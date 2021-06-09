WordWall

線上教學、遠距講座怎麼增加互動性？最近小編發現 WordWall 互動工具，它並不是什麼新工具，已經是老牌的線上工具，針對課堂提供互動轉盤、翻牌遊戲、隨堂測驗等有趣的互動介面，當然不止線上教學可以使用，實際面授也能用，只是遠距教學更適合使用，能夠把學生的專助力拉回來，保持在課堂上，這款工具能夠免費試用，當然也有付費方案，不過我覺得免費版本已經非常夠用了，想要增加課堂互動性嗎？趕快把這個實用工具，用在你的授課內容裡面吧。

WordWall

進入 WordWall 首頁後，點擊 Sign Up To Start Creating 註冊一個帳號才能使用它們家的功能，可以用 Google 帳號快速登入。

數字抽籤轉盤

登入後點擊 Create Your First Activity Now 新增一個活動。

線上教學互動轉盤

在這一步就可以看到所有可以建立的互動，而且這些都是免費帳號可以建立的，包含：互動轉盤、翻翻樂、隨堂測驗、WordSearch 等 18 種互動可以選擇。不過免費帳號最多只能同時建立 5 個活動，超過的話就只能用另一個帳號登入，或者...選擇付費。

抽獎轉盤網站

小編以 Random Wheel「互動轉盤」作為示範，首先要輸入名稱，看你要怎麼應用，就輸入對應的名稱，比如說我要用轉盤來隨機抽點一位學生來回答問題，就可以輸入學生的姓名，同時還支援匯入圖片，互動轉盤最多可以輸入 50 筆姓名資料。

WordWall命運轉盤

輸入完資料後，就能夠看到所有同學的姓名都出現在轉盤上囉！我想相當具有遊戲元素的畫面一出來，各位同學的專注力馬上就被抓回來了吧！我錄了一段 GIF 給大家看互動轉盤的實際效果：


效果還不錯吧～還可以設定將被點過的同學消失，這樣下次就不會再抽到同樣的人。除了轉盤外，還有以下幾種我覺得不錯的互動遊戲：

數字抽籤轉盤

上圖是翻牌遊戲的介面，也是可以隨機翻牌點名。

WordWall

或是這種翻翻樂遊戲，授課老師們可以將自己的授課內容融入在這樣有趣的遊戲中，就能夠抓住同學們的專注力度唷。我自己看到這樣的介面都很想上課 XD

WordWall

老師們也可以把隨堂考包裝成「百萬富翁」這種問答類型節目的形式，讓同學進行搶答，甚至還有「求救」的元素，像是刪去法、2 倍分數、時間加長等...增添作答的趣味性，最有趣的是每位同學答題後，還可以輸入自己的姓名，看到排行榜，讓同學融入在競爭、比賽的情境中。我覺得 WordWall 是一個非常能替課堂增加互動性的工具，讓本來想作怪的同學都能好好上課的神奇魔法，連結放在下方，提供給各大家自己取用囉！

傳送門：WordWall

WordWall 命運轉盤，超過 18 種線上教學抽籤遊戲，打造同學都愛的課堂互動 相關文章

    li

訪客留言

WordWall 命運轉盤，超過 18 種線上教學抽籤遊戲，打造同學都愛的課堂互動 參考資料

PPT教程｜製作幸運轉盤抽獎系統- 每日頭條
2018年12月2日 — 圖形排版工具：PowerPoint素材：純色背景，五邊形，圓角矩形菜單：插入形狀（插入圓角矩形，五邊形），對齊，組合快捷鍵：組合（Ctrl+G），&nbsp;...
高雄醫學大學 圖書資訊處 - 首頁
Office 2007快學即用:Excel.Word.PowerPoint.Outlook全導覽 Windows Vista玩家升級速攻 312.949A42/8847 蘇孟緯著 Access 2007實例演練關鍵技 312.91695/876 張鑫編著 CSS玩美樣式範例語典 312.9/8533 Download!研究室小姐作 Download!網路.工具.應用精選
中文教學百寶箱精華區- PPT、平台、辭典 - Google Sites
數位工具二區. PPT應用類. 線上互動遊戲模板集合 ... 猜字遊戲--PPT製作教學 &middot; PPT轉盤造句 &middot; 節日PPT模板 &middot; 互動式教學PPT設計 &middot; Office 365 PPT 新功能- Transitions: Morph ... kahoot 教課堂規則 ... Wordwall 互動遊戲取代ppt&nbsp;...
345.tw
See related links to what you are looking for. This will only take a moment. Please wait...
PPT排版一秒搞定！蝦編無私公開4款Office 365高效能辦公工具！
蝦編身為公司的創意擔當，在日常裡除了常常要跟老闆提案之外，跟時事更是小編最要掌握的能力，故如何快速做出精美、明瞭的簡報，就是關鍵了！Office 365 中&nbsp;...
如何使用PPT製作轉盤抽獎的動畫- IT145.com
2019年12月20日 — 最近領導安排小編做一個中秋節晚會的幻燈片，裡面需要做一個抽獎的環節。抽獎的效果難點在於要讓動畫能夠隨時停止和開始，單純地對動畫&nbsp;...
金石堂 - 中文書
中文書，含括各類書籍網路書局，介紹熱門書籍，暢銷書心得分享，中文書下單快速到貨，更多中文書都在金石堂網路書店。
PPT居然能製作抽獎工具，不用編程只要3分鐘！ - 每日頭條
2016年12月5日 — 新建一個空白的PPT文檔，單擊工具欄【插入】下方的【相冊】選項，從【 ... 除了用照片抽籤,PPT還可以製作不同指針方向的轉盤、快速變換的&nbsp;...
辦公小技巧：新年轉盤和九宮格大抽獎- 每日頭條
2020年4月28日 — 其實，製作此類抽獎工具，使用PPT即可輕鬆搞定。首先設計抽獎界面。啟動PowerPoint，新建一個名為「轉盤抽獎.pptx」的PPT文檔並保存之。
國小低年級教師訪談紀錄表
除了在課堂上對於因數與倍數的觀念加以清楚的解釋外，還是利用練習的方式，讓學生多做，多學習，如有不懂的地方，以抽題的方式，利用課堂五分鐘的時間，由老師親自解題講解，進而釐清學生的觀念。 【蔡佳芬老師受訪，黃嘉軒訪談】 公因數與公倍數：