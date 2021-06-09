線上教學、遠距講座怎麼增加互動性？最近小編發現 WordWall 互動工具，它並不是什麼新工具，已經是老牌的線上工具，針對課堂提供互動轉盤、翻牌遊戲、隨堂測驗等有趣的互動介面，當然不止線上教學可以使用，實際面授也能用，只是遠距教學更適合使用，能夠把學生的專助力拉回來，保持在課堂上，這款工具能夠免費試用，當然也有付費方案，不過我覺得免費版本已經非常夠用了，想要增加課堂互動性嗎？趕快把這個實用工具，用在你的授課內容裡面吧。

進入 WordWall 首頁後，點擊 Sign Up To Start Creating 註冊一個帳號才能使用它們家的功能，可以用 Google 帳號快速登入。

登入後點擊 Create Your First Activity Now 新增一個活動。

在這一步就可以看到所有可以建立的互動，而且這些都是免費帳號可以建立的，包含：互動轉盤、翻翻樂、隨堂測驗、WordSearch 等 18 種互動可以選擇。不過免費帳號最多只能同時建立 5 個活動，超過的話就只能用另一個帳號登入，或者...選擇付費。

小編以 Random Wheel「互動轉盤」作為示範，首先要輸入名稱，看你要怎麼應用，就輸入對應的名稱，比如說我要用轉盤來隨機抽點一位學生來回答問題，就可以輸入學生的姓名，同時還支援匯入圖片，互動轉盤最多可以輸入 50 筆姓名資料。

輸入完資料後，就能夠看到所有同學的姓名都出現在轉盤上囉！我想相當具有遊戲元素的畫面一出來，各位同學的專注力馬上就被抓回來了吧！我錄了一段 GIF 給大家看互動轉盤的實際效果：



效果還不錯吧～還可以設定將被點過的同學消失，這樣下次就不會再抽到同樣的人。除了轉盤外，還有以下幾種我覺得不錯的互動遊戲：

上圖是翻牌遊戲的介面，也是可以隨機翻牌點名。

或是這種翻翻樂遊戲，授課老師們可以將自己的授課內容融入在這樣有趣的遊戲中，就能夠抓住同學們的專注力度唷。我自己看到這樣的介面都很想上課 XD

老師們也可以把隨堂考包裝成「百萬富翁」這種問答類型節目的形式，讓同學進行搶答，甚至還有「求救」的元素，像是刪去法、2 倍分數、時間加長等...增添作答的趣味性，最有趣的是每位同學答題後，還可以輸入自己的姓名，看到排行榜，讓同學融入在競爭、比賽的情境中。我覺得 WordWall 是一個非常能替課堂增加互動性的工具，讓本來想作怪的同學都能好好上課的神奇魔法，連結放在下方，提供給各大家自己取用囉！

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