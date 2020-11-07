你在找特殊漫畫嗎？最近小編發現「嗶咔漫畫」App，不是紳士才能看的意思，我反而覺得是給非紳士看的 XD 「嗶咔漫畫」提供各種紳士漫畫，像是：同人漫畫、短篇漫畫、長篇漫畫、圓神領域、純愛、偽娘哲學漫畫等，資源相當完整，全部漫畫皆可免費觀看，且能夠下載到手機中離線觀看，身為紳士手機中怎麼可以沒有這款 App 呢？載點幫大家整理在下面了，各位老司機們請趕快收藏起來，若你想看大眾一點的漫畫，可以到漫畫櫃這個免費看漫畫網站。

嗶咔漫畫 Android 及 iOS 均可下載，不過 iOS 必須透過 Cydia Impactor 安裝 ipa 檔案，小編這裡用 Android 作為示範，Android 載點及 iOS 的 ipa 載點都幫大家準備在文章後方。

開啟嗶咔漫畫後必須要註冊一個帳號才能使用，註冊之後登入就能夠看到各種紳士漫畫囉。

底部有「分類」、「遊戲」、「個人中心」及「設定」，點擊「分類」即可看到各種紳士漫畫。

例如：同人漫畫、短篇漫畫、長篇漫畫、圓神領域、純愛及偽娘哲學漫畫等，這裡就交給大家慢慢研究，找到自己喜歡的菜啦，找到漫畫後點擊進入，就可以看到作者、標籤、分類及漫畫簡介，按下開始閱讀就可以免費觀看。

進入前會有手勢區域說明，接下來就可以開始閱讀囉，若擔心網路不穩定的話，也可以事先將漫畫下載到手機中，沒有網路時就能夠免費觀看，載點替大家準備在下方了，各位紳士們趕快去下載吧。

https://www.picacomic.com/

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