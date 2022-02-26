最近像素風格的美術、畫作、遊戲相當紅，有沒有推薦的「像素字體」呢？最近小編發現「俐方體 11 號」Cubic 11 免費中文點陣體，是基於 M⁺ gothic 12r 衍生的開源繁體中文點陣字型，開放給大家免費下載使用，基於 SIL Open Font License 1.1 授權條款公開發布，因此任何人可以無償使用此字型，包含商用，無須告知原作者，非常推薦大家把此款字型收下唷。另外也有其它風格的點陣字體，像是 じゃっき 點陣字體像素感又更強烈一些。

俐方體 11 號是以日文字型 M⁺ gothic 12r 為基礎替繁體中文進行修改與擴充，其中包括適用繁體中文的標點符號以及較符合臺灣習慣的字形等。

收錄字數的部分包含：



常用國字標準字體 4808 字

Big5 第一字面 5401 字

IICore 臺灣常用字 T1A、T2A 及部分 T2B

臺客閩粵字

注音符號

GB 2312 Level-1

通用規範漢字表一級

元素週期表之所有元素字符

字體授權方面，俐方體 11 號基於 SIL Open Font License 1.1 改造 M⁺ BITMAP FONTS 所發布的 M⁺ gothic 12r 開源字型，亦基於 SIL Open Font License 1.1 授權條款公開發布。

關於授權詳細內容如下：



Cubic、俐方體為本專案的保留名稱

任何人可以無償使用此字型，包含商用。無須告知原作者

您可自由傳送、分享此字型，或與其他軟體綑綁發行、銷售。捆包中必須同時包含授權文件檔（OFL.txt）

您可自由改造、衍生此字型並公開。修改後的字型必須同樣以 SIL OFL 進行發布，勿使用字型的保留名稱

依照 SIL OFL 規定，禁止單獨出售字型檔

下載：

俐方體 11 號 中文點陣體.zip（GOOGLE下載）

俐方體 11 號 中文點陣體.zip（1DRV下載）

俐方體 11 號 中文點陣體.zip（MEDIAFIRE下載）

俐方體 11 號 中文點陣體.zip（RAPIDGATOR下載）

俐方體 11 號 中文點陣體.zip（MEGA下載）

檔案大小：598 KB