啦！Facebook 為了慶祝 7 月 17 日世界表情符號日，便推出了這個好玩的 Soundmoji「聲音表情符號」新功能，透過全新「聲」級版表情符號，讓你在 Messenger 與朋友聊天更有趣，包括有笑聲、放屁聲、鼓掌、汽笛喇叭、蟋蟀聲等等 13 種聲音表情符號可以使用，現在就讓我們往下看 Soundmoji 如何使用吧！更多 Messenger 有趣的功能，可參考這篇：Messenger 超炫文字特效！

Messenger「聲音表情符號」使用教學

首先請開啟隨便一個 Messenger App 中的聊天室，接著點選聊天室右下角的「貼圖」圖示。

接著你會看到最右邊多了一個「聲音」圖示，點開後你就會看到 13 種 Soundmoji 聲音表情符號，在傳送符號前你可以先預覽聆聽音效，這樣對方收到你的 Soundmoji 訊息時，就可以聽到該表情符號的聲音囉！對於想玩玩有趣Soundmoji 的朋友，趕緊將 Messenger App 更新到最新版本，一起與好友互傳好玩的聲音表情符號吧！

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