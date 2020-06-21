Hoxx VPN Proxy

你到現在還是裸體上網嗎？使用 VPN 可以隱藏你的真實 IP，避免自己的網路活動暴露在陽光之下，不過國內大部分都用來翻牆、下載跨區遊戲等用途，不論是什麼用途，今天小編要來與大家分享一個免費 VPN 工具，Hoxx VPN Proxy 支援了全平台，包含：Android、iOS、Mac、Windows、Chrome、Firefox 等，免費版本支援 18 個國家且不限流量，幾乎能夠涵蓋所有日常生活所使用的設備，若你最近在尋找免費 VPN，來試試這款 Hoxx VPN Proxy 吧。如果你在找大陸可以用的 VPN，可以參考：NordVPN 去大陸要翻牆就用它，要用超級電腦跑 10 億年才能破解頂級加密技術

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Hoxx VPN Proxy 適用的設備及系統豐富，這裡小編用 Chrome 來為大家示範，點擊文章後方連結可以找到自己對應的系統下載。

Hoxx VPN Proxy

新增到 Chrome 後選擇語言，有支援中文沒有問題。

無限流量免費 VPN

接著按下創建一個帳戶就可以一鍵註冊啦。若你擔心的話，可以點擊 Sign in with Email 並使用免洗式 Email 來註冊帳號。

Hoxx VPN Proxy

一鍵註冊完成之後，請記下 Auth Code，因為以後這就是你登入的密語，輸入這串密語就可以登入啦。按下 LET's START 就可以開始使用。

免費翻牆工具

免費伺服器支援日本、印度、澳洲、德國、南韓、加拿大、法國、英國、荷蘭、義大利、捷克、美國、瑞士、瑞典、波蘭、星加坡、俄羅斯、香港等 18 個國家，我想對於免費使用者來說，已經算是非常足夠啦。

Hoxx VPN Proxy

看到這個畫面就代表 VPN 連線成功。

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來測速一下，下載 16.36Mbps、上傳 8.19Mbps，以免費 VPN 來說算是可以接受囉，最重要的是 Hoxx VPN Proxy 沒有流量限制。各位有需要的話，趕快使用 VPN 強化你的上網安全吧。

https://hoxx.com/

下載：
Hoxx VPN Proxy ( Windows )：https://baseserver.io/public/h/desktop/windows/
Hoxx VPN Proxy ( Mac )：https://baseserver.io/public/h/desktop/macos/
Hoxx VPN Proxy ( Chrome 擴充程式 )：https://chrome.google.com/webstore/detail/hoxx-vpn-proxy/nbcojefnccbanplpoffopkoepjmhgdgh/related

手機版：
Hoxx VPN Proxy ( App Store 下載 )：https://apps.apple.com/us/app/hoxx-vpn/id1411383968
Hoxx VPN Proxy ( Google Play 下載 )：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoxxvpn.main

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