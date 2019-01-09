好看的字體很難找嗎？今天看到某設計作品覺得字體特別好看，問了一下朋友得知是蒙納字體， 蒙納字體是一款中文無襯線字體 ，蒙納正線體、中納中黑體及蒙納粗黑體都是它的衍生字體，但蒙納字體資源十分分散，不是簡體字就是繁體字太少，所以今天特別幫大家整理了所有蒙納的繁體字型，幫大家打包成蒙納繁體字型懶人包，一鍵就可以蒐藏好看的字體，蒙納打包字體共有 68 款，大家把握機會幫電腦加點好看的繁體字型吧！

△ 我在一個對岸的字體網站「sozi 搜字網」，終於找到尋覓已久的蒙納體啦，當然上面不只有蒙納體，還有許多其它字體資源！蒙納體在這個網站的收錄相當完整，還可以免費下載，不需要登入會員或註冊帳號，唯一的缺點就是與簡體夾雜～△ 找到字體之後，點進去就可以看到一個大大的「免費下載」，免費下載跟積分下載最大的差別就是，積分下載必須註冊成為會員才可以，雖然免費下載還要用微信掃瞄，但比起註冊會員來說還是方便多了！△ 點擊免費下載.rar 來繼續下載字型。下載蒙納繁體字型比較需要注意的是，有些繁體字型會跑不出來，所以還是需要轉成簡體中文的字型輸入，字體才可以跑的出來～△ 看到這個畫面代表已經到了下載的最後一個步驟，這時將你的手機拿出來，並將微信打開，掃瞄網頁上的 QR Code，掃瞄後往頁就會自動重新整理並下載檔案啦！△ 下載後將 rar 檔解壓縮後，雙擊字型檔案，確定可以成功安裝沒有問題，蒙納體真的有許多非常好看的字型，下面幫大家打包了所有的蒙納繁體字型，大家趕快趁這個機會將電腦的字型好好擴充一番吧！

只是也記得～個人使用，請勿商用唷！

蒙納字型打包下載：檔案大小：204 MB站長推薦字型打包：檔案大小：37.89 MB