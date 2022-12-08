免費的 VPN 常常斷線？需要高品質的 VPN 工具嗎？最近小編發現 Steganos VPN Online Shield 這款 VPN 軟體，連線品質還不錯，速度也算快，主要是被設計來讓使用者有更安全的上網環境，包含可幫助使用者保護網路連線、維持隱私、防止廣告追蹤、阻擋廣告等。原價 49.99 美金，目前推出限時免費活動，非常推薦有在使用網路的朋友，可以趁活動收下這次序號。如果你不幸錯過限時免費活動，那就用小三 VPN 擋一下吧。

那要如何取得序號呢？首先進入 Steganos 網站 註冊會員，之前有領過 Steganos 其他軟體的就不用再註冊，直接登入就可以。

然後進入限時免費活動網站，輸入 Email 後按下右邊按鈕送出即可。

接著回到 Email 點擊連結確認。

確認後就會再收到一次 Email，裡面就會附上本次的限時免費活動序號囉，本次授權為一年份，軟體的部份各位請到文章後方連結下載。

再來我們要啟用序號囉，再次回到 Steganos 網站並登入會員，找到 Steganos VPN Online Shield 點擊下方 Enter serial 來輸入序號。

然後貼上剛剛我們領取到的序號，按下右邊 Redeem 就可以囉。

安裝完軟體後，點擊右下角的人像圖示，登入帳號就可以用囉。

大家請輸入一開始在 Steganos 註冊的帳號即可登入。

看到上方訊息，就表示序號正在運作中，目前是 Premium 資格。

Steganos VPN Online Shield 提供了高速 VPN，有超過 500 個伺服器可以選擇，還支援多個 VPN 協定，像是：IKEv2、OpenVPN 和 L2TP/IPSec。此外還可以避免網路中斷時，遭受威脅時立即中斷 VPN 連線，保護我們的隱私、避免外洩。

另外 Steganos VPN Online Shield 還提供內建阻擋廣告、防追蹤、自動消除快取、匿名上網等功能，提供全面的防護。

小編還測了一下 VPN 後的網路速度，沒用 VPN 時下載速度有 30Mbps、上傳也差不多 30Mbps。VPN 之後速度小調了一點，下載剩 22Mbps，不過這還是算相當不錯的速度，掉的幅度不大，算是相當優秀！軟體連結小編放下面，各位趕緊趁活動結束前收下吧。

https://www.steganos.com/en/products/steganos-vpn-online-shield

電腦版下載：

Steganos VPN Online Shield (Windows 下載)

Steganos VPN Online Shield (macOS 下載)

手機版下載

Steganos VPN Online Shield (Google Play 下載)

Steganos VPN Online Shield (App Store 下載)