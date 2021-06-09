想要讓自己經營的社群平台提高曝光率嗎？不妨使用 Headers.me 線上社群封面工具製作一個好看的封面吧！Headers.me 是一個免費製作社群封面的網站，可讓你在 Twitter、FB、Pinterest 以及 LinkedIn 社交平台上，創建匹配的封面圖片，且無需任何復雜的設計工具或模板，只要在網站中設定好你要的標題、內容以及顏色後，點選下載按鈕，便可將設計好的封面圖片放在你的社群平台中囉！想將 FB 封面與個人頭像合在一起嗎？請參考這篇：Facebook Cover Maker 封面融合工具

Headers.me 使用說明

進到 Headers.me 網站後，便可點選首頁中的「Start desighing for free」。

接著就會自動跳轉到自作業面，直接將預設內容替換為你想要的文字以及適合的背景與文字顏色，雖說這是個外國網站，但竟然能可以輸入中文，真的很令人加分。

除了能填入你想要的文字與顏色之外，下方還有調整文字大小、顯示箭頭以及切換箭頭顏色功能讓你設置，好了之後，便可點選下方的「Give me my banner!」取得封面圖片。

實際放到 Facebook 後，標題大又明確，讓人看感覺起來真的比較亮眼許多，對於想讓自己的社群平台增加關注度或有更高曝光率的話，可以試試看這個 Headers.me 免費線上製作社群封面工具喔！

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