限時免費的 TogetherShare Data Recovery Professional 檔案救援軟體趕快趁此來收下吧！救援軟體的需求一直都在，因為老是有人會誤刪資料，也有可能是因為硬碟問題造成資料損失，這時候大家都會尋求救援軟體來幫忙找資料，免費的救援軟體真的不少，不過更多人都會想要付費版、專業板的救援軟體，想說是不是比較厲害？能找出更多已經被刪除的資料？既然大家想要專業版的工具，那！原價 69.95 美金唷！

△ 安裝軟體後開啟軟體，沒有序號時是試用版本，點選右上角的選單來輸入序號「RXYS8-RY8TK-B9A64-IBZSG-PENCP」，免安裝版本可以到文末下載。

△ 輸入剛剛所得到的軟體序號「RXYS8-RY8TK-B9A64-IBZSG-PENCP」，輸入後點選 Activate 來啟用。

△ 看到這畫面代表啟用成功囉！

△ 啟用成功之後可以看到軟體 Title 顯示成專業版本！開始救援檔案掃描請直接點選 NEXT。

△ 救援時選定要掃描的資料夾或是硬碟，點選 Scan 開始掃描。

△ 掃描後或有樹狀選單可以找資料，如果沒有的話就是沒有囉！坦白說我覺得一般免費的救援軟體與付費的救援軟體，所掃出來的資料幾乎都是差不多的，所以千萬不要有付費版比較厲害的錯覺，但是若真的是很重要的資料，不妨姑且一試吧！

△ 若是完好的圖片，還可以縮圖預覽，勾選後就可以點選右下角 Recover 還原。

△ 還原前會先要你選擇還原目的地，這時候也請不要選擇要救援資料的硬碟，不然搞不好原本可以救援的資料反而不能救援唷！



http://www.togethershare.com/data-recovery/data-recovery.html

免安裝版：

TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（GOOGLE下載）

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TogetherShare Data Recovery 6.7.7z（本站下載）

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