Windows 11 免費升級

微軟在昨日凌晨正式發表 Windows 11 了，最大的不同我想就是能夠直接在電腦上使用 Android 的應用程式了吧，當然其中還有很多安全性的更新，以及其它功能的重新設計，像是：煥然一新的「開始功能表」等...微軟也宣布大多數舊用戶能夠「免費升級」Windows 11 全新系統，但是...你有符合資格嗎？跟著小編一步一步查詢你是否有符合這次的 Windows 11 更新資格。不管是否符合資格，在更新釋出之前，先換上最新的 Win 11 高品質桌布搶先體驗一下吧。


Windows 11 功能簡介


Windows 11 升級系統要求

根據微軟官方公告 Windows 11 系統運行的「最低系統需求」如下：

處理器

64  位元以上處理器
具備 1 GHz 以上，並配備 2 個以上的核心
記憶體 4 GB
儲存空間 64 GB 以上儲存空間的裝置
顯示卡 DirectX 12 相容的圖形/WDDM 2.x
顯示器 > 9 吋，具有 HD 解析度 (720p)
TPM TMP (信賴平台模組) 版本 2.0

以上資訊我想大家都可以輕鬆的查詢到，除了最後一項 TPM 信賴平台模組，TPM 要到哪邊查詢呢？

windows 11下載

要查詢 TPM 可以在開始功能表，點擊「搜尋」輸入「執行」。（或直接按下鍵盤快速鍵 Windows＋R）

Windows 11 升級

然後輸入「tpm.msc」後按下確定。

Win 11 免費更新

接著在「TPM 製造廠商資訊」這裡，就能夠看到規格版本啦。

windows 11更新

如果 TPM 以外的資訊你也懶得查的話，可以下載 PC Health Check ( 電腦健康情況檢查 ) 這款工具來查詢，開啟後點選「立即檢查」即可。

Windows 11 升級

最後就可以看到你是否有符合此次更新的資格啦～很顯然小編的電腦該更新了。Win 10 的使用者如果跟小編看到上面訊息也不用太傷心，可能是電腦 TPM 2.0 沒開啟，最壞的情況就是微軟說的，會持續更新 Win 10 到 2025 年 10 月份囉！趕快下載起來，看看自己是否符合資格吧～

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PC Health Check

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