你上次備份 LINE 訊息是什麼時候？如果你回答「我沒在備份」我想會是許多人的正確答案 XD 事實上常常備份其實才是好事，手機突然壞掉、遺失的時候，至少訊息通通都還在。備份 LINE 真的是一件麻煩的事，不過今天小編要跟大家分享的好消息就是 LINE 終於推出「自動備份」功能啦！讓你在神不知鬼不覺的時候，就自動完成備份囉，大家可以的話跟著一步一步做一次就能夠一勞永逸囉。你也可以參考：LINE 統計分析聊天紀錄，經過分析找到自己的口頭禪。

目前自動備份功能只在 iPhone 推出，Android 的朋友只好再等等囉。首先開啟 LINE 到主頁的地方，點及左上角的設定圖示，找到「聊天」選項。

接著找到「備份聊天紀錄」，找到「自動備份頻率」選項。

最後將自動備份按鈕開啟，就可以選擇自動備份頻率囉，雖然最長可以設定到每月一次，但最好可以設定為「每天一次」。設定自動備份之後，聊天紀錄會儲存再 iCloud 中，若換手機、或手機遺失，只要重新登入 LINE 聊天紀錄就回回來囉。

對了，設定自動備份之後，手機必須滿足連線到 Wi-Fi 、充電中，這兩個條件時，才會進行備份，因此設定完成後，建議大家可以在手機充電時連著 Wi-Fi 唷。還沒設定的，趕快跟著設定起來，設定自動備份自己的聊天紀錄吧！