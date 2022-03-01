影音轉檔工具很多款，你已經有滿意的一款了嗎？這次推薦的 Vidmore Video Converter 功能算是很全面的影音工具，包了基本的影音轉檔功能，其中還包含了提高分辨率、自動優化亮度和對比、影片降噪、去手震、旋轉、剪裁、濾鏡、浮水印、音軌與字幕功能，還有特別的短影片製作功能，多種樣式的影片分隔畫面功能，實用的工具還包含有影音訊息編輯、影片壓縮、GIF 製作、3D 影片製作、影片增強、影片分割、影片合併、影片速度調整等等實用功能，若還猶豫不決哪款影音工具好的話，那麼這款算是很到位囉！

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱與信箱，之後點選 Get Free License。

△ 之後去信箱收信，就可以取得這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載唷！

△ 開啟軟體後，輸入剛剛活動所取得的序號點選激活。

△ 成功啟動之後就可以看到以上畫面。

△ 開啟 Vidmore Video Converter 之後就可以加入影片，就能調整影片輸出的格式等等。

△ 影片強化部分包含有提高分辨率、自動優化亮度和對比、影片降噪、去手震。

△ 其他編輯部分功能有旋轉、剪裁、濾鏡、浮水印、音軌與字幕功能。

△ 製作短影片也有獨立的工具，很適合設計一些開場或是轉廠的影片。

△ 影片分割畫面有多種的樣式，可以讓影片有更多不同的呈現。

△ 各種影片功能都能在工具中找到，包含有影音訊息編輯、影片壓縮、GIF 製作、3D 影片製作、影片增強、影片分割、影片合併、影片速度調整等等實用功能。

https://www.vidmore.com/video-converter/

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