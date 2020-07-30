不知道大家學打中文字是從哪一種輸入法開始學起？我想大多還是注音輸入法為主，除了大家所習慣的微軟新注音之外，還有哪些不錯的選擇呢？這次要跟大家分享的是「搜狗輸入法注音版」。過去我們曾介紹過新酷音輸入法、自然輸入法、「ㄅ半」舊注音輸入法等等，每個輸入法都具備有自己的特色，而號稱最省時、最準確，並且永久免費，還有支援簡繁轉換、簡拼、省略聲調、更換主題及文字表情符號等功能，支援 XP 到目前的 Windows 10 都可以使用，以下就來看看有那些特色吧！

可以到文末下載安裝程式，下載完執行會出現如上圖的安裝畫面，按下「立即安裝」開始安裝。

等待安裝的時候畫面會出現一些特色介紹，完成後點選「安裝完成」就能立即使用。

從電腦螢幕右下角的輸入法能找到「搜狗注音輸入法」就能切換直接使用。

切換到「搜狗注音輸入法」後會出輸入法的功能列。

「搜狗注音輸入法」的簡拼、省略聲調的功能，以往輸入「台北」，是不是只能輸入「ㄊㄞˊㄅㄟˇ」，現在你還可以只輸入「ㄊㄅ」打破「聲母+韻母+聲調」的枷鎖 !

實際使用「搜狗注音輸入法」來輸入注音，文字會出現在下方，基本上一字不差的把我想表達的意思都呈現出來了，真的非常厲害。

「搜狗注音輸入法」裡面有多款主題任你更換，打造屬於你的風格！

點選右下角功能列最右邊的「設定」圖案，還能更換功能列主題樣式。

變換過的主題，很可愛吧 !

螢幕小鍵盤在「搜狗輸入法」也有。

搜狗輸入法內建了顏文字表情符號，省去動手到其他網站複製貼上，讓你使用顏文字更加快速方便！每個輸入法都會有磨合期，相信一段時間大家就能慢慢上手，目前我是有相當不錯的使用體驗，還是看大家使用那種輸入法比較上手，若你輸入時發現很容易錯字，可能跟你原有的慣用輸入法不同，必須花點時間適應一下，大家來試試看吧！

搜狗輸入法注音版 : https://zhuyin.sogou.com/

安裝版：

搜狗輸入法注音版 10n.exe（SOGOUZHUYIN下載）

搜狗輸入法注音版 10n.exe（GOOGLE下載）

搜狗輸入法注音版 10n.exe（1DRV下載）

搜狗輸入法注音版 10n.exe（MEDIAFIRE下載）

搜狗輸入法注音版 10n.exe（RAPIDGATOR下載）

搜狗輸入法注音版 10n.exe（MEGA下載）

檔案大小：21.92 MB

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