你的網路帳號安全嗎？你有定期更換密碼嗎？常換密碼雖安全，但是沒有一套好的工具協助管理，就會容易忘記，最近小編發現 Steganos Password Manager 21 密碼管理工具，原價美金 24.99 元，現在限時免費囉，它可以生成強度爆高的密碼，並且自動輸入在網站中，這樣我們只需要記住一個密碼，就可以擁有超高強度的安全性，如果你還在每個會員中，都使用一樣的密碼，建議你將這款工具收下來囉。

文章後方可以下載 Steganos Password Manager 21，下載後請先直接完成安裝。

接著到 Steganos 限時免費活動頁面（https://www.steganos.com/specials/gotd0421/spm21），輸入 Email 取得軟體註冊序號。

回到 Email 信箱收信，點擊信中的連結確認領取序號。

確認領取序號後，會再收到一封新的 Email，信中就會有啟用序號囉！

領完序號後，不是在軟體中啟用，而是要回到 Steganos 官網中，登入會員啟用，不過我相信大家一定沒有會員，請點擊 Sign up 立即註冊一個。

註冊完畢後，登入會員後台，找到 Steganos Password Manager，點擊「Enter serial」輸入序號。

最後將剛剛 Email 收到的序號貼上並按下 Redeem 就可以啟用囉。

這次的序號是一年份的授權，可以看到到期日為啟用日的一年後。

啟用完序號之後，就可以開啟 Steganos Password Manager 21 在左下方輸入你剛剛在官網註冊的會員帳密後，點擊 Activate 就完成囉。

進入 Steganos Password Manager 21 後，你可以點擊建立新的鑰匙圈，也可以從舊有的帳密資料匯入，若你從來沒用過密碼管理工具，直接點擊第一個選項建立新的即可。

Steganos Password Manager 21 有主要幾項功能，下面幫大家快速列出來：

高度安全的加密：AES 256 位元加密技術，安全存儲所有數據

包括 iOS 和 Android 適用的 App

支援 Google Chrome、Mozilla Firefox 及 Microsoft Edge 外掛

存儲帳密、信用卡等更多的數據，並為數據建立安全鎖

自動與 Dropbox、Microsoft OneDrive、Google Drive 或 MagentaCLOUD 同步鑰匙圈

支援雙重認證（Authy、Microsoft Authenticator、Google Authenticator...）

安裝版：

Steganos Password Manager 21.zip（GOOGLE下載）

Steganos Password Manager 21.zip（1DRV下載）

Steganos Password Manager 21.zip（MEDIAFIRE下載）

Steganos Password Manager 21.zip（RAPIDGATOR下載）

Steganos Password Manager 21.zip（MEGA下載）

檔案大小：23.49 MB