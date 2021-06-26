微軟在昨日凌晨正式發表 Windows 11 了，最大的不同我想就是能夠直接在電腦上使用 Android 的應用程式了吧，當然其中還有很多安全性的更新，以及其它功能的重新設計，像是：煥然一新的「開始功能表」等...微軟也宣布大多數舊用戶能夠「免費升級」Windows 11 全新系統，但是...你有符合資格嗎？跟著小編一步一步查詢你是否有符合這次的 Windows 11 更新資格。不管是否符合資格，在更新釋出之前，先換上最新的 Win 11 高品質桌布搶先體驗一下吧。
Windows 11 功能簡介
Windows 11 升級系統要求
根據微軟官方公告 Windows 11 系統運行的「最低系統需求」如下：
|處理器
|
64 位元以上處理器
|記憶體
|4 GB
|儲存空間
|64 GB 以上儲存空間的裝置
|顯示卡
|DirectX 12 相容的圖形/WDDM 2.x
|顯示器
|> 9 吋，具有 HD 解析度 (720p)
|TPM
|TMP (信賴平台模組) 版本 2.0
以上資訊我想大家都可以輕鬆的查詢到，除了最後一項 TPM 信賴平台模組，TPM 要到哪邊查詢呢？
要查詢 TPM 可以在開始功能表，點擊「搜尋」輸入「執行」。（或直接按下鍵盤快速鍵 Windows＋R）
然後輸入「tpm.msc」後按下確定。
接著在「TPM 製造廠商資訊」這裡，就能夠看到規格版本啦。
如果 TPM 以外的資訊你也懶得查的話，可以下載 PC Health Check ( 電腦健康情況檢查 ) 這款工具來查詢，開啟後點選「立即檢查」即可。
最後就可以看到你是否有符合此次更新的資格啦～很顯然小編的電腦該更新了。Win 10 的使用者如果跟小編看到上面訊息也不用太傷心，可能是電腦 TPM 2.0 沒開啟，最壞的情況就是微軟說的，會持續更新 Win 10 到 2025 年 10 月份囉！趕快下載起來，看看自己是否符合資格吧～