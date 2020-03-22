LINE 統計分析

每天都用 LINE 已經習慣成自然，你知道自己最常用哪些字詞？傳照片還是影片多？最常通話時間多久？今天小編要跟大家分享的是最近發現的「LINE 統計分析」工具，這款工具是由成大一位同學自主開發，只要用手機開啟網頁，將聊天紀錄上傳後，就可以分析自己的聊天紀錄，以數據客觀的角度來看看自己平常到底都在聊些什麼，那麼我們就開始吧～

LINE 統計分析

這款 LINE 統計分析工具，只能針對單一聊天室窗做分析，而不是 LINE 的所有聊天，因此我們打開想要分析的聊天室窗，也許是同事、家人、主管、朋友等。點擊右上方設定，找到「傳送聊天紀錄」。

LINE 統計分析

接著將聊天紀錄儲存在手機檔案資料夾中，任意位置都可以，只要待會你找的到就好。

LINE 聊天紀錄

接著來到 LINE 統計分析網頁 ( 文章最後方幫大家準備好連結啦，點進去就可以啦 )，按下「載入聊天」，這時候點擊檔案，找到剛剛儲存的聊天紀錄。

LINE 聊天分析

點擊之後網頁就會上傳，至於隱私的問題，開發者本人回覆是，所有的計算都是在使用者的本地端執行，網頁端並不會留下任何資料，大家可以在開發者所提供的程式碼中查看，裡面是沒有任何 server 端的 code ，所以我絕對沒辦法知道使用者上傳了什麼。

LINE聊天紀錄分析器

從分析的資料中可知道：

1. 總共聊天的天數
2. 總共傳了多少訊息
3. 總共有幾通電話
4. 總共的通話時間
5. 各自的訊息數
6. 各自占聊天的比例
7. 各自的文字訊息、貼圖、照片數量和比例
8. 最多訊息數和日期
9. 最多單日通話時間和日期
10. 最常講的字 文字雲(大於30次才會顯示)
11. 每日訊息、各自訊息、通話時間的摺線圖
12. 講特定字詞的次數摺線圖

其中小編覺得最有趣的是第 10 點，可以看到最常講的文字雲，還沒有使用之前都沒有發現自己常講的字是什麼，原來還可以默默找出自己的口頭禪 XD 大家也趕快去分析一下自己的口頭禪是什麼吧~

傳送門：LINE 統計分析

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