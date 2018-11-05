iPhone 上最強大的影片剪輯工具 Splice，內建豐富免費音效、配樂

2018-11-05 02:37:30 9M87
iOS影片剪輯APP

Splice 是一款 GoPro 推出的手機影片剪輯 APP，可以在 iOS （iPhone、iPad）設備上輕鬆剪輯影片，雖然是 GoPro 推出的 APP，但不限於 GoPro 拍的影片，手機相簿內的素材也都可以使用喔！Splice 將桌上型電腦的影片剪輯功能，幾乎打包在 APP 功能中啦，支援剪輯影片、調整切換轉場效果、新增慢動作等特效等功能，跟 Quik 一樣可以輕鬆剪出大師級影片。


Splice - GoPro 推出的影片製作與剪輯工具（App Store下載）

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△ 介面與 Quik 類似，但還是有些為的不同，下載並安裝 APP 後，首先點擊「開始新項目」新增照片及影片。

iOS影片剪輯APP

△ 新增照片、影片等影片素材，不管是動態的影片，或是靜態的影片都可以同時新增～

Splice

△ 接著選擇音訊加入，音樂一開始就會有詳細的情境分類，很快就可以找到目標音樂！點進去可以先試聽～這裡共有 16 種分類，音樂類型包含：熱門、爵士/藍調、另類/龐克、流行、嘻哈/饒舌、雷鬼、兒童、舞蹈/電子、R&B/騷靈、氛圍音樂、古典、節慶、世界、搖滾、鄉村/民村、電影。

Splice GoPro 剪影片APP

△ 接著快速檢查一下，這個影片檔案的資訊，包含：標題、格式、背景色、預設轉場效果、轉場持續時間、照片持續時間、片尾、平移焦距，基本上不需要修改也可以，因為之後也可以再改～輸入完之後點擊右上角的「完成」就可以啦～

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△ 接著就可以看到簡單的教學，而且還是繁體中文，所以基本上操作不會太難～

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△ 接下來有修剪/剪除、音效、速度、文字、剪切、音訊等參數可以一一調整，在那之前我們先來看一下濾鏡～總共有 13 種濾鏡可以調整，分別為暖調、藍調、黑色、褪色、負沖、深褐色、拍立得、迷糊、減半色調、高畫質、發光及邊緣等。

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△ 影片速度也看條整，從 0.2 倍到 2 倍速度都可以調整～影片音量除了可以調整之外，也可以調整淡出及淡入。

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△ 音效的選擇也相當豐富，總共有 31 種可以選擇，最後編輯完畢之後，片尾有預設的 GoPro 主題可以快速設定，總結一下 Splice 擁有豐富的免費音效與音樂可以快速插入，並且 Splice 會自動將音樂跟影片節奏同步，在分享生活影片到社群媒體前，用 Splice 「快速」剪輯影片，是絕對沒有問題的～

Splice - GoPro 推出的影片製作與剪輯工具（App Store下載）

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