【限時免費】TogetherShare Data Recovery 專業版救援軟體，終身版價值 69.95 美金

2019-06-10 09:28:13 哇哇

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

限時免費的 TogetherShare Data Recovery Professional 檔案救援軟體趕快趁此來收下吧！救援軟體的需求一直都在，因為老是有人會誤刪資料，也有可能是因為硬碟問題造成資料損失，這時候大家都會尋求救援軟體來幫忙找資料，免費的救援軟體真的不少，不過更多人都會想要付費版、專業板的救援軟體，想說是不是比較厲害？能找出更多已經被刪除的資料？既然大家想要專業版的工具，那！原價 69.95 美金唷！

限時免費：https://giveaway.download.hr/windows/togethershare-data-recovery-professional

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 安裝軟體後開啟軟體，沒有序號時是試用版本，點選右上角的選單來輸入序號「RXYS8-RY8TK-B9A64-IBZSG-PENCP」，免安裝版本可以到文末下載。

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 輸入剛剛所得到的軟體序號「RXYS8-RY8TK-B9A64-IBZSG-PENCP」，輸入後點選 Activate 來啟用。

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 看到這畫面代表啟用成功囉！

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 啟用成功之後可以看到軟體 Title 顯示成專業版本！開始救援檔案掃描請直接點選 NEXT。

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 救援時選定要掃描的資料夾或是硬碟，點選 Scan 開始掃描。

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 掃描後或有樹狀選單可以找資料，如果沒有的話就是沒有囉！坦白說我覺得一般免費的救援軟體與付費的救援軟體，所掃出來的資料幾乎都是差不多的，所以千萬不要有付費版比較厲害的錯覺，但是若真的是很重要的資料，不妨姑且一試吧！

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 若是完好的圖片，還可以縮圖預覽，勾選後就可以點選右下角 Recover 還原。

TogetherShare Data Recovery Professional 免費 License

△ 還原前會先要你選擇還原目的地，這時候也請不要選擇要救援資料的硬碟，不然搞不好原本可以救援的資料反而不能救援唷！

http://www.togethershare.com/data-recovery/data-recovery.html

免安裝版：
TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（GOOGLE下載）
TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（1DRV下載）
TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（BANKUPLOAD下載）
TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（本站下載）
檔案大小：6.28 MB

【限時免費】TogetherShare Data Recovery 專業版救援軟體，終身版價值 69.95 美金 相關文章

訪客留言

【限時免費】TogetherShare Data Recovery 專業版救援軟體，終身版價值 69.95 美金 參考資料

下載免費資料救援軟體恢復被刪除的文件檔案資料數據 - EaseUS Data Recovery Wizard Free
多功能的免費資料救援軟體可恢復各種情境下丟失的資料 免費版的 EaseUS Data Recovery Wizard 協助您輕鬆救回因為誤刪除、格式化、分區遺失、作業系統當機、受到病毒攻擊或在其他情境下丟失的檔案、圖片、文件、影音 .....
Free data recovery software for Windows, Mac, iPhone and Android ...
Togethershare Data Recovery is the free data recovery software for Windows, Mac, iPhone and Android phone to recover lost data, documents, photos, videos,&nbsp;...
R-Studio v8.3 專業檔案救援、檔案還原軟體（繁體中文版，支援Windows ...
2017/5/25 更新：軟體版本更新至v8.3 最新版。 ... [免費] Digital Image Recovery 記憶卡誤刪、格式化檔案救援軟體 &middot; Disk Drill 免費檔案救援、硬碟&nbsp;...
強大的資料救援軟體 - 《EaseUS Data Recovery Wizard》中文版
《EaseUS Data Recovery Wizard》是一款強大的資料救援軟體，可用於從硬碟、外接硬碟 ... EaseUS Data Recovery Wizard Free 免費版可復原的資料量僅為 2 GB，倘若利用它能救出您所需的重要資料時，不妨花錢購買 Pro 專業版以上的版本來試著救出您所有 ...
datarecovery_recovery模式_recovery手机_recoveryeminem_看猎奇
powerdatarecovery免费版(硬盘数据恢复软件)v4.1.2绿色汉化破解版 &middot; easeusdatarecoverywizard免费档案救援工具 ... togethersharedatarecovery&nbsp;...
Recuva File Recovery v1.53 把被刪除的檔案救回來！（免費軟體） – 【重 ...
2016/6/9 更新：軟體版本更新為v1.53.1087 最新版，修改部份軟體介面與錯誤問題，詳細 ... [免費] Digital Image Recovery 記憶卡誤刪、格式化檔案救援軟體 ... 檔案救援工具，輕鬆找回被刪除的檔案 &middot; R-Studio 專業檔案救援、檔案還原&nbsp;...
datarecovery_recovery模式_recovery手机_recoveryeminem_七星 ...
easeusdatarecoverywizard免费档案救援工具 ... powerdatarecovery免费版(硬盘数据恢复软件)v4.1.2绿色汉化破解版 ... togethersharedatarecovery&nbsp;...
TogetherShare Data Recovery Free - Download
TogetherShare Data Recovery Free, free and safe download. TogetherShare Data Recovery Free latest version: TogetherShare Data Recovery Free.
TogetherShare Data Recovery Software to Recover Your All Lost ...
TogetherShare Data Recover software is an efficient data recovery software that can recover data from accidental deletion, format, hard drive corruption, raw ...
【結束】TogetherShare Data Recovery 專業版救援軟體，原價 39.99 美金｜Zi 字媒體
救援軟體的需求一直都在，因為老是有人會誤刪資料，也有可能是因為硬碟問題造成資料損失，這時候大家都會尋求救援軟體來幫忙找資料，免費的救援軟體真的不少，不過更多人都會想要付費版、專業板的救援軟體，想說...