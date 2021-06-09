Headers.me 免費線上製作社群封面工具，就是要你的封面比別人更吸睛！

想要讓自己經營的社群平台提高曝光率嗎？不妨使用 Headers.me 線上社群封面工具製作一個好看的封面吧！Headers.me 是一個免費製作社群封面的網站，可讓你在 Twitter、FB、Pinterest 以及 LinkedIn 社交平台上，創建匹配的封面圖片，且無需任何復雜的設計工具或模板，只要在網站中設定好你要的標題、內容以及顏色後，點選下載按鈕，便可將設計好的封面圖片放在你的社群平台中囉！想將 FB 封面與個人頭像合在一起嗎？請參考這篇：Facebook Cover Maker 封面融合工具

Headers.me 使用說明

Headers.me 免費線上製作社群封面工具，就是要你的封面比別人更吸睛！

進到 Headers.me 網站後，便可點選首頁中的「Start desighing for free」。

Headers.me 免費線上製作社群封面工具，就是要你的封面比別人更吸睛！

接著就會自動跳轉到自作業面，直接將預設內容替換為你想要的文字以及適合的背景與文字顏色，雖說這是個外國網站，但竟然能可以輸入中文，真的很令人加分。

Headers.me 免費線上製作社群封面工具，就是要你的封面比別人更吸睛！

除了能填入你想要的文字與顏色之外，下方還有調整文字大小、顯示箭頭以及切換箭頭顏色功能讓你設置，好了之後，便可點選下方的「Give me my banner!」取得封面圖片。

Headers.me 免費線上製作社群封面工具，就是要你的封面比別人更吸睛！

實際放到 Facebook 後，標題大又明確，讓人看感覺起來真的比較亮眼許多，對於想讓自己的社群平台增加關注度或有更高曝光率的話，可以試試看這個 Headers.me 免費線上製作社群封面工具喔！

Headers.me：https://www.headers.me/

Headers.me 免費線上社群封面製作工具，就是要你的封面比別人更吸睛！ 相關文章

訪客留言

Headers.me 免費線上社群封面製作工具，就是要你的封面比別人更吸睛！ 參考資料

社群平台做行銷為了不白忙一場，15個社群模板不學起來神仙也救不你（上） | 大大學院 職場趨勢新觀點
2015/8/25 · 社群模板（ Social-Media Templates ）是個拯救時間和生命的重要工具。打造數據內容整合平台 Buffer 的 Kevan Lee 在《 Entrepreneur 》整理了 15 個實用的模板分享給電子商務工作者。其中包含用更高階模板來幫助整合行銷策略的規劃，也有幫助社群行銷及 1. ...
Socialsizes.io 線上免費工具，可將圖片調整成適合各社群平台 ...
2021年4月6日 — 對於有在經營個人FB、IG、YouTube 頻道，或你的工作就是社群小編的人，一定經常需要製作分享圖片，甚至是社群封面、限時動態影片之類，&nbsp;...
4類工具，幫你在社群網站秀出更多美圖｜數位時代BusinessNext
2014年3月5日 — 有時候上傳圖片的尺寸不合社交網路平台格式，例如Facebook的大頭貼和封面照片會讓圖片某些部分被遮住。當你想要快速的調整圖片大小比例&nbsp;...
Mailmeteor 每天免費寄100封客製化郵件，Gmail合併列印郵件
2019/12/25 · 免費使用時，就提供每天 100 封的客製化郵件額度。 另一個外掛 Yet Another Mail Merge 則是每天 50 封，透過邀請朋友最多可到每天 400 封。 操作設定步驟更簡潔。 提供更清楚的設計郵件範本介面。 支援中文欄位名稱的 Google 試算表。 前面說的 Yet Another ...
如何快速方便設計社群圖片？Stencil 線上圖片設計編輯工具 | 綠色工廠 - Easylife
2020/9/25 · 小編們 Stencil 線上社群圖片設計工具，超過 400 萬張免費圖片素材，Facebook圖片尺寸,FB 貼文模板,Pinterest圖片尺寸,Stencil,線上圖片裁切工具想讓你經營的社群平台廣告提高觸擊率嗎？不妨使用這款 Stencil 是一個社群圖片設計工具，一篇好的文案必然要有好的圖 ...
社群行銷績效分享 | 品牌短網址服務 | 藍眼科技集團
免費社群經營規劃，讓行銷更好！ 由藍眼科技專業的社群行銷團隊免費為您服務！ 按此獲得 委託免費諮詢 本服務完全免費，您無須負擔任何費用 藍眼科技成立超過 16 年又 5 個月又 15 天 ，是一家專注於提供網路與社群行銷績效表現且得以提供跨國性 ... ...
Social Media Image Maker 線上將圖片裁切為適合社群網站尺寸
本文要介紹的「Social Media Image Maker」是SocialSizes 的免費線上工具， ... 舉例來說，如果使用者想製作Facebook 封面圖片，只要將圖片上傳，就能利用拖曳 ... 接著從右上角點選「Upload Image」上傳你要裁切的圖片檔，這裡可選擇不同 ... 後的圖片，就是你預先選擇的社群網站最佳顯示圖片尺寸，是不是非常簡單呢？
懂設計更有競爭力！職場必學10種免費線上設計軟體|經理人
2015/5/4 · 設計問券需求： 比 Google 表單更吸睛的超互動免費線上問券調查：Typeform 當你在工作時需要製作線上問券調查，又想要把問券設計的漂漂亮亮，充滿高技術的互動性，這時候我們不用擔心自己沒有寫程式或做網頁的能力，只要利用這個「 Typeform 」，就能設計出在電腦 ...
Landscape 為社群圖片最佳化，自動裁切找出最佳曝光黃金比例
無論你的工作是不是社群媒體行銷，亦或是內容創作者或企業主，都能透過 Landscape 免費工具來幫助你在社群媒體獲得更好的視覺效果！ Landscape 是一款簡單卻&nbsp;...
懂設計更有競爭力！職場必學10種免費線上設計軟體
2015/5/2 · 設計問卷需求： 比 Google 表單更吸睛的超互動免費線上問券調查：Typeform 當你在工作時需要製作線上問卷調查，又想要把問卷設計的漂漂亮亮，充滿高技術的互動性，這時候我們不用擔心自己沒有寫程式或做網頁的能力，只要利用這個「 Typeform 」，就能設計出在電腦 ...