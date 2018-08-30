突破 iPhone 150MB App 下載限制，免越獄用 4G 網路直接下載！

2018-08-30 09:44:08 9M87
突破iPhone下載限制

想在 Apple Store 下載 App ，但礙於沒有 Wi-Fi，無法下載超過 150MB 的應用程式嗎？我想使用 iPhone 的人應該都有遇過吧！有時候 App 本身檔案太大，手機要吃無線網路才能順利下載，其實這項設計原先是防止沒有網路吃到飽的用戶誤觸，導致網路流量限制都消耗在下載應用程式，但現在幾乎人人都幫手機申辦網路吃到飽啦！因此這個限制雖然出自好意，但其實也變得滿惱人的～小編今天要告訴大家一個小撇步，只要穿越時空（咦？！），簡單又輕鬆，重點是對手機無害，不用 JB ( Jail Break 越獄 )～讓你無視這個檔案大小的下載限制，想載多大，就載多大！


iPhone一定要wifi才能下載嗎
△ 超過 150 的 iOS App 需要連接 Wi-Fi 才能下載，如果剛好無法連接的話，就很麻煩啦！只能看著桌面上顯示灰階的 App icon，寫著等待中～

小編教你秘招不用等！！！不用等到有 Wi-Fi 再下載，只要動動手指，穿越時空到未來，就可以下載啦～

iPhone 150M 下載限制破解

△ 我們到手機的「設定」，開啟「一般」。

請務必加入圖片說明

△ 在「一般」裡面往下滑，找到「日期與時間」，準備要來穿梭時空囉～

iPhone 150M 下載限制破解

△ 進入「日期與時間」之後，先點選關閉「自動設定」，這樣就可以讓我們自行手動設定時間了，有就是任我們穿梭時空啦 XD 之後再將日期點一下，開始調整日期，只要調到明年，不管哪一日都可以，小編懶，所以轉到 2019 年 1 月 1 日就好～這樣就完成穿越時空啦！

突破iPhone下載限制

△ 回到手機桌面，可以看到剛剛灰階顯示「等待中」的 App 變成「載入中」，過一下子就成功安裝啦！！！完全無視 150MB 的下載流量限制～最後別忘記把時間調回去，讓手機回到正常時空呦！

有了這招小撇步，就算你跟朋友約在沒有 Wi-Fi 的地方，突然想連線打個手遊，但有人還沒安裝遊戲 App 也不用煩惱，調整一下手機日期就可以無視下載流量限制了啦！快把這招交給你的親朋好友，讓他們覺得你是蘋果手機專家中的專家～

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