OUCH ! 收集許多來自頂級 Dribbble 藝術家的 PNG 作品

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OUCH 免費向量圖網站是中文頁面，不過很可惜是簡體的，你可以於上方搜尋欄輸入關鍵字，找你要的插圖。

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找圖片記得打英文，打中文會查不到。

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插圖種類非常多，每一張插圖都相當的優質，不愧是來自 Dribbble 頂級藝術家創作。

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上方還有與主題相關的關鍵詞分類。

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找到自己喜歡的插圖之後，便可下載。如果這張插圖是由多個元素組成，底下會提供各元素圖檔單獨下載，這點相當不錯。

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像這張單獨的向日葵。

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不過想要下載高解析的 SVG 與 PNG 圖檔，必須要花錢購買才行，免費版只有低品質，不過就一般使用者來說，就很足夠了，個人覺得低品質解析度也還是很不錯，但唯一要注意的事，必須附上他們的網站連結，畢竟如果你的網站或者部落格想長久經營的話，版權這事情要特別注意。

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