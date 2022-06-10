想買小米產品等不到好時機嗎？全年度最大優惠之一 618 來啦！小米台灣宣布於 6/14~6/21 推出「小米 618 年中狂歡購物節」，推出商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等狂歡活動，最高現省超過 4 千元，也可使用全新上線的「小米團購」功能，一次訂購一起收貨，不用再拆單下訂了！同時小米也推出新品「Xiaomi 智慧除濕機」、「Xiaomi 智慧門鈴3」，活動內容豐富，趕快把握機會入手啦。

Xiaomi 智慧除濕機

產品型號 CSJ0110DM 產品尺寸 Φ300 x 660 mm 電源 110V ~ 60Hz 額定輸入功率 255W 額定輸入電流 2.3A 風量 185 m³/s 電源線規格 3 x 1.0 mm2 噪聲 ≤40 dB(A) 水箱容量 4.5 L 產品淨重 13.2 kg 除溼能力 每日除濕量 10L 冷媒類型與充填量 R134a/0.21kg 使用環境溫度 5℃~35℃ 能源效率 第 1 級 包裝內容 產品主體（含水箱、電源線） 說明書 x 1 排水管 x 1

獲一級能效標章

Xiaomi 智慧除濕機獲「一級能效標章」，提供每日 10L 的強勁除溼能力，配備的日系品牌雙轉子壓縮機運作平穩、振動小，控噪力出色，再加上強大的規格，可提升能源使用效率

蒸發器與冷凝器採用弧形設計，佔用空間小，同時又能提供大接觸面積，提高除溼效率。同時，內建的 4.5L 大水箱可連續除濕 8 小時，水滿即自動停機，避免溢水及漏水；還可搭配隨附的排水管，直接將除濕廢水排出，無需擔心水滿停機，保持全天候不間斷除濕。

外觀新革命 圓筒設計高效除溼、有效降噪

Xiaomi 智慧除濕機採用頂部垂直出風設計，讓空氣可快速循環、均衡蒸發空氣中的水份，以高效率又溫和的除濕效果，讓衣物告別潮濕異味，同時又能保持乾爽不傷衣料。

Xiaomi 智慧除濕機提供五重降噪設計，包含可降低通風管阻力的垂直通風管設計、能源效率高且噪音小的直流變頻馬達、低頻振動及低噪音的減振結構設計、振幅更小的雙轉子壓縮機、降低水位落差的引流水箱設計等

在夜晚時，還可將除濕機設定至睡眠模式，機器可自動切換至低風速模式，提供低至35.6dB(A)的靜音除溼，讓用戶享受舒爽的深層睡眠。

Xiaomi 智慧除濕機內建高精度溫濕度感應器，可智慧監控與調節空氣濕度，根據適合人體健康的相對濕度，提供 40% 至 70% 濕度無級調節，並利用大螢幕觸控式面板及燈光提供雙重提醒，清晰顯示室內濕度。觸控按鍵操作可便捷地一鍵切換智慧模式、乾衣模式、睡眠模式三種模式，同時也支援米家App、Google 助理智慧連接，輕鬆啟動除溼機與小米智慧裝置連動，並支援定時開機與延遲開機，24 小時預約乾爽環境。

Xiaomi 智慧除濕機提供時尚簡約的白色機身，圓潤設計兼具質感且不占空間，百搭融入居家環境，還提供兒童鎖、傾倒自動關機等貼心設計，讓用戶的居家使用更安心。

Xiaomi 智慧除濕機上市資訊

獲「一級能效標章」的 Xiaomi 智慧除濕機售價新台幣 $8,995 元，於 6 月 30 日前預購即享早鳥價新台幣 $7,995 元

Xiaomi 智慧除濕機將於 6 月 14 日起至 6 月 30 日於小米商城mi.com、小米之家 31 間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開放預購，於 7 月 1 日前陸續發貨並全面開賣。

Xiaomi 智慧門鈴 3

智慧門鈴 產品型號 MJML06-FJ 外部尺寸 128 x 60 x 23.5mm 電池容量 5200mAh (一般) 額定輸入 5V⎓2A 無線連線 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, RF 433MHz 紅外線光 940 nm 紅外線光 音訊系統 雙向語音通話 儲存空間 雲端儲存空間 充電溫度 0°C 至 45°C 操作溫度 -10°C 至 45°C 運作濕度 10% 至 90% RH，非冷凝 門鈴喇叭 產品型號 MJJSQ04-FJ 外部尺寸 60 x 60 x 39.6mm 額定輸入 5V⎓1A 無線連線 RF 433Mhz (僅供接收) 操作溫度 0°C 至 45°C 運作濕度 10% 至 90% RH，非冷凝 包裝內容物 智慧門鈴 x1 門鈴喇叭 x1 Type-C 充電線 x1 安裝底座 x1 拆卸孔針 x1 螺絲包 x1 使用者手冊 x1、警示貼紙 x1

超清晰 2K 解析度搭配 180° 超廣角

Xiaomi 智慧門鈴 3 提供 2K 超高解析度，進一步提升更清晰且詳盡的影像品質，搭配 4 組 940nm 高功率紅外線光，在低光源或無光源環境下也能清楚拍攝影像。同時，新一代超廣角鏡頭提供對角 180°超廣角視角，還可將垂直角度增加至 107°，捕捉完整、清晰的全景監控畫面。而所配備的人體感測器和人形偵測技術，可 24 小時智慧偵測門口出現的異常動作，並在偵測到時自動錄製影片、傳送手機通知。

當有訪客到來，Xiaomi 智慧門鈴 3 支援雙向音訊通訊，用戶可在門內查看、並透過智慧型手機與訪客通訊；提供的智慧語音變更功能，讓用戶可隨意變換成小丑或年長男性聲音，即使單獨在家也能安心無虞。此外，個人化的自動回覆功能讓用戶可預先錄製有趣的歡迎訊息，並在訪客按下門鈴後自動播放。

Xiaomi 智慧門鈴 3 配備的高音量無線門鈴喇叭提供 4 種音量設定，最大 79dB 的音量即便在吵雜環境中也能清楚傳達，且即使網路連線中斷也仍會響起；同時，還可設定「請勿打擾」模式，將門鈴喇叭設為靜音。

4.8 個月超長續航、多重防盜機制

Xiaomi 智慧門鈴 3 全新升級電池續航力，內建的 5200mAh 高容量鋰電池一年僅需充電 3 次，輔以低功耗與快速喚醒技術，讓門鈴在待機模式中節省更多能源，且透過手機也可隨時遠端喚醒門鈴及檢視門口。

Xiaomi 智慧門鈴 3 提供強制移除警報、螺絲固定、一對一帳戶配對等多重防盜機制，當門鈴偵測到其機體遭到強制移除時，將會觸發警報、錄製影片，並傳送通知至用戶的手機。此外，用戶無須額外購買記憶卡或訂閱雲端服務，Xiaomi 智慧門鈴 3 即提供免費滾動式約 72 小時雲端儲存空間，可儲存並供用戶隨時檢視異常動作觸發的短片。

Xiaomi 智慧門鈴 3 上市資訊

Xiaomi 智慧門鈴3 售價新台幣 $1,895 元，於 6 月 30 日前購買享早鳥價新台幣 $1,795 元；Xiaomi 智慧門鈴 3 將於 6 月 21 日起於小米商城mi.com、小米之家 31 間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店與燦坤 3C 通路全面開賣。

小米 618 年中狂歡購物節活動內容

「小米 618 年中狂歡購物節」，將於 6 月 14 日起熱鬧展開，精選多款智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品，推出商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等狂歡活動，最高現省超過4千元！

精品旗艦 Xiaomi 12 系列兼具效能與顏質

精品旗艦 Xiaomi 12 系列配備 5000 萬畫素三鏡頭相機，提供 Xiaomi ProFocus 運動追焦功能、超級夜景拍攝等強大拍攝功能，以及最新的旗艦處理器，效能、顏質一網打盡，現在購買還贈穿戴裝置，輕鬆入手一整套質感隨身裝備！

旗艦機皇 Xiaomi 12 Pro 售價新台幣 $26,999 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $23,759 元，購買再贈Xiaomi Watch S1（價值新台幣 $5,495 元）

小螢幕真旗艦 Xiaomi 12 直降新台幣 $3,500 元，優惠價只要新台幣 $20,499 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $18,039 元

輕旗艦 Xiaomi 12X 直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $15,499 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $13,639 元。

影音旗艦 Xiaomi 11 系列千元直降

影院級視聽 Xiaomi 11T 系列搭載 1 億 800 萬像素電影級專業相機，提供最快 17 分鐘滿電高速快充，同時配備影院級視聽體驗及強大的硬體規格，化身掌上行動劇院，讓精彩生活隨時上映。

Xiaomi 11T Pro 直降新台幣 $3,500 元，優惠價只要新台幣 $14,499 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $12,759 元

Xiaomi 11T 直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $10,999 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $9,679 元。

輕盈出色的 Xiaomi 11 Lite 5G NE 以多彩、時尚外型成為穿搭的加分配件，以 158 克的超羽量以及6.81mm 的纖薄機身提供極致輕薄手感，同時兼顧絕佳效能，滿足用戶的日常使用需求。

Xiaomi 11 Lite 5G NE（8+256GB）直降新台幣 $2,700 元，優惠價只要新台幣 $9,299 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $8,183 元。

Xiaomi 11 Lite 5G NE（8+128GB）直降新台幣 $2,700 元，優惠價只要新台幣 $8,299 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $7,299 元。

親民 Redmi 手機還下殺 超高性價比輕鬆入手

Redmi Note 10 5G 提供 90Hz FHD+ 螢幕、4800 萬 AI 三鏡頭，提供平價 5G 手機的好選擇；Redmi 10 提供 5000 萬像素 AI 四鏡頭相機、流暢的 90Hz FHD+ 螢幕，以超值價格提供超越同級產品的優秀規格，搭配直降優惠，讓平價的Redmi手機超越高性價比！



Redmi Note 10 5G 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $5,999 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $4,999 元

Redmi 10 直降新台幣 $800 元，優惠價只要新台幣 $3,899 元，領秒殺券後最低只要新台幣$2,899 元，不管當備用機，或者長輩機、小孩機都超划算！

大螢幕智慧血氧錶 商務、運動風格一次滿足

疫情之下最需要時刻關注身體健康，Xiaomi Watch S1 及 Xiaomi Watch S1 Active 提供 24 小時全時偵測血氧飽和度、心率、壓力等功能，時尚的外觀分別為商務或運動風格的用戶提供不同選擇。

Xiaomi Watch S1 直降新台幣 $400 元，優惠價只要新台幣 $5,095 元，領秒殺券後最低只要新台幣$4,095元

Xiaomi Watch S1 Active 直降新台幣 $600 元，優惠價只要新台幣 $3,895 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $2,895 元

Redmi 手錶 2 Lite 直降新台幣 $300 元，優惠價只要新台幣 $1,295 元。

Redmi 手錶 2 Lite 提供 1.55 吋大螢幕、血氧飽和度測量功能、24 小時心律追蹤等功能，滿足一般用戶的使用需求，更是高性價比的好選擇

智慧顯示器、清掃型智慧家電有感直降

想要享受懶人享樂生活，就讓小米的智慧產品來實現！同步入手小米大螢幕、色彩豐富的智慧顯示器，搭配高效率的掃拖機器人、空氣淨化器等各類清掃型智慧家電，將家中的清潔大小事交給小米智慧家電輕鬆搞定，剩下的時間就留給自己追劇享樂！

小米智慧顯示器 P1 50 型直降新台幣 $4,000 元，優惠價只要新台幣 $11,999 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $10,559 元

小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $3,000 元，優惠價只要新台幣 $14,999 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $13,199 元。

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $12,995 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $11,436 元

Xiaomi 空氣循環淨化器直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $9,995 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $8,796 元

小米掃拖機器人 2 直降新台幣 $2,000 元，優惠價只要新台幣 $5,495 元，領秒殺券後最低只要新台幣 $4,495 元。

小米商城 mi.com 專屬每日閃購活動 限時秒殺最優惠 最高現省 NT4,200 元

小米超狂只有更便宜！自 6 月 14 日至 6 月 21 日「小米 618 年中狂歡購物節」活動期間，推出小米商城 mi.com 專屬的限時限量閃購活動，每日精選各種熱門品項推出超殺價格



小米智慧顯示器 P1 55 型直降新台幣 $4,200 元，秒殺價只要新台幣 $13,799 元

Xiaomi 27 型 2K 電競螢幕直降新台幣 $3,050 元，秒殺價只要新台幣 $8,945 元

Xiaomi 空氣循環淨化器直降新台幣 $3,000 元，秒殺價只要新台幣 $8,995 元

小米掃拖機器人 2 直降新台幣 $2,450 元，秒殺價只要新台幣 $5,045

momo 購物網小米官方旗艦館 開館慶 祭出總價值近百萬優惠折扣及獎品

為進一步提供米粉們更全面與完整的購買方式，小米台灣於今（9）日宣布拓展線上通路，攜手momo購物網開設「小米官方旗艦館」，未來將第一手為 momo 購物網的用戶群提供小米新品，同時還能享 mo 幣回饋等疊加優惠！為歡慶開幕，「momo購物網小米官方旗艦館」將於 6 月 9 日至 6 月 21 日止祭出開館慶，特定時段享「小米掃拖機器人 2 Pro」、「Xiaomi空氣淨化器 4」和「Xiaomi 空氣循環淨化器」獨家優惠，更加碼推「55折爆品」、「下單即抽小米掃拖機器人 2」、「消費滿額送10000 小米行動電源 3 快充版小米行動電源 3 與 Redmi Buds 3」、「登記送 momo 幣」等四大好康優惠，momo 購物網與小米攜手祭出總價值近百萬優惠折扣及獎品，認真寵粉不手軟！

6/9 – 6/13「momo購物網小米官方旗艦館」開館獨家四重加碼大放送



加碼第一重「下單即抽」：凡於活動期間內下單購買任一產品，即有機會抽小米掃拖機器人 2（價值 $7,495）。

加碼第二重「55 折爆品」：祭出 Redmi 10 與小米手環 6 熱門爆品近 55 折秒殺價，分別以新台幣 $2,999 元與 $599 元即可搶回家。

加碼第三重「滿額即贈」：消費滿新台幣 $10,000 元，即贈 10000 小米行動電源 3 快充版（價值新台幣 $435元）；消費滿新台幣 $15,000 元，即贈 Redmi Buds 3（價值新台幣 $945 元）。

加碼第四重「momo 幣放送」：加碼回饋消費滿新台幣 $3,000 元登記送 $300 momo 幣；消費滿新台幣 $8,888 元送 $618 momo 幣。

「開館獨家商品直降」：眾多熱門小米智慧型手機獨家提前享 618 活動價，極致輕薄的 Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+128GB）最低新台幣 $6,999 元起、Redmi 首款擁有 120W 快充的Redmi Note 11 Pro+ 5G 最低新台幣 $11,49 9元、Redmi Note 11S 最低新台幣 $6,499 元。

好康優惠再加碼 這些品項這裡買最便宜！

除了小米官方推出直降活動，小米攜手 PChome 24h 購物、蝦皮商城與 momo 購物網共同歡慶 618 電商購物大節，將於 6 月 14 日至 6 月 21 日「小米 618 年中狂歡購物節」期間，加碼推出獨家優惠與回饋，以最高千元的下殺優惠挑戰全通路最低價！

PChome 24h購物小米旗艦館：

6/14-6/21「小米 618 年中狂歡購物節」活動期間，於 PChome 24h 購物小米旗艦館購買 Redmi 10A 最低入手價只要新台幣 $2,799 元、小米智慧顯示器 65 型最低入手價只要新台幣 $17,999 元、Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版最低入手價只要新台幣 $11,500 元，另外活動期間日日發券，領券優惠折上折，下單登記再抽 Foodpanda 百萬美食金，詳情請見https://mi.pchomeec.tw/cdn/sites/mi。

蝦皮商城小米官方旗艦店：

「小米 x 蝦皮 618 全民年中慶」將於 6 月 18 日迎來最強折扣，當日在蝦皮商城小米官方旗艦店購買Redmi 10（4GB+64GB）最低入手價只要新台幣 $3,399 元、小米智慧顯示器 P1 50 型最低入手價只要新台幣 $10,599 元、小米掃拖機器人 2 最低入手價只要新台幣 $4,495 元，詳情請見https://shopee.tw/xiaomi.tw。

momo購物網小米官方旗艦館：

6/14-6/21「小米618 年中狂歡購物節」活動期間，於 momo 購物網小米官方旗艦館購買 Xiaomi 11 Lite 5G NE（8GB+128GB）最低入手價只要新台幣 $6,999 元、Redmi Note 11 Pro+ 5G 最低入手價只要新台幣 $10,499 元、小米掃拖機器人 2 Pro 最低入手價只要新台幣 $7,295 元，額外再享滿額贈與 momo 幣回饋，還可參與抽小米掃拖機器人 2（價值 $7,495），詳情請見https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O5gmTB3co8e&n=1。