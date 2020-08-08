相信對於有經營網站與部落格的人，多少都會用一些插圖來讓畫面與文章充滿活力，而現今網路上已經有不少免費素材，即便是不懂繪畫的人，也能輕鬆獲得美麗的插圖，我們網站上也有之前推薦的 Control.、Open Peeps、Mixkit、unDraw 等網站都還不錯，此篇將再介紹一個知名的 OUCH 免費向量圖素材網站，網頁上收集頂級 Dribbble 藝術家的 PNG 與 SVG 格式插圖，各種類型都有，數量還超過上千張，非常值得大收藏。

OUCH 免費向量圖素材：https://icons8.cn/illustrations

OUCH 免費向量圖網站是中文頁面，不過很可惜是簡體的，你可以於上方搜尋欄輸入關鍵字，找你要的插圖。

找圖片記得打英文，打中文會查不到。

插圖種類非常多，每一張插圖都相當的優質，不愧是來自 Dribbble 頂級藝術家創作。

上方還有與主題相關的關鍵詞分類。

找到自己喜歡的插圖之後，便可下載。如果這張插圖是由多個元素組成，底下會提供各元素圖檔單獨下載，這點相當不錯。

像這張單獨的向日葵。

不過想要下載高解析的 SVG 與 PNG 圖檔，必須要花錢購買才行，免費版只有低品質，不過就一般使用者來說，就很足夠了，個人覺得低品質解析度也還是很不錯，但唯一要注意的事，必須附上他們的網站連結，畢竟如果你的網站或者部落格想長久經營的話，版權這事情要特別注意。

OUCH 免費向量圖素材：https://icons8.cn/illustrations