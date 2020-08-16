設計師的救星 Color Palette Generator，免費線上調色盤顏色隨你搭配

對於設計最講求的因素就是配色，如何選出正確的色彩配色也是一門學問，小編今天介紹一款可解救眾多設計師、美編們煩惱的救星 Color Palette Generator 免費線上調色盤產生器，有了 Color Palette Generator 幫助我們可更輕鬆的挑選合適的色彩搭配，接下來就讓小編帶大家認識一下所謂的設計師救星 ! 大家也可以參考小編之前介紹過的 ColorChartScreen Color PickerColors 等等相關配色網喔 !

Color Palette Generator 網站：https://palettegenerator.colorion.co/

設計師的救星 Color Palette Generator，免費線上調色盤顏色隨你搭配

打開 Color Palette Generator 網站後，你就會看系統自動產生的 5 組顏色 ( 每次會自動產生 5 組搭配色碼 )

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可選擇其中一個顏色，就可直接複製該顏色的色碼，非常方便。

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如果直接在網站按下「C」按鍵，就能一次複製全部 5 個顏色的色碼。

設計師的救星 Color Palette Generator，免費線上調色盤顏色隨你搭配

如果你不滿意當前所產生的配色，只要點選「Spacebar ( 空白建 )」，網站會自動再產生另外 5 個配色。整體來說，Color Palette Generator 是個相當好用的配色、調色工具，裡面提供許顏色相當豐富的色盤，當你需要一些配色靈感時，不妨到 Color Palette Generator 找找吧！

Color Palette Generator 網站：https://palettegenerator.colorion.co/

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