線上教學、遠距講座怎麼增加互動性?最近小編發現 WordWall 互動工具,它並不是什麼新工具,已經是老牌的線上工具,針對課堂提供互動轉盤、翻牌遊戲、隨堂測驗等有趣的互動介面,當然不止線上教學可以使用,實際面授也能用,只是遠距教學更適合使用,能夠把學生的專助力拉回來,保持在課堂上,這款工具能夠免費試用,當然也有付費方案,不過我覺得免費版本已經非常夠用了,想要增加課堂互動性嗎?趕快把這個實用工具,用在你的授課內容裡面吧。

進入 WordWall 首頁後,點擊 Sign Up To Start Creating 註冊一個帳號才能使用它們家的功能,可以用 Google 帳號快速登入。

登入後點擊 Create Your First Activity Now 新增一個活動。

在這一步就可以看到所有可以建立的互動,而且這些都是免費帳號可以建立的,包含:互動轉盤、翻翻樂、隨堂測驗、WordSearch 等 18 種互動可以選擇。不過免費帳號最多只能同時建立 5 個活動,超過的話就只能用另一個帳號登入,或者...選擇付費。

小編以 Random Wheel「互動轉盤」作為示範,首先要輸入名稱,看你要怎麼應用,就輸入對應的名稱,比如說我要用轉盤來隨機抽點一位學生來回答問題,就可以輸入學生的姓名,同時還支援匯入圖片,互動轉盤最多可以輸入 50 筆姓名資料。

輸入完資料後,就能夠看到所有同學的姓名都出現在轉盤上囉!我想相當具有遊戲元素的畫面一出來,各位同學的專注力馬上就被抓回來了吧!我錄了一段 GIF 給大家看互動轉盤的實際效果:



效果還不錯吧~還可以設定將被點過的同學消失,這樣下次就不會再抽到同樣的人。除了轉盤外,還有以下幾種我覺得不錯的互動遊戲:

上圖是翻牌遊戲的介面,也是可以隨機翻牌點名。

或是這種翻翻樂遊戲,授課老師們可以將自己的授課內容融入在這樣有趣的遊戲中,就能夠抓住同學們的專注力度唷。我自己看到這樣的介面都很想上課 XD

老師們也可以把隨堂考包裝成「百萬富翁」這種問答類型節目的形式,讓同學進行搶答,甚至還有「求救」的元素,像是刪去法、2 倍分數、時間加長等...增添作答的趣味性,最有趣的是每位同學答題後,還可以輸入自己的姓名,看到排行榜,讓同學融入在競爭、比賽的情境中。我覺得 WordWall 是一個非常能替課堂增加互動性的工具,讓本來想作怪的同學都能好好上課的神奇魔法,連結放在下方,提供給各大家自己取用囉!

傳送門:WordWall