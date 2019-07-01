「台北黑體」免費可商用的繁體中文字型下載，漢字幾乎不缺字的繁體中文印刷風格黑體

2019-07-01 07:47:12 哇哇

台北黑體免費下載

台北黑體公測版正式開放下載，這是一款提供繁體中文萬用且免費的基本字型，基於 Adobe 及 Google 共同推出的思源黑體，翰字鑄造推出了繁體中文印刷風格的開源字型，也就是這一款【台北黑體】。之前曾經爆出許多字型的授權風暴，大家都開始尋求免費好用的字型，黑體算是大家最能接受的字型，以設計的角度來說真的很實用，台北黑體可以讓你免費使用，也可以商業使用，大家絕對不能錯的優質繁體中文字型。

  1. 此為 Beta（公測）版本
    * 翰字鑄造未來將持續進行字型改作，以滿足更多繁體中文世界的使用需求。
    * 歡迎使用者試用後提供意見回饋。
  2. 授權方案
    著作權
    * 台北黑體是基於 Adobe 所開發、發布的思源黑體改作而成。改作則基於思源黑體的 SIL Open Font License 1.1 授權。
    * 台北黑體亦基於 SIL Open Font License 1.1 授權為免費、公開的字型製品。
    * 關於 SIL Open Font License 1.1 授權，請見此。
    使用範圍
    * 本字型可自由應用於任何情境，不限個人或商業使用。
    * 使用者可基於 SIL Open Font License 1.1 之內容改造或散布本字型。
    * 限制使用範圍同 SIL Open Font License 1.1 之規範。（例如：使用者不得直接更改字型名稱並宣稱為自身之作品。）
  3. 「漢字幾乎不缺字」的意義
    * 台北黑體的改作基於思源黑體的 KR 版。繁體中文世界日常生活所需的漢字都已儘量統一為印刷風格並符合當代習慣。
    * 台北黑體保留思源黑體所支援之所有漢字（包含中國簡化字、日本漢字、韓國漢字）及日文假名，惟部分未包含於 KR 版的漢字仍會維持 TW 或 CN 版的寫法。
  4. 檔案格式為 TTF
    * 為確保字型能相容於不同作業系統及不同環境，字型格式為 TTF。
    * 經測試，於 Microsoft Office、Adobe Creative Cloud、MacOS 環境中，台北黑體皆正常。

字樣搶先看

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△ 台北黑體 Regular

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△ 台北黑體 Light

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△ 台北黑體 Bold

為什麼會有台北黑體？

時下免費的繁體中文字型大多符合台灣及香港的教育部門標準，不盡然適合印刷。印刷風格的字型大多為版權字型，使用者必須付費取得。Adobe 及 Google 推出思源黑體（Source Han Sans 或 Noto Sans CJK）後，思源黑體頓時佔據繁體中文世界的許多平面設計。然而許多人指出該製品 TC/TW 版的設計問題，甚至不適用於印刷。

因此，翰字鑄造投入開源字型的改作，以思源黑體為基礎，讓繁體中文的使用者也能有適用於不同情境的印刷風格黑體。台北黑體正是這個概念底下的第一項製品！

台北黑體的特色是什麼？

台北黑體 一套漢字幾乎不缺字的繁體中文印刷風格黑體
選擇台北黑體的五大理由
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字型打包下載：
台北黑體 Beta.7z（GOOGLE下載）
台北黑體 Beta.7z（1DRV下載）
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台北黑體 Regular：
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf（1DRV下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf（BANKUPLOAD下載）
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台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf（本站下載）
檔案大小：19.70 MB

台北黑體 Light：
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（1DRV下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（BANKUPLOAD下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（MEDIAFIRE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Light.ttf（本站下載）
檔案大小：19.34 MB

台北黑體 Bold：
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（GOOGLE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（1DRV下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（BANKUPLOAD下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（MEDIAFIRE下載）
台北黑體 TaipeiSansTCBeta-Bold.ttf（本站下載）
檔案大小：20.73 MB

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