好的字型不好找，若是要找免費的更難，如果要找繁體更是難上加難，不過若是簡體字型還是可多少撈一些，畢竟大多字都還是可以使用的，這次要跟大家大大推薦的是得意黑 Smiley Sans 現代窄斜體，第一眼就覺得這字型超級好看，還有種微笑的感覺，雖然無法支援所有繁體，不過還是非常推薦。得意黑是一款由設計師 @oooooohmygosh 與 @atelierAnchor錨塢 合作設計的彎鉤造型美術字型，不僅可以免費可商用，還是一款開源字型，任何人都可以參與設計。得意黑這個名字也是因彎鉤這一設計而得此名。

字型簡介

作者表示彎鉤造型也帶來了很多設計上的考驗，大幅影響到了字的結構，不同字的各種大小，不同尺寸的彎鉤也極難匹配，在很多字的內部空間設計過程中，甚至找不到能夠參考的範例，只能自己一點點推敲和微調，而去尋找設計字型中的舒適感。

有些筆畫非常多的文字，在彎鉤情況下非常擁擠，而彎鉤就極難處理，筆畫非常少的文字彎鉤的曲線也要用心設計，才能看起來優美流暢。

得意黑不僅僅只有漢字，還有西文假名，甚至是拼音字母等等，數字和符號方面也在用心做，比如根據不同使用場景適配了三套數字，用於正常行文的默認數字，用於全大寫排版的等高數字和等寬數字，總之暫時能夠支援包括泛歐陸、越南文在內等 100 餘種語言。

為什麼要設計成這樣？

因為現在能看到的中文開源字型，大多為宋體黑體之類，很少會有特徵明顯的美術字開源發佈，因為這種美術字真的更好售賣，作者希望做出一款特徵足夠多，差異化足夠大，但又充滿可能性的字型，為美術字的開源環境做出示範。

為什麼不叫微笑黑或者笑臉黑呢？

因為不是每個漢字都能有彎鉤筆畫的設計，作者表示漢字真的太複雜了，希望字型名字能夠直接表現出彎鉤這個特徵，所以花了很多時間確定「得意」這個名字。

「得意黑」是一款在人文觀感和幾何特徵中尋找視覺平衡的現代窄斜體，它有著很大弧線的彎鉤造型，是傾斜、窄長的。這個彎鉤造型不僅僅是主要特徵，得意黑的名字也由此而來，作者認為這種彎鉤特別像微笑的嘴角。

由於一開始就對整體字形和曲線進行的視覺處理，所以「得意黑」的漢字角度是 6 度，而西文角度是 8 度，從而看起來匹配協調了許多。















https://atelier-anchor.com/typefaces/smiley-sans/

https://github.com/atelier-anchor/smiley-sans/releases

字型下載：

得意黑 Smiley Sans v1.0.0.zip（GITHUB下載）

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