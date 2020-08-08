2020 租屋補助已在 109 年 8 月 4 日開放線上申請，在外租屋且符合申請資格，以臺北市為例，臺北市的民眾最高可以領到每月 5000 元的租屋補助。和以往的租金補貼方案比較下來，今年的「租金補貼」還放寬了租屋人的平均所得限制，就像臺北市平均每人每月的所得在 4 萬 2513 元以下者，就符合租金補貼的所得收入標準。小編在這裡幫大家整理出全台租金補貼線上申請教學總整理，包括 : 申請資格、線上申請位置及申請時間等資訊，繼續看下去介紹更清楚唷！

2020 租金補貼線上申辦請點我

2 次受理申請時間 放寬了租屋人的平均所得限制

2020 年租金補貼方案總共分有 2 次 :



第一次 : 受理時間為 2020 年 8 月 4 日至 8 月 31 日，預計將於 2021 年 1 月底撥款

第二次 : 受理時間則在明年 2021 年的 1 月 18 日至 2 月 5 日，預計將於 2021 年 6 月底撥款。

第一批次：2020年8月4日至8月31日，預計2021年1月底撥款。

第二批次：2021年1月18日至2月5日，預計2021年6月底撥款。

租金補貼申請時間：

申請條件、家庭年所得及財產限制（租金補貼）

申請項目 租金補貼 申請人年齡 中華民國國民，且符合下列年齡限制之一：

已成年。 未成年已結婚。 未成年，已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。 家庭成員住宅持有狀況 家庭成員(申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人父母均已死亡且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹)均無自有住宅。 申請時是否接受政府住宅補貼 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼；或家庭成員正接受政府租金補貼、為社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶，該家庭成員切結取得自購住宅貸款利息補貼或租金補貼資格之日起，自願放棄原租金補貼、承租社會住宅或政府興辦之出租住宅。 家庭年所得及財產 應符合住宅補貼對象一定所得及財產標準（詳下表）

▲ 以往租金補貼都以中低收入戶與弱勢家庭為主，要求申請人的所得必須要低於該縣市最低生活費的 1.5 倍。如今內政部放寬限制，每人每月所得低於最低生活費 2.5 倍即可申請。不過，租金補貼也有特定的條件才能申請，話句話說申請人的家庭狀況也在租金補貼的資格限制之內，家庭成員包括申請人、申請人之配偶、申請人或配偶的戶籍內直系親屬等等。

109年度『租金補貼』申請標準表（中央標準）

租賃住宅

所在地 家庭成員所得及財產均應低於下列金額 備註 每人每月

平均所得 每人

動產限額 家庭

不動產限額 臺灣省 3萬970元 22萬5,000元 530萬元 新北市 3萬8,750元 24萬元 543萬元 臺北市 4萬2,513元 30萬元 876萬元 臺北市另訂有申請標準,請詳閱該市之公告。 桃園市 3萬8,203元 22萬5,000元 540萬元 臺中市 3萬6,490元 22萬5,000元 534萬元 臺南市 3萬970元 22萬5,000元 530萬元 高雄市 3萬2,748元 22萬5,000元 532萬元 金門縣

連江縣 2萬9,120元 每戶(四口內)每年120萬元，第五口起每增加一口得增加30萬元 413萬元 金門縣另訂有申請標準，請詳閱該縣之公告。

▲ 2020 租金補貼申請標準表，內政部雖然放寬了所得標準，不過在家庭成員所得與財產上仍有些許限制。

有租賃契約即可申請 不需將戶籍遷至租屋處

以往有申請租金補助者，會要求戶籍地與租屋地同縣市，申請人需將戶籍遷至租屋處才能辦理，這樣造成不少租屋者的不便，會因為房東的緣故導致無法順利申請補助。不過 2020 年租金補助的更動，以租屋事實為憑據，申請人只要持有租賃契約，就可以向租屋所在縣市提出申請。另外，如果是跟朋友合租的話，租金補助並沒有這方面的限制，也就是說合租的房客可以依照個別的租賃契約申請補助，不過如果全部合租者持有同一份租賃契約，就只能夠申請一次補助。

▲申請租金補貼應檢附文件，包括 : 申請書、戶口名簿、申請人郵局存摺封面影本、租賃契約影本、以及符合其他條件的佐證文件。如果是書面申請，申請書可以至內政部營建署「住宅補貼線上申請」網站下載。

可到內政部網站檢視申請資格 各縣市補貼額度都不相同

▲ 大家如果仍不清楚自己是否符合申請資格的話，內政部有提供「政府住宅補貼資格檢視」網頁，申請人可以依照自身情況勾選選項、填入所得資料，系統將直接告訴申請人是否符合租金補貼資格

直轄市、縣（市） 租金補貼金額（每戶每月） 單身且未滿四十歲者 單身四十歲以上者， 或非單身者 臺北市 4,000元 5,000元 新北市、桃園市、臺中市、新竹市、新竹縣 3,200元 4,000元 臺南市、高雄市 2,600元 3,200元 臺灣省（不含新竹市、新竹縣）、金門縣、連江縣 2,600元 3,000元

▲ 租金補貼額度依照各縣市規定而有所不同，如臺北市有分單身未滿 40 歲者與單身 40 歲以上者或非單身者，最高可以領到每月 500 0元的補助額度，而單身未滿 40 歲者則可以領到每月 4000 元補助。如果已經申請過 2019 年度補貼或是有申請其他租金補貼者，同樣可以申請呦 !

全臺各縣市受理單位及電話

2020 租金補貼需至租屋處所在縣市申請，內政部也提供各縣市受理單位地址、電話提供給民眾查詢，如果有其他疑慮，申請人也可致電02-7729-8003諮詢專線詢問。電話專線開放時間為即日起至9月11日，週一至周五上午 8 點至晚上 18 點整。

全臺各縣市受理單位及電話請點我

109年度租金補貼線上申請教學影片



以上就是小編整理的 2020 全台租金補貼線上申請教學，相信大家對租金補貼有更多的認識了，如果還有任何疑問都可撥打 02-7729-8003 諮詢專線詢問喔！

2020 租金補貼線上申辦請點我