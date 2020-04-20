記得在多年前我曾經選用了新酷音輸入法，因為新注音真很笨很呆，就算到現在也是會有這樣的情況，不過後來使用了2010微軟新注音總算是聰明了一些，之後就用回微軟新注音，畢竟習慣的成份居多！不過自從升級 Windows 8 以來，無法快速的切換全形與半形，這的確是很大的一個困擾，恰巧又得知了微軟新注音重新上線的消息，於是再次的嘗試看看，對於微軟新注音有障礙的朋友，或許也可以來試試看唷！

選字正確率超越新注音，相容性超越自然輸入法，輕巧快速，輸入全形標點方便，開放程式碼的自由軟體 (GPL 授權)，完全免費，並且有商業軟體的品質，絕對不會把常用字全都放在最後面，幫你完全擺脫惱人的微軟新注音。

新酷音是 Linux... 等 UNIX-like 系統下知名的輸入法，由 gugod, jserv, kanru 等人改良原本由龔律全與陳康本開發的酷音輸入法而來，有多種分支，支援各種平台。後來被移植到 OpenVanilla 開放香草輸入法的框架，支援 Mac OS X。日前終於由 kanru 移植出 Windows 版本的 OpenVanilla，其中也有酷音。但是 OpenVanilla 比較龐大，又必須考慮很多跨平台因素，會受到比較多限制，因此 PCMan 利用幾天的時間，使用前輩們包裝好的 libchewing 新酷音核心加上一些參考 OVIME 自己寫的程式碼，重新製作了新酷音的 Windows 版。

下載後執行安裝程式即可。 直接打注音會自動幫你選字，有錯字左右移動游標到要改的字按 ↓ 或 Space 就會拉出選字視窗，Space 換頁，可以數字鍵選字，要使用右邊九宮格數字鍵請按下 Num lock 鍵開啟即可。Shift + 半形標點可輕鬆打常用全形標點。 Ctrl + 1 可選所有全形標點。Shift + Space 打全形空白。 Shift + 英文可以輸入小寫。在 Capslock 開啟狀態下可以切換成英數模式，跟平常輸入英文完全相同。

注意: 此為還在測試的 release candidate 版本，功能與正式版相同，但可能尚未完全穩定。

主要改進：

  • 底層架構重新設計: 簡化 + 穩定性提升，減少故障以及被誤判成惡意程式 (by @PCMan)
  • 所有 cin-based 的模組改進修正 (除了新酷音、中洲韻、及 emoji 以外的 所有 輸入法) (by @KenLuoTW)
  • node.js 支援架構精簡 (by @jessy1092 )
  • 重新設計，大幅改進新酷音輸入法設定工具 + 辭庫編輯 UI (by @osk2 and @ottokang)
  • 新增給開發者的除錯工具 PIMEDebugConsole 用來監看除錯訊息 (by @PCMan)
  • 新酷音模組支援啟動時停用中文輸入 (Windows 8 以上有效) (by @PCMan)
  • 部分 python 相關 bug 修正 (by @osfans)

防毒軟體聲明：
  • "本程式不含惡意軟體"，有完整程式碼供檢閱證明。
  • 作為輸入法，本來就必須攔截使用者鍵盤輸入，再加上後端使用 IPC 技術開發，容易被防毒誤判為惡意側錄使用者輸入而阻擋，請手動排除。
  • 承蒙 TrendForce 公司 CEO 林啟東先生熱心贊助，原訂購買 code signing certificate 幫執行檔加數位簽章，希望能減少誤判，但申請過程遭遇困難只能暫緩，目前釋出的版本沒有簽章。

警告：這是還在實驗中的測試版，擔心系統不穩的使用者請勿安裝

Bug 修正

  • IE 和 Adobe Reader 中不須關閉保護模式，可以正常使用 (參考 google-input-tools 實做)
  • 補強 IPC 安全性錯誤 (參考 google-input-tools 實做)
  • 修正數個造成當機的記憶體錯誤。
新功能
  • 新酷音 Ctrl + F12 快速切換繁體簡體輸出時，狀態圖示會顯示 (簡體中文顯示為 JT，是簡體的漢語拼音 Jian Ti 縮寫)
  • 更新新酷音設定工具外觀以及底層 js libraries

https://github.com/EasyIME/PIME/releases/
http://pcmanx.blogspot.tw/

安裝版：
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（GITHUB下載）
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（GOOGLE下載）
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（1DRV下載）
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（MEDIAFIRE下載）
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（RAPIDGATOR下載）
新酷音 PIME 1.3.0 alpha2 setup.exe（MEGA下載）
檔案大小：24.54 MB

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