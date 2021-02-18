每次在 App Store 下載超過 200 MB 檔案時，都會遇到煩人的下載詢問視窗嗎？有什麼方法可以解決呢？今天小編就來教大家如何解除 App Store 下載限制吧！使用 iPhone 的朋友，相信一定都會遇到在 App Store 下載超過 200 MB App 時，出現的詢問視窗，問你是否要「稍後使用 Wi-Fi」 或「使用目前行動網路下載」，若你不想每次都看到此詢問視窗的話，讓我們趕緊往下看如何解除 App Store 下載限制教學吧！更多 iPhone 實用功能，請參考這篇：你不能不知道的 iPhone 七大實用功能！

如何解除 App Store 的下載限制？

每當你在 App Store 下載超過 200 MB 的 App 時，是否都會遇到「稍後使用 Wi-Fi」 或「使用目前行動網路下載」的詢問視窗呢？若不想每次下載都看到此視窗的話，首先開啟 iPhone 中的「設定」，並點開「App Store」。

接著我們在 App Store 頁面中點選「App 下載項目」功能，勾選裡頭的「永遠允許」就可以輕鬆解除 App Store 檔案 200 MB 下載限制囉！不過小編要提醒大家，若你的手機是網路吃到飽的方案，在勾選「永遠允許」，若不是吃到飽方案的朋友，建議別勾選，不然你會發現你這個月的電話費會暴增喔 XD！若你跟小編朋友一樣，不想每次下載超過 200 MB 的 App 都要看到詢問視窗的話，快按照小編的教學步驟，解除 App Store 下載限制吧！